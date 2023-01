Espanyol vs Real Betis: puntuaciones de los heliopolitanos en la derrota en Cornellà

El Betis vuelve a caer por tercera vez consecutiva. Los verdiblancos hicieron un buen primer tiempo, pero la falta de pólvora en la delantera hizo que los verdiblancos no anotasen en la meta del Espanyol.

Cuando el partido se acercaba al filo del descanso, Braithwaite anotó el único gol del partido aprovechándose de un centro de Brian Oliván que salió rechazado hacia las botas del danés.

En la segunda parte, el Espanyol tiró de defensa y basculación para anular los ataques heliopolitanos que parecían no estar dirigidos por un referente claro.

Si algo no se puede ocultar es que el Real Betis está jugando mal. Las anteriores derrotas se pueden achacar a la fortuna de los penaltis, pero durante los minutos de juego hemos visto un reflejo del partido contra Osasuna y Barcelona.

Suele ser el mes de enero en el que se decide gran parte de la temporada. La vuelta de la competición del KO, la Supercopa de España y la carga de partidos que no se pudieron jugar en el tiempo que transcurrió durante el mundial hacen que el primer mes del año sea el más completo y a la vez complicado.

La cuesta de enero deja de ser un monte y empieza a ser una montaña para el equipo andaluz. El juego plano, la poca profundidad y una defensa muy descoordinada están lastrando al Betis.

Además la venta de Álex Moreno, jugador clave en la zaga, ha sido un revés que si el Betis no supera puede costarle muchos lamentos. Abner no ha tenido el tiempo de adaptación, así que la esperanza de muchos béticos recae en que el brasileño haga una campaña decente con la elástica verdiblanca y defienda con dignidad su carril izquierdo.

Braithwaite celebrando el 1-0. Fuente: Laliga Santander.

Criterios de evaluación: 0-3 Muy Mal/ 4 Mal/ 5 Aprobado/ 6 Suficiente/ 7-8 Notable/ 9-10 Perfecto.

Claudio Bravo: 4/ Insuficiente de nuevo

El portero chileno volvió a encajar gol. A pesar de realizar varias paradas que demuestran su experiencia, tercera derrota consecutiva con Claudio bajo palos

Ruibal: 3/ Desastre

Ruibal vuelve a demostrar lo inconsistente que es como lateral. Aitor es un gran jugador de medio campo hacia arriba, pero en defensa el catalán vuelve a dejar mucho que desear.

Pezzella: 6/ Consistente

El central argentino no tuvo su mejor día ayer, pero mantuvo el tipo. El gol encajado no parece ser culpa de Germán, pues el tapaba la línea de pase directo, pero el rebote lo despistó.

Abner: 6/ Tiempo al tiempo

El brasileño debutó ayer en la competición liguera. Han sido solo unos días desde que llegó a Sevilla, por lo que hay que dejarle aclimatarse. Si aumenta la confianza puede hacer una campaña más que decente.

Guardado: 5/ En mala posición

Empezó desde la banda y se vio claramente que el mexicano no tenía el rodaje suficiente en esa posición para cumplir. Después de que Pellegrini volviese a colocar a Guardado en su lugar, mejoró bastante.

Carvalho: 7/ Solo en el mediocampo

Carvalho volvió a ser el referente del Betis en el medio del campo. No encontraba a sus compañeros y los jugadores del Espanyol tapaban las líneas de pase rápidamente. No pudo hacer más el portugués.

Guido: 4/ Flojera Post-Mundial

El argentino ha bajado bastante su nivel después de ir convocado con la selección argentina al Mundial. Ha estado flojo en las transiciones y ha apoyado poco a William Carvalho en el centro del campo.

Canales: 4/ Mala racha

El cántabro está en una de sus peores campañas defendiendo el escudo del Real Betis. Desaparecido en el centro del campo y poco influyente en el juego. Aún así, sigue dejando destellos de calidad que demuestran lo gran jugador que es.

Luiz Henrique: 6/ En su ritmo

El brasileño no cuajó mal partido ayer. Durante el primer tiempo fue de lo mejor del equipo heliopolitano, pero en la segunda parte se diluyó hasta que fue sustituido.

Borja Iglesias: 6/ Peleón

El ex-perico lo intentó de todas maneras posibles. Tuvo una ocasión muy clara para abrir el marcador pero Álvaro sacó una mano providencial. Se intentó asociar con sus compañeros jugando de espaldas a la portería pero no tuvo efecto alguno.

Suplentes

Rodri: 7/ El mejor cambio

Rodri salió desde el banquillo aportando una nueva visión de juego, intentando desbordar a la zaga perica en cada ocasión que tenía. Lo intentó todo, pero el de Talayuela no consiguió empatar el encuentro.

Miranda: 5/ Poco y mal

El lateral solo tuvo unos pocos minutos de juego, pero lo poco que aportó fue en vano. No suspende porque no tuvo tiempo para marcar la diferencia, aunque con el nivel que mostró no parecía que lo iba a hacer aunque hubiese tenido más tiempo.

Joaquín: 6/ Creativo como siempre

Salió desde el banquillo el capitán verdiblanco para intentar aportar experiencia y buenos centros a los dos delanteros. No logró ninguna de las dos pero al menos estuvo expeditivo.

Willian José: SC

No tuvo tiempo para demostrar mucho. Tocó uno o dos balones, pero poco pudo hacer viendo el nivel del resto de la escuadra.

Pellegrini: 4/ Muy mejorable

El técnico chileno podía haber empezado con un planteamiento más ofensivo, como demostró la entrada de Rodri. El partido es el espejo del entrenamiento, y hoy se ha demostrado esa falta de experiencia y decisión a la hora de empatar un partido cuando un equipo se encierra.