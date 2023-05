El Atleti que se viene

La temporada actual va llegando a su fin y desde la entidad colchonera hace ya tiempo que peinan el mercado en busca de posibles jugadores a incorporar en la próxima ventana de traspasos. Y es que, pese al buen final de curso que están cuajando los de Simeone, las carencias de esta plantilla son evidentes y se pudieron ver, sobre todo, al principio de campaña. Una plantilla quizás algo corta y sin un "plan B" definido que pueda actuar desde el banquillo.

Por ello, la dirección deportiva colchonera, encabezada por Andrea Berta, se fija más en perfiles que en jugadores concretos. Pese a ello, los centrales, que era los que más parecía urgir, se han dejado cerrados ya. Serán Söyüncü y Santiago Mouriño los que refuercen la zaga, aunque no se sabe muy bien el rol que tendrá el uruguayo, pues podría incluso salir cedido.

Las bandas se convierten en prioridad

Para completar la línea defensiva, el Atlético busca incorporar carrileros en ambas bandas, ya que Doherty y Reguilón no han convencido al técnico argentino y parece que no seguirán. Todo ello, unido a la incertidumbre que rodea a la marcha, o no, de Carrasco hace que, tras cubrir el puesto de defensa central, los carriles pasen a ser la prioridad.

Por otro lado, el centro del campo parece que presentará pocas novedades. Salvo salida inesperada, la mejora de Rodrigo De Paul tras el Mundial hace que sea complicado que el futbolista de la albiceleste haga las maletas. Sí que podría haber algún retoque ya que, por ejemplo, se le busca salida a Saúl. Pese a ello, no se esperan grandes cambios en la medular.

Para finalizar, la terna de delanteros de la temporada que viene es la que más dudas presenta. El Atleti anda al acecho de un 9, pero no perderá la cabeza por traerlo. Se confía en Morata, que podría renovar en breve, y en Memphis Depay. Griezmann y Correa parecen fijos también en los planes de la próxima temporada pero la vuelta de Joao Félix podría condicionarlo todo. Si el portugués se queda, quizás sean muchos futbolistas del mismo perfil. Y si el portugués sale, el dinero que dejaría en caja podría ser el detonante de una operación de las “grandes”.

Muchas incógnitas y pocas certezas. Una de ellas, que se intentará fichar barato (o a coste cero) y vender caro. Un rompecabezas, otro verano más.