El Granada CF se preparará para la 'final' contra el Mirandés

La plantilla del Granada CF se prepara esta semana para afrontar la segunda de las dos 'finales' que le quedan. El equipo granadino visitará este sábado 19 de mayo al Mirandés con el objetivo de sumar una victoria que le permita acercarse a su objetivo, que es lograr el ascenso directo a Primera División. El Granada CF es el líder de Segunda actualmente, con 69 puntos, uno más que el segundo, la UD Las Palmas, y dos por encima del tercero y el cuarto, el Alavés y el Eibar. El Levante es quinto con 65 puntos y un partido menos, ya que este mismo lunes se mide a la UD Ibiza para cerrar la jornada 40 de LaLiga SmartBank. El Granada CF depende de sí mismo para lograr el ascenso directo después de su última victoria al Lugo y de los pinchazos de sus rivales.

Con esta situación, los futbolistas del Granada CF afrontarán el penúltimo partido de Liga, que les medirá al Mirandés en el Estadio Municipal de Anduva, a las 18:30 horas del próximo sábado. El equipo local llega al encuentro sin nada en juego, ya que tiene los deberes hechos y logró la permanencia hace varias jornadas. El Granada CF busca una victoria que le afiance en la primera plaza y contará con el apoyo de su afición en las gradas, ya que el club ha organizado un nuevo desplazamiento en el que sufragará el viaje en autobús a sus abonados.

Para preparar el partido contra el Mirandés, la plantilla del Granada CF tiene programados cuatro entrenamientos. Tras descansar este lunes, los jugadores del equipo granadino volverán al trabajo este martes, en la Ciudad Deportiva. La sesión comenzará a las 10:30 horas. En ese horario entrenarán también el miércoles, el jueves y el viernes. Todas las sesiones serán en la Ciudad Deportiva.

Plan de entrenamientos del Granada | Foto: Granada CF

Bajas del Granada CF para enfrentarse al Mirandés

El Granada CF, que recuperará al centrocampista Sergio Ruiz para el partido contra el Mirandés tras cumplir sanción, tiene varias bajas por lesión para este encuentro. El entrenador Paco López no podrá contar con el central Raúl Torrente ni con el portero Raúl Fernández - que tiene una fisura costal-. Tampoco con los lesionados de larga duración, que son Rubén Rochina y Jorge Molina. El valenciano espera que Carlos Neva esté disponible para el partido. El lateral zurdo entró finalmente en la última convocatoria tras no haber entrenado en la sesión anterior al partido contra el Lugo por molestias musculares que arrastraba, pero no disputó ningún minuto.