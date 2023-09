La estadística que persigue al Real Madrid durante la temporada

El equipo de Carlo Ancelotti tiene una asignatura pendiente desde que ha comenzado la temporada. Todo se trata del marcador que afrontan en cada partido. A pesar de la baja por problemas físicos y lesión por parte de Eder Militao y Thibaut Courtois, los cambios no han solucionado un problema que se trata de evitar encajar goles en los minutos iniciales de partido.

Los minutos no mienten y es por esto que podemos afirmar que el equipo madridista sale dormido en cada inicio de partido. No ha sido capaz de evitar un gol en los minutos iniciales a no ser que haya dejado la portería a cero. Un problema que recala en la defensa y en la portería.

La estadística que persigue al Madrid

En la segunda jornada de la Liga EA Sports el día 19 de agosto el Real Madrid encajaba el primer gol en el minuto 3 obra de Sergio Arribas. El joven canterano del Real Madrid demostraba su gran calidad perforando la portería blanca.

El segundo ejemplo se traslada a la cuarta jornada de liga siendo el primer partido en el nuevo Santiago Bernabéu de la temporada. En el minuto 11, otro de los canteranos del club blanco como es Borja Mayoral marcaba el primer gol del partido.

Otro caso se da en la quinta jornada en el País Vasco tras encajar en el minuto 5 el primer gol frente a la Real Sociedad, obra de Ander Barrenetxea. Otro caso más de la inconsistencia y la falta de intensidad en el campo del equipo.

El último se ha dado frente al Atlético de Madrid con el gol a balón parado de otro canterano del equipo blanco, Álvaro Morata en el minuto 4. No es casualidad que se haya repetido este patrón en lo que lleva el Real Madrid jugando en la Liga EA Sports.

Cambios

Es lo que necesita Carlo si quiere conseguir el liderato frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Los errores en defensa condenan al conjunto blanco que cada partido que encaja lo inicia en contra y se ve obligado a remontar en el marcador.

Una tendencia negativa que tiene una fácil solución si Carlo Ancelotti hace hincapié con un problema que se está convirtiendo en una costumbre. Una estadística desfavorable para el Real Madrid pero que muestra la realidad de un equipo señalado tras su último partido.