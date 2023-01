Carlo Ancelotti: "Haremos todo lo posible por repetir el 2022 y mejorarlo"

El Real Madrid se enfrenta a un calendario complicado a la par que ajustado, ya que esta semana tiene que compaginar los partidos de Liga con los de la Supercopa de España. Después, en febrero, llegará la Champions y el Mundial de Clubes.

Un mes en el que los muchachos de Carlo Ancelotti disputarán partidos cada tres días, pero el técnico italiano afirma: “Estamos acostumbrados a jugar cada 3 días, nos viene bien. La plantilla ha vuelto bien después del Mundial, hemos tenido pequeños problemas, pero la mayoría está bien, en buena condición física”. Además, Ancelotti tiene claro que el reto del equipo en 2023: “Es igualar lo conseguido en 2022. Haremos todo lo posible para repetirlo y mejorarlo”.

El primer escalón, el partido contra el Villarreal

El primer paso es contra el Villarreal de Setién, equipo que ha cambiado su forma de juego tras la marcha de Emery. Ancelotti lo tiene claro: “El Villarreal ha cambiado con Setién. Juegan con una identidad muy clara y muy bien al fútbol. Creo que va a ser un partido entretenido. A Setién le gusta el fútbol ofensivo con un buen posicionamiento de los jugadores en el campo. Creo que va a ser un partido abierto. Para ganar allí hay que sacar lo mejor”. Por ello, “mañana va a jugar la mayoría de los que no jugaron contra el Cacereño”.

El miércoles el Real Madrid se enfrenta al Valencia con motivo de la Supercopa de España: “Un título importante para nosotros y por eso meteré a los mejores”, ha dejado claro Ancelotti, quien ha sido preguntado por el mercado de invierno y las posibles salidas, a lo que ha respondido que “si hay algún jugador que me pide consejo se lo voy a dar, pero de momento ninguno ha entrado en mi despacho para hablar de esto. Todos están focalizados en lo que tenemos que hacer ahora, tenemos muchos partidos y toda la plantilla va a ser utilizada. Ninguno se ha quejado porque no juega y todos están concentrados en el trabajo”.

"Ahora los jugadores son más profesionales"

Con respecto a la gestión de la plantilla, ya que unos jugadores descansaron desde el 9 de noviembre y otros jugaron la final del Mundial el 18 de diciembre, el entrenador blanco ha explicado que “los jugadores que jugaron su último partido el 18 diciembre no necesitan demasiado trabajo para volver a una buena condición porque no la han perdido. Distinto discurso es para los que pararon el 9 de noviembre, con ellos hemos trabajado un poco más”. Si bien es cierto, “ahora el jugador es mucho más profesional. No para 100%, siempre hace algo y cuando vuelve siempre es en buena condición, no como antes cuando te daban 1 mes de vacaciones y hacías de todo menos entrenar”, ha puntualizado Ancelotti.

"Yo me quedo con mis medios, que también son jóvenes y muy buenos"

El técnico madridista se ha mostrado autocrítico, “me considero una persona que hace un trabajo espectacular, que a veces acierta y otras no, pero que tiene la suerte de estar en el mejor equipo del mundo” y ha concluido diciendo que “Bellingham ha demostrado en el Mundial que es un gran medio, pero como otros, como Enzo, Pedri o Gavi”. Pero aún así Ancelotti lo tiene claro: “Yo me quedo con mis medios, que también son jóvenes y muy buenos, Tchouameni, Camavinga, Valverde…”.