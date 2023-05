Lesión en la delantera azulona: Enes Ünal de 6 a 8 meses de baja

El Getafe se enfrentó la jornada pasada al Betis, donde el equipo azulón lo dio todo y salió del Benito Villamarín con los tres puntos de la victoria. Con el gol de Alderete el Getafe lograba sumar los tres puntos tras la victoria por la mínima contra los béticos, 0-1. Pero la euforia no fue lo único que pudo sentir el cuadro de Bordalás, pues en el minuto once del encuentro, el cuadro azulón perdía a su delantero titular. Enes Ünal tuvo que ser sustituido en el inicio de la primera parte del partido debido a dolores en la rodilla derecha que no permitían que el jugador siquiera el curso del encuentro.

Enes Ünal en una jugada donde realizó una acción en la que realizaba un mal giro de rodilla, hacia que el delantero titular del cuadro azulón se perdiera no solo el encuentro que acababa de comenzar contra los verdiblancos, sino también estará ausente en los dos encuentros que quedan para finalizar LaLiga.

Primeras exploraciones

En las primeras exploraciones a la rodilla de Ünal, los médicos ya tenían lo peor. Ahora, se acaba de aclarar y confirmar la lesión que sufre el turco. El club confirmaba que el delantero ha sufrido una rotura de ligamento cruzado de la rodilla. Lo que implica que se quede fuera lo que queda de temporada, pero no solo eso, pues además puede perderse parte de la siguiente, ya que su vuelta puede estar programada para el mes de enero del 2024. Las primeras observaciones al jugador hablan de un periodo de entre seis y ocho meses fuera del terreno de juego. El propio Enes Ünal confirma que pasará por quirófano para tratarse.

Para lo que queda para terminar esta temporada, en la lista de delanteros del Getafe se encuentran Mayoral y Latasa, quién sustituyó a Ünal tras su salida obligada en el encuentro ante el Betis. Todo apunta a que Bordalás apostara por la participación de Latasa con Mata en el encuentro decisivo, para la permanencia, en el que se enfrentarán al Osasuna.