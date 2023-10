El Madrid sigue abriendo fronteras

El Real Madrid, de la mano de su presidente Florentino Pérez, lleva varios años en un proceso de evolución hacia lo que parece que será el deporte y el entretenimiento en el futuro. Son muchos los pasos que se han dado, el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, los distintos acuerdos de explotación de la marca Real Madrid y del coliseo blanco, la nueva plataforma RM PLAY y ahora esto, acercamientos a la NBA a través de distintas iniciativas como estos partidos en los que el club se da a conocer aún más en otros países del mundo.

De todas estas medidas para preparar los tiempos que vienen, la más importante, sin duda, ha sido la reconstrucción del feudo blanco, convirtiéndolo en más que un estadio de fútbol, en un gran recinto en el que poder realizar cualquier tipo de evento y que esté habilitado para ser utilizado no solo los días de partido, sino también el resto del año.

La reforma, aunque no está finalizada, ya está dejando encantados a todos los que lo visitan, incluido a Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA que aprovechó la estancia de los Dallas Mavericks en Madrid para conocer el coliseo merengue y que comentó que le seduce la idea de poder llegar a disputar algún encuentro de la competición en la capital española: "He tenido la oportunidad de ver el nuevo Bernabéu y es increíble lo que han hecho allí. He visto el sistema con el que suben y bajan el césped, será un estadio de clase mundial. Si se dan las circunstancias, nos encantaría jugar allí".

Unas relaciones necesarias

Aún así, para conseguir llevar la mejor liga de baloncesto del mundo a la capital española, también es importante mantener una buena relación con los distintos clubes que la forman. Una de las claves para mantener dichas relaciones es la figura de Luka Doncic, una de las mayores estrellas de la NBA y una persona que traslada la marca Real Madrid a tierras americanas con sus constantes declaraciones de amor hacia el club madridista.

Además, el jugador ha conseguido acercar a los Mavs al club español, posibilitando que ambos disputen un encuentro que ha servido como homenaje al propio Luka. Sin embargo, no es la primera vez que los blancos se miden a una franquicia de la NBA. La primera vez fue hace mucho tiempo, en 1988, y la más reciente, en 2016 contra Oklahoma City Thunder, en un encuentro que se saldó con victoria para los madrileños por 142-137.

Sin duda, parece evidente que el club, con Florentino Pérez al frente, seguirá con este tipo de iniciativas para seguir creciendo y mejorando, siendo el choque de este martes otro paso más en busca de elevar la marca Real Madrid a otro nivel.