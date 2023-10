Paco López: "Los chicos están en el camino de demostrar el equipo que quiere ser"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido ante los medios de comunicación en la tarde de este jueves en la previa al encuentro que los andaluces disputarán este próximo viernes ante CA Osasuna a las 21:00 horas en El Sadar.

El técnico, que ha arrancado mandando un mensaje de apoyo para las mujeres que se encuentran luchando contra el cáncer de mama, ha continuado hablando sobre el estado físico de algunos jugadores: "Raúl Fernández todavía está recuperándose de su problema en el dedo. No lo tendremos. Víctor Díaz ha entrenado con cierta normalidad durante la semana. Si hoy entrena con normalidad estará en la convocatoria. Jesús Vallejo tampoco va a viajar. Tiene algunas molestias donde tuvo la anterior lesión y no entrará. Famara Diédhiou tiene un golpe en un dedo del pie y creo que también será baja definitiva. De los internacionales todos están bien, aunque Uzuni no estará hoy en el entrenamiento ya que hemos decidido que viajara directamente a Pamplona pese a esos problemas de pubis que arrastra. Mañana valoraremos su estado allí, pero a priori, está para el partido".

Tuvo una pausa para hablar de Bryan Zaragoza, el destacado jugador que ha sido el foco durante estas últimas semanas por su convocatoria con la Selección nacional. Ha apostado por mantener una filosofía clara, donde ha manifestado que su obligación es "hacerle ver dónde tiene que tener el foco puesto, que es donde lo ha tenido desde que hemos estado aquí". "Estamos muy tranquilos con él en ese sentido. Es nuestra misión: que siga ayudando al equipo con el rol que tenga y que siga siendo mejor jugador y persona", ha continuado.

Aprovechando la situación actual en el conflicto bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamás, Paco López ha mostrado su rechazo y ha aseverado que está "en contra de cualquier guerra", aunque entiende que Weissman "esté afectado por el tema" ya que es israelí, "pero los entrenos están siendo una válvula de escape para él y está con total normalidad".

Se ha mostrado conforme e ilusionado con "la evolución del equipo". "Están en el camino de demostrar el equipo que quiere ser. Tenemos que encontrarlo y cuanto antes mejore a puntos. Es donde verdaderamente se traduce todo, pero los veo muy convencidos de lo que trabajamos, de lo que hacen, de cómo creen y de la ilusión que mantienen. Es el camino que hay que persistir. Creo mucho en este equipo", ha asentado.

Sobre el rival, el míster ha verbalizado que Osasuna, pese a no haber ganado en su casa, "va a tener esa motivación" y su gente "va a empujar mucho". "Vienen de hacer unas temporadas espectaculares. Es la clara demostración de confiar en un entrenador. Están haciendo un trabajazo. Es un equipo peligrosísimo, nos va a buscar arriba, nos va a presionar. Nos van a poner muchas dificultades, pero para eso hemos trabajado", ha advertido. También ha tratado el potencial con los centros laterales al área por parte de los navarros, algo que los mantiene "en el top de ello" a la hora de hacer daño.

Sobre Gonzalo Villar ha referido que están insistiendo con él para que ayude "sin balón", ya que la calidad que posee cuando tiene el esférico "la sabemos todos". Algo diferente le pasa con Álvaro Carreras que, "además de haber tenido una pretemporada", "ha tenido una adaptación más rápida" y es una pieza muy polivalente, ya que puede jugar de lateral, carrilero, extremo e interior...".

Asimismo, ha concluido hablando sobre Melendo, que no ha tenido minutos en los dos últimos choques, debido a que viene arrastrando "una especie de fascitis plantar". "Está poniendo todo de su parte, y quiero recordar que es muy importante para mí y que tiene mucho talento", ha concluido.