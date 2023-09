El Celta y Rafa Benítez: a honrar el centenario

𝟭𝟵𝟮𝟯 🩵🤍 𝟮𝟬𝟮𝟯



Hoxe non é un día máis,

hoxe non estamos nos albores dun día calquera.

Hoxe é o noso día, celtismo.



💯 anos do nacemento dunha paixón, dun sentimento, dunha bendita condena.



Xustamente hoxe, fai un século que naceu o #RCCelta.#100anosdeAfoutezaeCorazón pic.twitter.com/JKWXVrlC2P