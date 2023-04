Simeone: "Si no entiendes el Atlético, es mejor no venir "

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido celebrado el miércoles 26 de abril frente al RCD Mallorca en el Civitas Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la trigésima primera jornada de La Liga Santander.

Los rojiblancos comenzaron perdiendo el encuentro tras un temprano gol de Matija Nastasic en una jugada aislada. Rodrigo De Paul, Álvaro Morata y Carrasco propiciaronn la remontada en una tarde marcada por la celebración del 120 aniversario del conjunto atlético.

El análisis del partido, la mejoría del equipo durante la segunda vuelta y la felicidad atlética en su aniversario fueron las cuestiones más destacadas en la rueda de prensa.

Análisis del partido

Tras el gran resultado, el técnico colchonero analizó en rueda de prensa el juego del Atlético de Madrid y las complicaciones en las que que el equipo visitante puso a su equipo:

“En la primera parte, el Mallorca se ha cerrado muy bien y ha costado bastante hasta la hasta el gol de Rodrigo. El equipo no pudo generar situaciones, ni dar velocidad y agresividad al juego durante la primera mitad", comenzó el técnico en rueda de prensa.

Así mismo, el técnico afirmó que la charla durante el descanso y el gol temprano nada más dar comienzo la segunda parte propiciaron la victoria final:

"En el descanso hablamos con los chicos, dijimos todo lo que estaba sucediendo, y en la segunda parte que se ha iniciado con eso golazo que ha encarrilado el partido. Aparece el 3-1 y el rival siguió jugando a su manera y nosotros acompañamos el final del partido para llevar los tres puntos y que nos da mucha ilusión de cara a lo que falta”.

Además, el entrenador local no dudó en elogiar al rival y a su entrenador, Javier Aguirre: "El Mallorca es un conjunto que sabe a lo que juega lo hace muy bien. Lleva los tiempos al ritmo que quiere”, confesó el Cholo.

El Atlético de Madrid, 120 años de historia

El aniversario del club, la equipación histórica que rememoraba su historia y la victoria rojiblanca propiciaron un sinfín de ilusión y emoción en toda la órbita rojiblanca, y de ello habló el Cholo en rueda de prensa.

"Tengo una idea y estoy convencido tras estar tantos años. Para sentir este club lo tienes que entender. Toda esa gente hizo crecer en todos estos años a un club maravilloso que hay que sentirlo, hay que quererlo. Si no lo entiendes es mejor no venir a este equipo", comenzó el técnico.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol frente al RCD Mallorca en el 120º aniversario del club rojiblanco. Foto: @Atleti.

“Es imposible no involucrarse con el ambiente que se tuvo durante todo el partido, toda la gente que vino. Y bueno, con la cantidad de exfutbolista, chicas futbolistas que acompañaron a todo este proceso estos 120 años del Atlético de Madrid. Muy lindo”, respondió muy emocionado.

Mejora del equipo en la segunda vuelta

Los tropiezos en Liga Santander, Copa del Rey y Champions League han condenado al Atlético de Madrid esta temporada. Aún así, y tras quedar eliminado en ambas copas, y ver la lucha entre Real Madrid y FC Barcelona por el título de liga desde la tercera posición, el equipo no se dio por vencido y lo ha intentado demostrar en esta segunda vuelta del campeonato.

“Todo lo que sea reivindicarse, cuándo empiezas tan mal como como hemos empezado en la primera etapa, sobre todo en la Champions, no pudimos estar a la altura de la competición. Y volver a ponerse de pie me suena genial, porque porque no es fácil. Parece simple que hoy estemos a dos puntos del Madrid, estamos más lejos del Barcelona, que hayamos podido recortarle ocho puntos al Real Madrid", contestó el técnico en relación al tema.

Además, el técnico afirmó pensar que la pausa de las competiciones oficiales por el Mundial 2022 celebrado en Qatar resultó esencial para encontrar buenas sensaciones:

"Cuando vinimos del Mundial creo que estábamos todos en eso y depende de cuándo quieren, somos un equipo muy competitivo, tenemos futbolistas que pueden resolver distintas situaciones de juego. Hemos crecido muchísimo defensivamente y eso da vida. Cuando el equipo está fuerte defensivamente tenemos muchas más opciones de aspirar a competir, que es lo que siempre quisimos”, afirmó.

Importancia de la liga

Tras la derrota frente al FC Barcelona la pasada jornada, las pocas opciones que había en la fecha por el título liguero han descendido, y la distancia con el líder a día de hoy es de 13 puntos. Aún así, el equipo rojiblanco no se ha dado por vencido, y tras el pinchazo en el Camp Nou el pasado domingo, han logrado volver a la senda de la victoria.

A pesar de que a día de hoy es complicado reconducir la situación por completo, el técnico rojiblanco no duda de que su equipo va a luchar hasta el final. “Nos enseñaron de chicos esa historia y yo la compro. Si no puedes quedar primero, lo más alto que se pueda estar es segundo. Después iremos partido a partido y llegaremos al lugar donde nos merecemos”, declaró Simeone, dando por finalizada la rueda de prensa.