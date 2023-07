El Getafe se desentiende de Jack Harper

El Getafe y Jack Harper separan sus caminos tras estar ligados desde la temporada 19/20. El escocés se unirá al Marbella de la segunda federación tras llegar libre del conjunto azulón.

OFICIAL | El Getafe y Jack Harper separan sus caminos.



El Club agradece su profesionalidad y le desea suerte en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

Sin pena ni gloria

Se podría decir que la carrera del ya ex delantero getafense en el equipo del sur de Madrid ha sido un visto y no visto, y es que pese a que ha pertenecido al club cuatro temporadas el jugador no ha logrado disputar un solo minuto con la elástica azulona.

Harper no logró convencer a ninguno de los entrenadores que pasaron por el Coliseum durante las anteriores campañas, y en esta no ha sido diferente, de nuevo con Bordalás a los mandos.

El escocés ha ido de cesión en cesión durante su estancia en la capital española, y ha pasado por hasta 5 clubes diferentes: Alcorcón, Cartagena, Villarreal B, Racing de Santander y por último, el Hércules.

Rendimiento durante sus cesiones

Durante todos sus préstamos no ha logrado conseguir el nivel por el que el Getafe fichó al jugador, quién venía de cuajar dos temporadas consecutivas con 13 goles en el filial del Málaga y de marcar 4 goles y repartir dos asistencias en segunda división con el primer equipo boquerón.

En su estancia en el Alcorcón, en 13 partidos logró tan solo dar una asistencia de gol, y entonces, volvió al Getafe, pero no por mucho tiempo, ya que en la siguiente campaña salió cedido de nuevo en la 20/21, esta vez en dos equipos diferentes durante la misma temporada, primero Cartagena y luego Villarreal B, donde sumando sus estadísticas en ambos clubes tan sólo logró anotar dos tantos en 18 partidos, los dos en el conjunto "groget".

En la 21/22 pasó por el Racing de Santander donde tampoco cuajó del todo, jugando 18 partidos y consiguiendo 2 anotaciones. Finalmente, la pasada temporada militó en las filas del Hércules, donde en también 18 encuentros encontró portería 3 veces.

Finalmente, el delantero se va a militar en el Marbella de la segunda federación en donde querrá encontrarse de nuevo con su mejor fútbol.