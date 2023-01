Manuel Pellegrini: "Tendremos que hacer un partido muy competitivo para lograr la victoria"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 19 contra el Getafe CF. El chileno ha querido tratar varios temas de actualidad que rodean a la entidad heliopolitana, así como alabar al rival madrileño y a su técnico, 'Quique' Sánchez Flores.

Sin lesionados

Por primera vez en la temporada, el conjunto verdiblanco cuenta con toda la plantilla para disputar un partido oficial, a lo que Pellegrini ha añadido: "Solamente pueden ir 23, pero no hay nadie lesionado en estos momentos. Los descartes son Loren Morón, Víctor Camarasa que no está inscrito y Dani Martín. Son los únicos que están fuera".

Mercado de fichajes

Sobre el mercados de fichajes y los rumores de entradas y salidas que rodean al club, el entrenador chileno ha remarcado: "El Betis no está en el mercado para ir comprando jugadores porque la situación económica no lo permite. Además, no hay cupo para jugadores. Si llega a salir alguno, veremos si es necesario reemplazar".

Estado de forma de varios jugadores

Ante la insistencia de preguntas acerca de la situación de jugadores de suma importancia para el plantel como Nabil Fekir y Juanmi, el técnico verdiblanco ha comentado: "Los dos están citados. Sobre la falta de gol solo queda decir que hemos hecho gol con ellos y sin ellos, no es por eso por lo que no entran. Están recuperdos, viajan y vamos a ver para cuántos minutos están".

Sobre la situación del joven canterano Juan Cruz, 'El Ingeniero' ha destacado: "Juan justamente está en un estado de recuperación, haciendo trabajo casi completo con el primer equipo. Jugó solo 20 minutos con el filial por indicación médica y vamos a ver si puede jugar algo más en este partido. Se integrará en cuanto esté listo".

Manuel Pellegrini dialoga durante un partido con Fekir. Foto: Getty Images

Ganar para recuperar la dinámica positiva

Ante la pregunta sobre si el equipo necesita una victoria para salir de la mala racha en la que se encuentra sumergido, el chileno ha declarado: "Considero importante ganar todos los partidos. No siempre se puede. No creo que la dinámica sea mala, siempre hay cosas por mejorar. Quedan seis puntos (contando el aplazado del Barça) y podemos terminar con 34 puntos la primera vuelta, el año pasado tuvimos 33. No es fácil tampoco ganar de visita. Ojalá que podamos retomar la senda triunfadora ganando fuera contra el Getafe".

"Esperamos hacer un buen partido. Ante el Espanyol sufrimos un impacto bastante fuerte de esa misma semana con resultados en los penales que quizás no merecíamos. El primer tiempo fue muy equilibrado, ellos convirtieron en la primera llegada que tuvieron, pero en el segundo tiempo no tuvimos la dinámica necesaria y se vio lo que había pasado en días anteriores. Hay que mejorar. Todos los puntos son valiosos, ya que los objetivos se pierden o se ganan por un punto. Nosotros nos metimos en Europa los dos años anteriores por sólo un punto de ventaja", ha remarcado el técnico de Santiago.

"Cada partido hay que jugarlo siempre como si fuese una final. Hay momentos y circunstancias peores o mejores. El nuestro es un momento complicado en cuanto que quedamos fuera de competiciones, pero en LaLiga seguimos vigentes y hay que demostrarlo en el campo", ha añadido Pellegrini.

Sobre el rival

"Es un buen equipo con buenos jugadores y un gran entrenador que ya mantuvo al equipo en buenas posiciones la temporada pasada. Si creemos que porque estén en una posición inconfortable en la tabla va a ser fácil, no creo que vaya a serlo. Se juegan la vida con sus puntos de local y con justa razón. Tendremos que hacer un partido muy competitivo para lograr la victoria", ha concluido el entrenador bético.