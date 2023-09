Paco López: “El Girona llega con la flechita para arriba”

La primera rueda de prensa de Paco López tras el parón de dos semanas debido a los compromisos de selecciones le permitió al entrenador del Granada abordar todos los temas relevantes relacionados con el equipo y, en particular, profundizar en la planificación deportiva. El técnico afirmó que su enfoque tiene que estar en lo que tiene. "No va a distraerme pensando si hay jugadores disponibles que puedan ayudar al equipo o no, ya que eso lo deja en manos de la dirección deportiva y el club", dijo. Además, el técnico quiso añadir que en medio de la competición, su tarea es concentrarse en lo que tiene, en su equipo.

Cuando se le preguntó sobre las actividades de la ventana de transferencias, remitió a la dirección deportiva para analizar los movimientos. También mencionó la reintegración de Weissman en la dinámica competitiva y expresó lo siguiente: "Tuvimos una conversación franca con él. Ambos sabemos dónde se encuentra ahora en el equipo y que debe esforzarse por ganarse su lugar".

El entrenador subrayó que no suele quejarse de lo que pudo ser y ya no es posible, y enfatizó que su deber es entrenar y sacar el máximo provecho de la plantilla actual. Además, instó a la dirección deportiva y al club a realizar el análisis correspondiente. Afirmó que, en este momento, el equipo debe centrarse en los jugadores que tiene, con el objetivo de sumar esfuerzos y apoyar a Shon Weissman, quien ha demostrado su compromiso.

El entrenador del equipo nazarí enfatizó la importancia de respaldar al grupo y destacó su entusiasmo y confianza en el mismo. Señaló que el equipo está compitiendo con gran ilusión y se enfocó en el próximo partido contra el Girona, para el que Álvaro Fernández y Lucas Boyé estarán disponibles, mientras que Vallejo y Miguel Rubio continuarán su proceso de recuperación.

En cuanto a las recientes incorporaciones de Álvaro Fernández y Lucas Boyé, el técnico mencionó que su adaptación ha sido rápida y que están rindiendo bien. Respecto a Manafá, otro fichaje que aún no ha debutado, explicó que "ha mejorado físicamente, pero necesita adaptarse en otros aspectos".

Paco López también hizo un análisis del desempeño del equipo en las primeras cuatro jornadas de la Liga, destacando que el equipo ha competido en todos los partidos y mencionando varios momentos destacados de cada uno. Reconoció la necesidad de mejorar la solidez defensiva y señaló que todos los equipos de Primera División tienen potencial ofensivo, lo que hace que mantener la portería a cero sea un desafío.

Por último, el entrenador del Granada elogió al Girona como un equipo peligroso y añadió que en este momento viene con “la flechita para arriba” debido a su gran comienzo de campaña. Además enfatizó la importancia de jugar en su estadio, Los Cármenes, donde espera crear un ambiente incómodo para los rivales.