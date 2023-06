Vuelven tres de las 15'

El seleccionador Jorge Vilda dio su pre-lista para el mundial de este próximo verano, en Australia y Nueva Zelanda. España también ha presentado el calendario de preparación para dicho Mundial. El próximo 30 de junio dará los descartes de las 30 jugadoras que ha llevado en la pre-lista.

Convocatoria para el Mundial

Porteras: Cata Coll, Misa Rodríguez, Enith, Elene Lete

Defensas: Laia Codina, Jana Fernández, Sheila García, Oihane, Olga Carmona, Ona Batlle, Ivana Andrésa, Rocío

Centrocampistas: Teresa Abelleira, Jenni, Maite, Alexia, Aitana, Irene, María Pérez, Claudia Zornoza

Delanteras: Mariona Caldentey, Athenea Inma, Eva Navarro , Alba Redondo, Esther, Salma

La vuelta de Aitana, Ona Batlle, Mariona

Jorge Vilda quiso zanjar el tema de las 15' jugadoras en la primera pregunta: "La federación del presidente (RFEF) hasta nosotros ha estado abierta al diálogo, a resolver." Dejo claro "Nosotros (staff) nos fijamos jugadoras comprometidas,"

Jugadoras de Champions: Mapi León o Patri Guijarro

Jorge Vilda no quiso hablar de ninguna jugadora no seleccionable, "Voy a hablar de las jugadoras que están y no de las que no están o no quieren estar". Y habló sobre el regreso de Alexia Putellas, "Yo creo que es muy importante alexia se haya recuperado bien, haya minutos con su club. Hemos sido informados de su recuperación". y en la selección "Aquí queremos seguir ayudando-la"

Los emails de las 15'

Finalmente, Jorge Vilda le quiso quitar importancia "Sinceramente no creó que sea lo importante, si están aquí están comprometidas con la selección". También habló sobre las aspiraciones que debe tener la selección de cara al Mundial. "Está claro que España es una de las aspirantes, tenemos muchas ganas de competir". Para España ya será su tercera participación en el Mundial en la historia.

La portera Cata Coll:

Una de las novedades es la portera suplente del Barcelona, Cata Coll. Jorge Vilda afirmo: "Con las porteras estamos muy contentas, con su club, una cuarta portera que entra con todas las opciones de ir al mundial". Y no le preocupa con quien debe ocupar la portería: "Estoy muy confiado". Otra de las jugadoras que estaba en comunicado de las 15', es Mariona Caldentey, dice: "Ha demostrado sus ganas y ilusión por volver". La mallorquína volverá a la selección, siendo una de las tres únicas.

Futbolístico o anímico

Jorge Vilda le da mucha más importancia a lo futbolístico sobre el tema de anímico de las jugadoras. "Lo que más nos preocupa es lo futbolístico". Dejando de lado el tema anímico que ha ido ocurriendo durante estos meses. Tras el comunicado de las quince jugadoras, que renunciaban a la selección temporalmente

¿Cómo se encuentra el seleccionador?

Dice: "A nivel profesional, me siento respaldado desde el primer día y con la confianza de toda la Federación. Además, muchísimos compañeros en los momentos duros han estado allí. Eso me ha ayudado a llevar este año, que no ha sido fácil. Pero también lo he tomado como aprendizaje. Hoy soy mejor que ayer y mejor que hace nueve meses".

Regreso y cambios para la vuelta

A la incertidumbre de las 15' jugadoras, Jorge Vilda afirma: "Al final las 30 son deportistas, lo que quieren hacer es un grupo potente" dejando de lado todo. Y pone en valor: "Lo que está haciendo desde 2018, que no, a condiciones, staff". Con Alexia habla: "Vamos ha ser muy cuidadosos". Aunque resaltó los medios: "Tenemos mejores servicios medidos, el mejor staff".

Los derechos televisivos

Con los derechos de televisión sin aún establecidos, el seleccionador dejó claro "Estoy seguro que se llegará un acuerdo (por los derechos televisivos)". Aunque por el momento aún no se ha llegado con un acuerdo con la FIFA para ver el mundial en España, el seleccionador no deja dudas de ello.

Como jugará España

¿Cómo jugará la selección? "El estilo de España es conocido y reconocido y nuestra esencia no ha cambiado." La selección seguirá jugando de la misma forma, "Nos gusta tener el balón" y "La forma de jugar no va ha cambiar y va más allá de los sistemas", despejando todas las dudas.