Ancelotti: "Ojalá se pueda ganar mañana, nos viene bien la victoria contra el Rayo"

El conjunto blanco viaja esta jornada hasta Sevilla, concretamente al Sánchez Pizjuán, para disputar la penúltima jornada liguera. El Real Madrid llega a este partido tras vencer 2-1 al Rayo Vallecano y quiere conseguir otra victoria frente al conjunto hispalense.

Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa para hablar de ciertos temas de actualidad alrededor de su equipo.

Partido importante

A pesar de que el título de Liga es algo imposible, Ancelotti quiere que sus jugadores den el máximo para intentar afianzarse en el segundo puesto de la clasificación, que ahora ocupan tras el pinchazo del Atlético de Madrid ante el Espanyol. "Vamos a sacar un equipo para intentar ganar. Nos faltan los delanteros, pero va a ser una alineación muy competitiva porque tenemos jugadores muy buenos. Mañana competiremos con buena calidad", ha declarado Ancelotti. Además, ha añadido que su equipo no piensa en la siguiente campaña, si no en terminar de una buena manera la presente: "No pensamos en la temporada que viene, tenemos que respetar esta camiseta. Los jugadores han de mostrar profesionalidad y seriedad. La motivación es grande".

Sobre Vini y Tchouameni

Sobre el brasileño, Ancelotti no ha querido hablar mucho, solo que mañana no estará disponible para jugar ante los sevillistas.

"Vini no viaja a Sevilla porque no puede jugar. Ojalá pueda jugar el último partido", ha confirmado el italiano, por lo que no podrá contar con él.

Sobre Tchouameni se ha explayado un poco más, hablando sobre la situación del joven en el club: "Lo hizo espectacular al principio. Ha tomado la plaza de una leyenda como Casemiro. Después del Mundial bajó su nivel, pero es normal en un joven en su primera temporada en el Madrid. No es la tercera opción en el pivote. En los últimos 9 partidos ha jugado 8. Ha de adaptarse".

Balance de la temporada

A pesar de que no se han conseguido todos los títulos, para Carlo Ancelotti ha sido una buena temporada, a la que ha analizado en rueda de prensa. "En todas las competiciones hemos competido, pero nos quedamos atrás en Liga. Después del partido contra el Barça pasamos a 12 puntos y perdimos el foco. Tras el Mundial nos costó mucho jugar a nuestro nivel. No ha sido un problema de delanteros. Somos los que más goles han marcado, nos ha faltado solidez atrás y eso que tenemos el mejor defensa. A veces la estadística engaña un poco, no siempre puedes explicar con números lo que ha pasado", ha confesado el entrenador del Real Madrid.

Renovaciones

Por último, ha querido hablar sobre el futuro de ciertos jugadores que terminan contrato y no han firmado una renovación, como es el caso de Nacho. El central no ha hablado sobre su futuro, pero sí lo ha hecho su entrenador:

Sabemos lo que aporta Nacho. El club ha hablado con él y el está decidiendo. Está en su mano. En una semana se acaba todo y sabremos".