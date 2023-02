El Granada se reencuentra con la victoria ante el Villarreal B y rompe la mala racha fuera de casa

Le costó, pero al final acabó llegando. El Granada CF pudo romper su mala racha fuera de casa y se ha encontrado de nuevo con el triunfo a domicilio. Los rojiblancos, con dos tantos de Weissman y Uzuni, se llevaron los tres puntos de vuelta a casa ante un Villarreal B que tuvo ocasiones para dar y regalar, pero no pudo materializar ninguna.

Emocionante duelo entre dos cuadros con mucho poderío y talento. El Villarreal B acogió en el estadio de La Cerámica al Granada CF, que venía hasta tierras castellonenses con el fin de cortar su mala racha fuera de casa, aunque el submarino amarillo no iba a poner las cosas fáciles.

Los groguets llegaban al duelo tras vencer la semana pasada en aliga al Real Oviedo (0-1). El filial amarillo, que cuenta con muchos jugadores de renombre, llegaba a esta cita tras haber jugado varios de sus futbolistas con el primer equipo en el partido ante el Elche en Primera. Pese a ello, el presidente hizo un llamamiento a toda la hinchada para que fuera a apoyar al cuadro amarillo.

Mientras tanto, los granadinos vencieron en casa en la anterior jornada al Andorra (2-0). No obstante, los fantasmas fuera de casa se mantenían vivos, donde solo ha conseguido ganar en un partido. Con los últimos refuerzos, el equipo rojiblanco espera derribar dicho problema y engancharse a la senda de la victoria para pelear por los puestos altos.

Con hambre de gol

No tardó mucho en moverse el marcador. Weissman, que era la principal novedad en el once del Granada, no necesitó de mucho tiempo para poner en marcha su cuenta personal de goles en el conjunto nazarí (0-1). Partiendo desde fuera, el israelí enganchó una rosca en el borde del área que no pudo detener Iker. Con el recorte y tiro le fue suficiente al Granada para abrir la lata.

Los rojiblancos salieron con mucha superioridad respecto al Villarreal B. Tenían mucha más intensidad, fuerza y contundencia. El balón estaba en su dominio y la presencia en campo contrario era total. Un asedio total por parte del Granada, que salió enchufado en este inicio.

Weissman celebrando su primer gol con el Granada | Foto: LaLiga.

El filial del Villarreal se fue encontrando poco a poco. Se rehízo y empezó a llegar hasta zona de tres cuartos rival. Con pocas jugadas, se instalaron en área rival. Tuvieron un disparo de Sergio Lozano que puso en alerta a los visitantes, que dieron lo mejor que tenían para evitar dicho envite.

Los groguets fueron a más. Se crecieron y lo aprovecharon. Fer Niño tuvo un mano a mano con Raúl Fernández, pero el punta la erró y el 'gato' nazarí estuvo listo para sacar la palma y robarle la bola. Las ocasiones florecieron, y cada vez eran más peligrosas.

No le costó mucho a los granadinos redimirse. Faltaba otro por dar guerra. El killer albanés, Uzuni, metió el que posiblemente sea el gol de la jornada (0-2). Tras robar el cuadro nazarí la bola en la boca del área, Uzuni no se lo pensó y sacó un duro disparo que acabó entrando por la escuadra de la guardia local.

Cuando más parecían que estaba llegando el submarino amarillo, el Granada dio otro arreón y soltó un jarro de agua fría que dejó perplejos a los aficionados allí presentes, y eso que llegadas estaban teniendo.

El Villarreal B no se lo creía. Invocaban al gol, pero este no llegaba. Producían y generaban, pero a la hora de finalizar no cuajaron nada. Parecía que estaban malditos. De hecho, el resultado no reflejaba lo que se esta viendo, pero de esto va el fútbol.

Quiero y no puedo

El Villarreal B arrancó el segundo tramo igual que lo terminó. Continuaba generando ante un pasivo Granada que esperaba el momento para reaccionar. Collado la tuvo con un disparo lateral, pero una vez más no acabó entrando. Era incomprensible lo que le pasaba al conjunto local.

Los granadinos apretaron los dientes y pelearon por mantener el resultado a su favor. No era fácil, ya que los amarillos tenían artillería y mucha explosión. Les tocó ponerse el mono de trabajo para sacar el encuentro adelante, y eso que no fue el día de muchos.

Neva buscó aumentar el resultado con un disparo desde la frontal, pero el cancerbero la detuvo en dos tiempos. La igualdad se mantuvo en el terreno. Los dos daban y recibían, teniendo una fluidez suficiente como para continuar en la búsqueda de mover el marcador.

Lance del Villarreal B - Granada | Foto: LaLiga

Uzuni cayó dentro del área. El cuadro visitante reclamó un penalti que no señaló el colegiado, que dictaminó que no hubo nada punible. Mientras tanto, el Villarreal B intentaba sacar adelante los últimos minutos con diferentes ocasiones a la desesperada.

Quedando menos de cinco minutos para el final, el Villarreal B vio puerta tras aprovechar un error defensivo. Millán batió a Raúl Fernández. Este, que festejaba el tanto de una manera apaciguada y rápida para intentar empatar el choque, no pudo terminar de hacerlo ya que el gol fue anulado de manera ipso facta por fuera de juego. No les salía nada.

El luminoso no se volvió a mover. De esta forma, el Granada CF sumó tres valiosos puntos que le colocan muy cerca del ascenso directo, con un total de 44 puntos. Mientras tanto, el filial del Villarreal B, que lo intentó de todas las maneras, se mantiene decimotercero con 34 puntos.

Ficha técnica

Villarreal B (0): Iker Alvarez, Sergio Carreira, De La Fuente, Mamadou Fall, Romero, Diego Collado (Ontiveros 66’), Ramón Terrats, Carlo (Geralnik 66’), Lozano (Pacheco 83’), Fer Niño (Hassan 45’), Alex Fores (Álex Millán 66’).

Granada CF (2): Raúl Fernández, Ricard Sánchez (Quini 75’), Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Víctor Díaz, Yann Bodiger (Pol Lozano 55’), José Callejón (Víctor Meseguer 55’), Melendo (Sergio Ruíz 65’), Myrto Uzuni, Shon Weissman (Diédhiou 75’).

Goles: 0-1, Shon Weissman; 0-2, Myrto Uzuni.

Árbitro: González Francés (comité canario). Ha amonestado a Ramón Terrats y Lozano por parte local, y a Bodiger en el cuadro rojiblanco.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el estadio de La Cerámica ante 2.255 aficionados.