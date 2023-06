Alderete ya pertenece al Getafe

El jugador paraguayo Omar Alderete ya es propiedad del Getafe después de que el club azulón y su directiva ejercieran la opción a compra que tenían por el ex del Hertha de Berlín de 3 millones de euros.

Vital para la salvación

Pese a su mal inicio en el equipo con el entrenador de ese entonces, Quique Sánchez Flores, y de no jugar prácticamente hasta el parón mundialista, el ex del Valencia se hizo con un hueco en el once titular y fue una pieza inamovible desde entonces.

Su seguridad atrás y su confianza sobre el campo le hicieron ser importantísimo con los dos entrenadores que han pasado por el equipo esta campaña. Con Bordalás, con quién ya coincidió el año pasado en España, ha sido uno de los más importantes en estas 8 jornadas que ha estado el alicantino en el banquillo getafense.

Él fue quién anotó un gol vital para la salvación en el Benito Villamarín, que hizo que el Getafe tomara un respiro para permanecer en primera tras sumar esos tres puntos en el campo del Betis.

Fuente: Getafe CF

Sus estadísticas como azulón

Con el Getafe ha jugado 28 partidos en toda la temporada, en Liga y Copa del Rey, en donde ha conseguido marcar un gol y dar una asistencia, y ha sumado un total de 10 tarjetas amarillas.

Esto ha hecho que Ángel Torres se decidiera en pagar su cláusula de compra por el central.

¿Un futuro fuera de Getafe?

El paraguayo, pese a pertenecer al club del sur de Madrid, sabe que tiene mercado y que hay equipos interesados en él, como es el caso del Real Betis, el cual cuenta con Ramón Planes, actual director deportivo del club sevillano, y ex del club de Getafe, que también fue quién trajo a Alderete al equipo azulón este verano, y según las informaciones, estaría interesado en el central para reforzar la zaga verdiblanca.

Veremos como acaba la situación del ex del Basilea, aunque por ahora, su futuro parezca estar ligado al Getafe.