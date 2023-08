Linda Caicedo, premio al mejor gol del Mundial

El mayor torneo de fútbol femenino mundial volvió a ser noticia. Esta vez, las cámaras fueron acaparadas por el gol que marcó Linda Caicedo con Colombia en el partido de la segunda jornada de la Fase de Grupos ante Alemania. Un gran testarazo que ha sido elegido por la FIFA como el mejor tanto del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.



El tanto de la delantera colombiana del Real Madrid le ha dado el premio 'Gol Hyundai del Torneo'. Un derechazo imparable a la escuadra tras abrirse paso entre dos defensas del conjunto alemán, y concluyendo con un gran regate. Una muestra de técnica que le permitió a su equipo obtener una victoria que les sirvió para asegurarse la clasificación a los octavos de final.

Es la segunda vez en la historia de Colombia que un jugador/a de la selección gana el premio al mejor gol del Mundial. Hecho que se vuelve a repetir después de que James Rodríguez obtuviera el premio en la cita mundialista de aquel Brasil 2014.

La designación del trofeo ha sido tras la votación por los aficionados y superó al de la panameña Marta Cox ante Francia, por 0,5 por ciento de los votos.

La elección de este galardón está marcada por otros grandes goles que se pudieron disfrutar durante el torneo. Los otros tantos nominados fueron: Sam Kerr, Australia vs Inglaterra; Bia Zaneratto Brasil vs Panamá; Katie Mccabe, Irlanda vs Canadá; Sophia Braun, Argentina vs Sudáfrica; Esmee Brugts, Países Bajos vs Vietnam; Mina Tanaka, Japón vs España; Aitana Bonmatí, España vs Suiza; Lauren James, Inglaterra vs China y Marta Cox, Panamá vs Francia.

Linda Caicedo durante el Mundial femenino 2023|| gettyimages

Galardonadas, mejor gol del Mundial Femenino

Desde la edición de China 2007, la FIFA entrega el premio al mejor gol del Mundial Femenino.

Linda Caicedo es la quinta jugadora en ganar la distinción que ya habían obtenido Marta Vieira da Silva, Abby Wambach, Carli Lloyd y Cristiane. Es la primera vez que una jugadora fuera de Estados Unidos y Brasil gana el premio.

La historia del fútbol femenino continúa y vuelve a llevar el nombre de Linda Caicedo,