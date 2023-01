Análisis del rival del Madrid: una Real imparable

No es cualquier equipo el que visita el Santiago Bernabéu, pues posiblemente el Real Madrid se enfrente a uno de los tres mejores equipos del campeonato. Esto no lo dicen las plantillas, los nombres de los jugadores o las sensaciones, sino que lo dicta la clasificación, con una Real Sociedad que ha pasado de largo al Atlético de Madrid y que ya está a tan solo tres puntos de los merengues.

Ha ido creciendo a lo largo de los años el equipo de Imanol, que ha pasado de ser un buen equipo a un completo equipazo. Las derrotas en Europa League, la inconsistencia en liga o el buen hacer de una directiva que es de las mejores del mundo, ha hecho que el club haya crecido hasta límites insospechados, que todo esté explotando esta temporada y que objetivos con los que ni siquiera habían soñado, estén al alcance de la mano.

De esa Real que se conformaba con el 1-0 y dominar el partido ya no queda nada, pues esta también busca adelantarse primero, pero ya no baja el acelerador en ningún momento. No es casualidad que una gran parte de los técnicos de LaLiga opinen lo mismo, es el equipo más trabajado. Una maraña de piernas y de hombres por la que es inexpugnable el paso, imposible la ventaja e inútil cualquier esfuerzo.

La revelación: Alexander Sørloth

Muchos esperaban con ansias este fichaje en el club txuri-urdin, pero muy pocos eran capaces de imaginar el rendimiento que iba a tener el noruego. Ocho goles lleva ya el 'Haaland bueno', lo que se suma a su incombustible trabajo, a las ayudas en la presión, a los duelos ganados...

Ha sido el sustituto de Isak tras haber tenido una cesión en Donosti también la temporada pasada, y lo cierto es que ya nadie se acuerda del sueco. Como para hacerlo, con un delantero que lleva una media para meter veinte goles esta temporada y un jugador que se adapta perfectamente a lo que requiere Imanol.

El rombo como estilo de vida

Reinventarse o morir, dice el dicho. Reinventarse o morir, debió pensar Imanol Alguacil cuando Oyarzabal cayó lesionado. Lesión para muchos meses, y un esquema que ya no tenía sentido sin su estrella, como celebrar un cumpleaños sin tarta, como la Navidad sin la familia. Tuvo que exprimirse y buscar lo que mejor se adaptara a sus jugadores, y lo ha hecho. Tanto ha acertado que, con la vuelta de Mikel, el esquema no ha variado ni un ápice.

Como para tocar algo, con un Zubimendi que crece a pasos agigantados, un Merino dueño de todo, un Brais en eterno estado de gracia desde que fichara en verano y un Silva especialista en el último pase. Arriba, da igual quien acompañe a Alexander Sørloth, porque tanto Kubo, como ahora Oyarzabal tienen vía libre para una portería que cada vez está más amenazada.

La estrella: Imanol Alguacil

Se suele decir que cuando un entrenador es el mejor de un equipo, es que las cosas no van bien, pero con Imanol es diferente. Su equipo tiene tantos jugadores a un nivel tan alto, que hay que señalarle a él directamente. Porque nada tiene sentido si no se mira al arquitecto de lo que se ha denominado ya como un sistema perfecto. El que ha hecho crecer a jugadores que no sabían que tenían ese potencial, o el que ha ayudado a tantos y tantos jóvenes.

Real Sociedad

Es el mejor entrenador de la historia de la Real Sociedad, y lo cierto es que es un tipo que no puede caer mal a nadie. Imanol, con sus fallos y sus defectos, su mal humor y su carisma, y sobre todo, su libreto de fútbol debajo del brazo. Es sabiduría, es conocimiento, es todo lo que necesita un aficionado para creer en los suyos, y todo lo que debe temer un entrenador rival. Ancelotti, más sabio que nadie, lo sabe, y por eso tendrá que estar muy preparado ante una Real Sociedad que, si no es perfecta, lo parece.