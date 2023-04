Ancelotti: "Tenemos que jugar un partido completo porque son 90 minutos y todo puede pasar"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del partido de vuelta contra el Chelsea. En ella el técnico italiano ha hablado sobre Camavinga, Kroos, Bellingham o Nacho, además del estado del equipo y del rival.

El técnico madridista ha dicho sobre el estado del equipo: “Estamos bien, motivados, como siempre... Son partidos importantes en una competición importante y pensando que tenemos que jugar un partido completo porque quedan 90 minutos y todo puede pasar. Estaremos listos para jugar a lo mejor que podemos”. Además ha añadido: “La historia dice que este club es el rey de la competición”.

“Pensar en once es faltar el respeto a los que juegan menos y lo hacen muy bien”

En cuanto al once titular no ha dado muchas pistas y ha explicado que es difícil hacerlo, porque todos merecen jugar: “El once titular es difícil decirlo porque lo puedo cambiar. Esta es una plantilla que me cambia la idea muchas veces y pensar en once es faltar el respeto a los que juegan menos y lo hacen muy bien. ¿Camavinga? Está bien y puede ser que juegue de lateral izquierdo”.

“Kroos es una leyenda y espero que termine su carrera en el Real Madrid”

En cuanto al interés del Real Madrid por Bellingham, Ancelotti ha comentado: “Es un jugador del Dortmund y no me gusta hablar de futbolistas de otros equipos”. En relación al centro del campo, ha sido preguntado por la posición de Kroos y su renovación: “No cambia mucho su manejo del balón en la posesión si juega de pivote o de interior. Al final de lo que se trata es de que defiendan todos, así es el fútbol moderno, tienen que defender los once. ¿Renovación? Es una leyenda y está a un gran nivel y espero que termine su carrera en el Real Madrid”.

El técnico italiano también ha hablado sobre Nacho y si le afecta no jugar: “Si Nacho no juega claro que le puede afectar. Pero también a Ceballos, Asensio... A todos los que no juegan les va a afectar”.

“Hay equipos más acostumbrados a jugar más por la noche que por el día pero hay que estar preparados”

Ancelotti también ha comentado la polémica del día, las declaraciones de Xavi en las que ha hecho referencia que jugar en Getafe con sol les perjudicó: “Yo creo que jugar.... Para nosotros lo importante es jugar al fútbol. Siendo honesto, hay equipos más acostumbrados a jugar más por la noche que por el día, pero siempre hay que estar preparados".