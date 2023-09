La Real Sociedad golea a un superado Granada al que se le ven las costuras

El Granada sufrió de lo lindo en San Sebastián (5-3). Mostró todos sus defectos y apenas tuvo oportunidad de aprovechar sus puntos fuertes. La Real Sociedad asfixió a un Granada que mostró todas sus costuras, dejó una versión pobre y sin tener parecido a la de los últimos encuentros. Superado en todo momento.

La Real Sociedad recibía en el mediodía de este domingo al Granada CF en su feudo. El choque, correspondiente a tercera jornada de LaLiga, se presentaba igualado y animado tras haber terminado de completar ambos cuadros sus planteles en el cierre del mercado.

Los de Paco López llegaban a este encuentro tras vencer al RCD Mallorca en la anterior cita (3-2), completando un encuentro bastante notable y habiendo dado un nivel grandioso que le hizo mantener los tres puntos en su campo. En estos últimos días han llegado a la entidad Álvaro Fernández y Lucas Boyé, que es una de las principales novedades en la convocatoria rojiblanca.

Por su parte, los txuriurdines empataron con Las Palmas (0-0) la semana pasada. Con un equipo competente y muy solvente, los de Imanol pelearán por estar este curso cerca de los puestos Champions. En estos últimos días han cerrado las llegadas de Tierney y Odriozola, que cierran la zaga defensiva.

Take is ‘on fire’

Los primeros minutos fueron muy completos. El ritmo era alto y no decaía. La Real Sociedad proponía y el cuadro andaluz, con una presión muy asfixiante, aguantaba las envestidas e incluso se animaba con contragolpes que no traspasaban de la medular. Lucas Boyé era la principal novedad en el Granada, estrenándose como referencia arriba mientras que los de Paco López aguantaban con tres centrales y dos carrileros atrás.

La Real Sociedad no tardó en soltar el primer testarazo del choque. No habían pasado los diez minutos y, tras una pérdida en la medular de los granadinos, Take Kubo robó la bola y se fue solo hasta el área chica, donde batió a Raúl Fernández con un remate pegado al palo corto (1-0). La defensa del Granada, muy mermada, no pudo hacer nada. No tiró bien la línea del fuera de juego y lo acabó pagando.

Kubo celebrando un tanto del choque | Foto: Real Sociedad

El partido se terminó de romper tras el tanto del japonés. El Granada no podía terminar de soltarse y se sentía superado ante el agobio constante de los locales. La defensa granadina lo estaba notando, y los de arriba esperaban con ansia tener oportunidades. En la medular, los vascos se mostraban muchos más intensos y creativos.

El tiempo fue rebajando tensiones. El clima se fue tranquilizando y el duelo se sosegó un poco, aunque la Real Sociedad mantenía el esférico en su dominio. No conseguían pasar de tres cuartos ya que el Granada aguantaba como podía replegado atrás. No encontraban mucha claridad.

En una de estas, los de San Sebastián reclamaron un penalti tras un forcejeo dentro del área entre Miguel Rubio y Oyarzabal. Parecía que hubo contacto entre ambos, pero el colegiado no vio nada punible.

Después de esta acción, los granadinos, tras una maraña dentro del área, consiguió poner las tablas. Como contra el Mallorca, el gol vino desde la esquina. Gumbau la puso muy bien y, entre tanto tumulto, Le Normand, intentando despejar, metió la bola dentro de su meta (1-1). El Granada recibió oxígeno llegando al ecuador del partido.

Cuando todo parecía que estaba más igualado que nunca, la Real tiró de casta y sumergió a los nazaríes en lo más profundo. Quedando dos minutos de la primera parte, Take Kubo volvió a tirar de orgullo y calidad para que, con un auténtico remate, quitara todas las telarañas de la escuadra más lejana de Raúl Fernández. Parecía que había rebotado en un jugador, pero no desvió tampoco la trayectoria. Una rosca que acabó desatando toda la felicidad en el Reale Arena (2-1). El nipón estaba ‘on fire’ y el Granada, ‘grogui.

La Real Sociedad pisó y asfixió

El guion del encuentro continuaba igual que en la primera parte. Estaba roto y ambos estaban intentándolo, aunque la claridad no estaba presente. Quizás la Real Sociedad si podía tener más facilidades, aunque el Granada aguantaba como podía.

Apenas duró mucho, ya que con poco que apretaron los de Alguacil volvieron a ver puerta. Una gran jugada combinativa dentro del área terminó con un remate de Zubimendi al borde del área para enchufarla dentro con un duro disparo (3-1). Brais se lo puso en bandeja y la defensa del Granada, hundida y sin apenas margen de maniobra, volvió a mostrar sus carencias.

El Granada, que no parecía tener personalidad y estaba sufriendo de lo lindo, fue revolucionado con los cambios que hizo Paco López. Volvió a poner defensas de cuatro y metió a muchos jugones y futbolistas con velocidad para revolucionar el choque.

Apenas de ingresar los cambios, la Real Sociedad volvió a meter. Oyarzabal asistió de tacón a Barrenetxea que, a placer, definió por abajo (4-1). Fue revisado en el VAR por posible fuera de juego, pero no hubo cambio. Un tanto demoledor que podía dar por cerrada la victoria para los locales.

Barrenetxea celebrando con la afición | Foto: LaLiga

Quedaba tiempo, pero los rojiblancos lo tenían muy cuesta arriba. Bryan la tuvo en la boca del área, pero en vez de en gol para estos acabó en gol rival. El despeje fue cazado por los locales. Internaron en banda y acabó en un despeje frágil de Bosch que terminó dentro de su portería (5-1). La goleada no tenía fin.

El Granada recortó distancias en los últimos cinco minutos con un tanto cruzado de Boyé. Debut y gol del argentino (5-2), que apenas pudo hacer nada en el duelo dadas las circunstancias, aunque sí dejó muy buenas sensaciones en su estreno con la zamarra rojiblanca.

Bryan volvió a maquillar el resultado (5-3), pero no dio tiempo para más. Un total de ocho goles en el partido. Una barbaridad. La Real continuó llegando, pero no vio de nuevo meta. Se quedan en la zona alta de la tabla tras todavía no haber conocido la derrota. Mientras tanto, los granadinos se van al parón de selecciones tras haber sufrido una dura derrota. Pelearán en la parte baja de la clasificación.

Ficha Técnica

Real Sociedad: Álex Remiro, Hamari Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (Aihen Muñoz 68’), Take Kubo (Momo Cho 78’), Zubimendi, Mikel Merino (Turrientes 82’), Brais Méndez, Barrenetxea (Zakharyan 78’) y Oyarzabal (Sadiq 78’).

Granada CF: Raúl Fernández, Víctor Díaz (Ricard 65’), Miguel Rubio (Miki Bosch 65’), Ignasi Miquel, Carlos Neva, José Callejón (Puertas 65’), Gumbau (Gonzalo Villar 78’), Sergio Ruíz (Melendo 65’), Bryan Zaragoza, Myrto Uzuni y Lucas Boyé.

Goles: 1-0, Take Kubo; 1-1, Le Normand (P.P); 2-1, Take Kubo; 3-1; Zubimendi; 4-1, Barrenetxea; 5-1, Bosch (P.P); 5-2, Lucas Boyé; 5-3, Bryan Zaragoza.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Ha amonestado a Oyarzabal por parte local y a Ignasi Miquel, Lucas Boyé, Sergio Ruíz, Víctor Díaz y Bryan Zaragoza en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Primera División. Choque celebrado en el Reale Arena.