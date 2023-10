"Brais Méndez xoga para os que saben de fútbol"

Del municipio de Mos a las estrellas de la Champions League, ese es el camino que está forjando el canterano del Celta de Vigo. Va de exhibición en exhibición en la competición más dura y difícil del mundo, colocando a la Real en el primer puesto de su grupo y siendo el máximo goleador del torneo (3) junto a jugadores como Bellingham, Gabriel Jesus, Julián Álvarez y Rasmus Højlund. En esta presente temporada, es el jugador que más goles ha generado en el equipo donostiarra, con cinco goles y cuatro asistencias, haciendo olvidar a un tal David Silva, pero su aportación en el equipo va más allá, y está llamando a la puerta de la Selección.

Sus inicios

Brais Méndez se forjó en la cantera del Santa Mariña, donde dio sus primeros pasos como jugador. Con apenas 13 años, se marchó a las inferiores del Villarreal para pasar dos años de su formación. Después de esa corta etapa, volvió a su casa, a la provincia de Pontevedra para jugar en la cantera del club de su vida, el Celta de Vigo. Ahí dio el salto al fútbol profesional, debutando en un partido oficial de Primera División en 2017. Tras cinco años en el primer equipo y condicionado por la necesidad de vender del equipo vigués, fichó por la Real en verano de 2022 a cambio de 14M€, una cifra que en aquél entonces parecía excesiva por un jugador que no había terminado de explotar.

El gran salto

Mucha gente tenía dudas del fichaje, ya que se desembolsó una gran cantidad de dinero. Nada más llegar a Donostia, se hizo con la batuta del equipo, siendo el jugador revelación de la primera mitad de la temporada. Es verdad que después del mundial bajó sensiblemente el nivel, probablemente condicionado por el cansancio y la falta de experiencia de disputar tres partidos por semana. Pero su nivel desde la marcha de David Silva ha subido. Junto a Mikel Merino y Zubimendi, es dueño y señor del centro del campo, le da igual el escenario y la competición, está jugando a un nivel altísimo.

No hay un líder indiscutible en esta Real, todos están siendo clave y hay jugadores que actualmente pueden llegar a valer cerca de 100M€, pero está claro que Brais Méndez es indiscutible para Imanol. Cada vez que Brais toca el balón, la jugada mejora, y además, está haciendo números. Es el año de su consagración en la élite, demostrando también que no le queda nada grande la Champions League. Lleva dos premios de MVP en tres jornadas, aunque podían ser tres perfectamente, y parece que lleva jugando ocho años seguidos esta competición. No tiene la prensa de otros futbolistas, pero a sus 26 años está en el momento más álgido de su carrera.

A pesar de ello, sigue sin ser convocado por Luis de la Fuente para la Selección absoluta, pero si sigue a este nivel, no creo que tarde mucho en llamarlo. Es el futbolista de moda en la Champions League, y como dice la frase, “Brais Méndez xoga para os que saben de fútbol”.