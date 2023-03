Paco López: “En El Molinón hay que tener la tranquilidad de confiar en nuestro trabajo”

Paco López, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del domingo 2 de abril frente al Sporting de Gijón, en el que el Granada CF busca continuar con su actual racha de diez partidos consecutivos invicto, de los cuales ocho han sido victorias en la Liga SmartBank, algo que, de momento, le está ayudando a afianzarse aún más en las posiciones de ascenso directo.

El conjunto nazarí afronta este domingo un encuentro para medir fuerzas ante el Sporting de Gijón, que siempre es un rival complicado. Los rojiblancos recuperan para este partido a sus dos delanteros clave, Myrto Uzuni y Shon Weissman, que vuelven de estar con sus respectivas selecciones.

A cuestión de las ausencias en la plantilla, el técnico nazarí ha comentado lo siguiente: “Las que tenemos seguras para este partido son Cabaco, Torrente, Molina y Rochina. Weissman y Myrto Uzuni han vuelto fenomenal de sus selecciones y estarán listos para jugar el domingo”.

A la pregunta sobre cómo ve al rival, Paco López ha señalado que el Sporting "es un equipo necesitado porque está cercano a las posiciones de descenso". "Juegan en su campo y van a querer agradar a su afición. Le generó muchas dificultades a Las Palmas, le sacó un punto y con un jugador menos le pudo ganar el partido. Nos esperamos al mejor rival posible. En El Molinón hay que competir muy bien. Hay que tener la tranquilidad de confiar en nuestro trabajo y en cómo lo hacemos”, ha señalado.

Paco López también ha valorado el estado actual de la plantilla tras los diez encuentros invictos: “Lo hemos pretendido desde el principio. Recuerdo las primeras ruedas de prensa cuando preguntábais por qué no juega Fulanito o Menganito. Mi contestación siempre era la misma. Es necesario que todos se sientan importantes. Tener enchufados a 27 es lo más difícil y tratamos de que todo el mundo sea consciente de la importancia que tiene jugar cada minuto y que cuando salgan sea determinante. Los últimos resultados nos dan la razón. Desde que se produjo lo de las cinco sustituciones podemos tener varios planes de partido, sobre todo en los minutos finales que es cuando más cambios hay. Estamos contentos de que todo el mundo sea consciente de eso”.

El técnico ha analizado también el giro de 180º a la situación que existía como visitante: “Ya lo comentaba cuando no venían los resultados, que tenían que llegar. En general, se está demostrando la dificultad de ganar cualquier partido porque todos los rivales se juegan algo y tienen sus armas. No me voy tanto al aspecto mental de si en casa o fuera sino al juego y a la incertidumbre de cada partido. Y en eso ponemos el foco y tener más armas para ganar cada partido sea en el campo que sea”.

Respecto a cómo omo ha visto la adaptación de Shon Weissman, Paco López ha señalado lo siguiente: “A los delanteros se les valora por los goles, nosotros las valoraciones de los rendimientos las hacemos más globales y nosotros estamos muy contentos con el rendimiento de Weisman. Él es el primero al que le hubiera gustado meter el gol que tuvo el día del Albacete, pero nos da muchas cosas. Nos genera espacios movilidad y sensación de peligro cuando aparece en el área. Esto del gol muchas veces va por momentos. Estoy convencido de que va a tener acierto porque siempre lo ha tenido. No es algo que me preocupa. Me ocupa mucho más el trabajo colectivo”.

Sobre si ha visto un cambio en la mentalidad del equipo, Paco López ha comentado que "las emociones son el motor que uno lleva dentro". "Y nosotros tratamos de llenar al equipo de emociones positivas. Sabemos la dificultad que hay en momentos de los partidos. El equipo ha ido madurando en eso. Cada vez lo veo mejor. El otro día tuvimos momentos de mucha dificultad y el equipo se sobrepuso. El equipo está muy preparado”, ha añadido.

A la cuestión de que si hay ilusión por una posible vuelta a Primera división, Paco López ha respondido que el vestuario "está como todo el mundo en el entorno, ilusionadísimo". "Tenemos mucha ilusión en lo que nos resta por jugar. Ilusión y entusiasmo sin olvidarnos de lo más importante que es poner el foco en el trabajo diario y en tratar de mejorar”.

Sobre la madurez y liderazgo de Víctor Díaz , el técnico ha dicho que muestra "lo que es". "Para ser capitán de un club tan importante como el Granada tiene que ser una persona así, un ejemplo cuando juega o no juega y para los compañeros. He tenido varias conversaciones con él, una especial al principio de llegar aquí y nos quedó bien claro que le necesitamos de capitán tanto en el rol de jugar como en el de no jugar. Y lo está cumpliendo a la perfección”.