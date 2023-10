La épica acompaña a un Granada que rescata un punto en un rocambolesco duelo ante el Almería

Rocambolesco partido entre el Almería y Granada (3-3). Los indálicos se fueron al descanso con una cómoda victoria tras un hat-trick de Luis Suárez en los minutos finales del primer periodo que no reflejó cómo fue este, donde el Granada dominó en mayor parte. Hizo lo propio en el segundo tramo y, a base de trabajo y empeño, los nazaríes rescataron los muebles e igualaron el duelo ante un conjunto que lamentó perder la que podía haber sido su primera victoria.

Almería y Granada se medieron este domingo en el feudo almeriense para disputar el encuentro correspondiente a la séptima jornada liguera. El derbi andaluz, que se presumía muy animado e interesante, acogió a miles de aficionados de ambos equipos que se desplazaron a uno de los encuentros más igualados en la pugna por la zona baja de la tabla.

El Almería llegó con la novedad en el banquillo. Tras el cese de Víctor Moreno, Lasarte ocupaba esa vacante desde el filial indálico. El cuadro almeriense, que venía de hacer un arranque bastante negativo donde todavía no conocía la victoria, esperaba con dicho cambio cambiar dicha situación. Después de ser goleado ante el Sevilla en la jornada intersemanal (5-2), el conjunto local esperaba dar un golpe en la mesa y vencer a su rival con el fin de coger aire en la parte baja.

Asimismo, el Granada CF llegaba tras empatar ante el Real Betis (1-1) en un duelo donde los nazaríes mostraron una mejor versión y se vieron mucho más participativos de cara a puerta. Paco López no pudo contar de manera segura con Vallejo, Manafá y Raúl Fernández, siendo novedad la ausencia de los dos últimos.

Guion inesperado y una ‘ley del ex’

Se mostraron mucho respeto ambos conjuntos en el inicio, aunque bien es cierto que, con el transcurso del tiempo, el Granada domó la bola por completo, donde se notaban más cómodos e hilvanaron varias jugadas por los costados, donde intentaron explotar sus principales recursos con figuras como la de Bryan o Callejón ante la complejidad de los almerienses para tapar las zonas exteriores.

El Almería, poco a poco, fue recuperando el esférico. Les vino bien a los indálicos, que se convirtieron en un conjunto más participativo y que empezó a generar con incesantes ocasiones que no encontraron rematador final. Los nazaríes no se arrugaban, pero los intercambios de golpes no les estaban haciendo bien a un plantel que llegaba mucho más cuando controlaban el juego.

Bryan la tuvo en una llegada de los rojiblancos horizontales. Parecía que la jugada no corría mucho peligro, pero la chispa desbordante del extremo fue clave para crear una internada que intentó finalizar con rosca mordida al primer palo, que se fue lamiendo la red lateral de la portería de Maximiano.

Baptistao intentó responder a dicha ofensiva con una remate duro y lejano que fue repelido por el poste de la meta. El choque se rompió tras tanta pausa por diferentes golpes entre los jugadores.

A raíz de eso fue como vino el primer gol del mediodía. Luis Suárez hizo la ‘ley del ex’ y le metió al Granada aprovechando un erróneo pase en la medular. Recuperó su equipo y se la cedieron al colombiano, que llegó hasta el área chica para cruzar el disparo y hacerle imposible a Ferreira intentar pararlo (1-0).

El Almería celebrando su primer tanto | Foto: LaLiga.

No dio tiempo de reacción al Granada cuando los almerienses anotaron el segundo. Lo celebraron como si de una final se tratara, y no era para menos. Era el gol de la tranquilidad. Ramazani, tras deshacerse de su marca con nivel, dejó el esférico en el medio de la boca chica para que Suárez, desde atrás, se fuera de su marca y anotará a placer su doblete (2-0).

Mucho daño sufrió el Granada con estos dos tantos, donde estaban echando en falta todas las ocasiones que fallaron y el buen primer tiempo que estaban haciendo hasta este momento. Se encontraban en shock, y Suárez aumentó el castigo para cerrar con un hat-trick aprovechando un error en la salida del Granada para recortar a Ferreira y batir sin portero (3-0). La algarabía y locura en Almería fue total.

El Granada salva los muebles

El Granada revolucionó el segundo tramo realizando varios cambios de futbolistas. Intentó volver a dominar y llevar el control para buscar el primer tanto que lo metiera de nuevo en la pugna, pero el Almería estuvo bien plantado y no daba su brazo a torcer.

Los nazaríes consiguieron rascar un penalti tras ser derribado Gonzalo Villar dentro del área por Baba. Nadie lo protestó. Era una acción bastante clara. Puertas, que se atrevió desde los once metros, lo erró. Maximiano se lo adivinó y lo detuvo. No le salía nada a los granadinos.

Volvieron a tener otra intentona desde el punto fatídico los de Paco López. Puigmal agarró dentro del área a un Bryan que se atrevió a lanzar dicha pena máxima. Esta no la falló el joven jugador, que anotó el primero del Granada para intentar cambiar el resultado y creer (3-1).

Bryan celebrando su tanto | Foto: Granada CF.

Le valió la pena el gol al Granada, ya que cinco minutos después anotaron el segundo. El tanto empezó a crear un runrún entre los almerienses. Ricard apareció por la banda en un contragolpe y, viendo que Maximiano no estaba tapando bien el palo contrario, cruzó el esférico para que tocará en el poste lejano y entrara el balón a la meta. Un gol que devolvía la confianza a los granadinistas (3-2).

El partido se estaba rompiendo. Era lo que el Granada quería dadas las circunstancias. Le vino bien, ya que Uzuni, que entró en el segundo tramo, se fue de su marca y le ganó la espalda a la defensa almeriense para batir en un uno para uno al guardián rival. Todo explotó. El Granada, con confianza y fe, consiguió poner la igualada gracias a la épica (3-3), mientras que los locales quedaron muy desconcertados.

Arribas lo intentó en el añadido con un chut que denegó el palo. Podía pasar ya cualquier cosa en un duelo roto en su totalidad. Álvaro Fernández también la tuvo para el Granada en el último minuto con otro disparo que acabó en el palo.

Con este agónico final, el Granada consiguió rescatar un punto ante un Almería que se fue con un pésimo sabor de boca tras dejar perder su primera victoria del curso frente a un rival que no dio tregua en la segunda parte y pudo llevarse parte del botín en juego.

Ficha Técnica

UD Almería: Luis Maximiano, Arnau Puigmal (Alex Pozo 83’), Chumi, Kaiky, Akieme, Dion Lopy, Edgar (Baba 34’), Leo Baptistao (Embarba 49’), Melero, Ramazani (Arribas 49’) y Luis Suárez (Ibrahima Koné 83’).

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel (Miguel Rubio 45’), Raúl Torrente, Carlos Neva, Sergio Ruíz (Gonzalo Villar 45’), Gerard Gumbau, Callejón (Álvaro Fernández 45’), Bryan Zaragoza, Lucas Boyé (Weissman 89’) y Antonio Puertas (Myrto Uzuni 73’).

Goles: 1-0, Luis Suárez; 2-0, Luis Suárez; 3-0, Luis Suárez; 3-1, Bryan (P); 3-2, Ricard; 3-3, Uzuni.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Ha amonestado a Puigmal y Akieme por parte local y a Villar en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Primera División. Choque celebrado en el Power Horse Stadium con 14.264 aficionados.