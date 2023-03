La eterna lucha salva al Granada CF ante el Oviedo

El final no fue aptó para cardiacos, pero valió la pena para los granadinistas. Un golpeó seco y colocado de Ricard en los últimos compases del encuentro le valió al Granada CF para sumar tres puntos vitales para continuar en el ascenso directo (1-0). El Oviedo no se lo puso fácil, e incluso hizo más méritos de cara a puerta, pero el ahínco final de los nazaríes fue clave en un partido atascado y tedioso desde el primer minuto.

El Granada CF volvía a su feudo este domingo para medirse al Real Oviedo,, un cuadro ahogado en la parte media-baja de la tabla que necesitaba puntos para aumentar su colchón con el descenso. Mientras tanto, los rojiblancos llegaban con la oportunidad de mantenerse dentro del ascenso directo y continuar prácticamente en la cabeza de la clasificación.

Los granadinos llegaban a esta jornada tras vencer el pasado fin de semana contra el Albacete a domicilio (1-2) en un partido donde los de Paco López controlaron gran parte del duelo y tuvieron acierto de cara a puerta. Con las ausencias de Uzuni y Weissman por el parón de selecciones, la merma de gol en esta cita se presentaba notable.

Por su parte, los asturianos también ganaron ante el Leganés (1-0) en un choque que les sirvió a los locales para aumentar su diferencia con el descenso, marcada por unos cinco puntos que pueden reducirse en caso de no continuar sumando de tres. Dependiendo de sí mismos, los de Cervera llegaban a Granada sin nada que perder y con mucho que conseguir.

Un primer acto igualado y tedioso

El choque se esperaba muy igualado. Cervera y Paco López, frente a frente. Dos sabios que se las conocían todas. Pícaros que iban a jugar con sus cartas para preparar el encuentro y encontrar el error rival para incidir ahí.

Los primeros compases lo evidenciaron. Sin mucha presencia ofensiva, los dos cuadros tocaban y movían la bola. Querían llevar el protagonismo y, de esa manera, jugar con el rival. Ninguno de ellos lo consiguió. El duelo iba a ser tedioso en ese aspecto y, sobre todo, vibrante para los jugadores, que tenían que marcar la diferencia si querían dar un golpe en la mesa.

Con tanto vaivén, el Granada no se mostraba muy cómodo. Intentaba aclimatarse a la situación y mostrarse más confiado y sereno, pero le costaba. El Oviedo sabía aprovechar sus dominios e inquietaba a un cuadro que no podía dar más. Las ausencias de los goleadores se notaban, aunque Diédhiou suplió dichas bajas. Carisma y entrega a raudales, aunque eso no lo era todo.

Callejón peleando el balón contra un jugador del Oviedo | Foto: LaLiga

Sin muchas ocasiones, el Oviedo tuvo una de las más llamativas en el primer tramo de juego. Oier quiso poner un centro que le robó su compañero Viti, que ejecutó con un golpe seco que se fue muy cerca del travesaño nazarí. Los rojiblancos sufrieron en el final del primer acto tras no tener mucha claridad de la medular para adelante. Un quiero y no puedo.

Del sosiego a la locura

Cervera se fue a vestuarios seguramente más contento que su homólogo. Su equipo se mostraba más rocoso y creativo. La igualdad era palpable, pero en los pequeños detalles el Oviedo estaba por delante. Algo que, a la larga, podía ser clave.

El Oviedo continuó con el mismo guion en los primeros compases del choque. El Granada supo ver la situación y optó por introducir de partida dos efectivos más ofensivos, aunque tampoco generaron mucho a un conjunto que no se mostraba superior como suele hacer en sus choques.

Borja Bastón tuvo una doble oportunidad que, sin duda alguna, inquietó a más de un hincha rojiblanco. Con un disparo mordido, Raúl Fernández sacó la bola con un despeje que le volvió a caer al delantero del equipo oviedista, que cabeceó por encima de la portería.

El partido continuaba muy nivelado. Todas las combinaciones eran medidas. No querían fallos ni problemas que pudieran ser una ventaja para el rival. Sin embargo, el paso del tiempo sí producía un runrún entre los jugadores, que empezaron a meterle más ritmo al choque.

El duelo comenzó a romperse un poco más. El ida y vuelta estaba siendo ya evidente, y era algo que se podía venir a los dos. Por si fuera poco, Cervera metió más cizaña con la entrada de Vallejo, que podía aportar frescor y algo más a su equipo.

Ricard persiguiendo a Borja Sánchez | Foto: LaLiga

La recta final esperaba agitar un poco el enfrentamiento, que continuaba espeso y sin mucho a destacar. El último efectivo en entrar por parte del Oviedo parecía haber entrado y besar el santo. La primera que tuvo la mandó a la madera. Se estiró lo suficiente como para rematar y mandarla a la cepa del palo. No entró de milagro.

El Granada dio un paso adelante. El resultado no le favorecía si quería seguir arriba. Las intentonas fueron a más y la presencia en área contraria fue casi total. Sin embargo, todavía faltaba por sobrepasar la muralla azulona, bien plasmada sobre el terreno y que ni se inmutaba.

Tras tanto intentarlo, el cuadro local al final pudo perforar la línea defensiva rival. A balón parado fue como partió el tanto. Centro mordido que despejó un jugador del Oviedo. El rechace, en la boca del área, cayó a Ricard Sánchez que, sin marca, la mandó dentro de las mallas de Braat (1-0). Un tanto significante para los nazaríes, que dejaron la victoria cerrada con tal sufrimiento añadido.

Con este resultado, el Granada mantiene los tres puntos en juego en su feudo. Ya son 61 puntos los que suma el equipo granadino, que se mantiene en ascenso directo y persiguiendo al líder. Por su parte, el Oviedo no consigue premio y se queda con 39 en su casillero.

Ficha Técnica

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Pol Lozano (Njegos Petrovic 84’), Yann Bodiger (Alberto Perea 45’), Bryan Zaragoza, Melendo (Meseguer 69’), José Callejón (Alberto Soro 69’) y Famara Diédhiou (Antonio Puertas 45’).

Real Oviedo: Braat, Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Lucas Ahijado, Viti Rozada, Montoro, Luismi Sánchez, Borja Sánchez (Moro 86’), Hugo Rama (Sergi Enrich 86’) y Borja Bastón (Manu Vallejo 65’).

Goles: 1-0, Ricard.

Árbitro: Caparrós Hernández (comité valenciano). Ha amonestado a Yann Bodiger y Ricard Sánchez por parte local y a Hugo Rama y Borja Bastón en el cuadro visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la 33ª jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el estadio Los Cármenes.