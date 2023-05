Sin Carvajal, Benzema y Asensio ante el Sevilla

El Real Madrid viajará este sábado al Ramón Sánchez Pizjuan para medirse ante el Sevilla. Los objetivos en este partido son diferentes para cada equipo. El Real Madrid lucha por la segunda posición en la tabla y el Sevilla por una plaza en Europa, competición que como hemos visto esta temporada se le da muy bien.

Los blancos vienen de un partido muy complicado, por circunstancias adversas, en Mestalla y otro que parecía que iban a perder contra el Rayo Vallecano, pero que acabo salvando Rodrygo en el minuto 87.

Carvajal cumple sanción

El lateral español vio la tarjeta amarilla en el último partido contra el Rayo, lo que provoca que al estar apercibido se pierda el partido de este sábado ante el Sevilla.

El que no estará tampoco es Luis López, el tercer portero del equipo. En este partido, Ancelotti ha querido apostar por Fran, el canterano del Juvenil B.

Ausencias de Asensio y Benzema

En el centro del campo no hay novedades ni bajas con respecto al partido anterior, lo que no pasa en la punta del ataque. Para esta partido, Ancelotti no puede contar ni con Vinicius ni Asensio ni Benzema ni Mariano.

Después de los ataques racistas sufridos en Mestalla y su posterior expulsión, el brasileño no se ejercita con el grupo tras una inflamación en la rodilla izquierda. Benzema tampoco podrá jugar, ya venía bastante tiempo atrás tocado y más aún tras el pisotón que recibió en el último partido ante el Getafe, del cual se vio cómo los médicos le cosieron cinco puntos en el pie.

A estas bajas se suman la de Mariano y la de Asensio por diferentes problemas físicos.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran

Defensas: E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V, Rüdiger y F. Mendy

Centrocampistas: Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni y D. Ceballos

Delanteros: Hazard, Rodrygo y Álvaro

El árbitro del partido

El encargado de dirigir el encuentro será el abulense del colegio castellanoleonés, Cesar Soto Grande. Este será asistido por Santiago Jaime Latre en el VAR ayudado de Alejandro Muñiz Ruiz.

El conjunto andaluz tiene muy buenas estadísticas en los partidos arbitrados por Soto Grande en el Pizjuán, ya que este no ha perdido ni uno solo en todos ellos.