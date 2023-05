De Marcos seguirá en el Athletic una temporada más

Hoy sin duda los seguidores zurigorris están de enhorabuena, pues uno de sus capitanes, Óscar de Marcos ha oficializado su continuidad en el club hasta el 30 de junio de 2024, una temporada más y sin cláusula de rescisión. Algo que sin duda muchos seguidores estaban esperando y más tras verle muy emocionado en el acto de despedida de su compañero y amigo Mikel Balenziaga.

Aunque llevaba toda la temporada con dudas sobre si esta iba a ser su última temporada o no, y siempre ha defendido que renovaría según las sensaciones que tuviera y "si las piernas le respondían" haciendo alusión a su estado físico tras acabar la temporada, no queriendo tomar una decisión precipitada y por eso instó al club a reunirse para tratar este tema una vez la temporada estuviera en los últimos compases.

Uno de los veteranos en el club

Sin duda el lateral es una pieza clave para Ernesto Valverde, y es que parece que ha pasado un mundo desde su aterrizaje en Bilbao, allá por el años 2009 procedente del Club Deportivo Alavés y ya lleva catorce temporadas defendiendo la elástica rojiblanca. Con un palmarés envidiable sumando dos títulos de Supercopa, cuatro finales de Copa, otra de Europa League y siete clasificaciones europeas encumbran a De Marcos como un estandarte de los últimos años y sin duda quiere más pues como ha declarado " renueva porque siente que puede seguir ayudando al equipo"

El de Laguardia siempre ha demostrado su compromiso con el club y ha señalado que tanto sus compañeros, como el entrenador, le han animado a seguir. Y es que esta temporada el extremo reconvertido a lateral ha sido indiscutible para el técnico extremeño, disputando 40 partidos en la presente campaña - solamente perdiéndose uno de copa y uno de liga- y volviendo a brillar como lo hizo a las órdenes de Marcelo Bielsa - en esta ocasión jugando en su puesto natural - ha demostrado que puede jugar en cualquier posición. Atrás quedaron esas lesiones en su tobillo que tanta guerra le han dado.

Acto de renovación en Lezama. Foto: Athletic Club

Números de histórico

La veteranía de Óscar ha pesar de tener tan sólo 34 años, se plasma en las cifras que suma defendiendo la camiseta del Athletic Club. Esta temporada igualaba al mítico Piru Gainza con 496 partidos y colándose así en el séptimo puesto de jugadores con más partidos en el equipo vizcaíno, superado solamente por Markel Susaeta (507), Andoni Iraola (510), Joseba Etxeberria (514) –tres futbolistas a los que podría superar en la próxima temporada–, Iker Muniain (532), Txetxu Rojo (541) y José Ángel Iribar (614).

El mismo presidente, Jon Uriarte se ha pronunciado sobre el acuerdo alcanzado argumentando que “Óscar se ha ganado la renovación con partidos y minutos de altísimo nivel” , y ha querido apuntar que “representa a nuestra entidad y personifica sus valores” dejando claro que el capitán “es un eslabón importantísimo dentro de la cadena de transmisión del Athletic” y es que el jugador no sólo es importante en el terreno de juego, si no que es un grandísimo embajador fuera de él, ya que lo podemos ver tanto en actos de peñas como realizando proyectos sociales en hospitales y siempre al lado de quien lo necesita, con esa discreción y prudencia que siempre le ha caracterizado y a la que estamos acostumbrados.

Por su parte el " 19" ha declarado “Agradezco al club la discreción y la paciencia con la que ha tratado mi renovación. Nunca sabes cuál es el momento de acabar, pero me he encontrado bien, he participado mucho y creo que con un buen rendimiento", y uno de los motivos por los que quiere continuar al menos un año más atrasando así su retirada.