Varapalo de la Real en Vallecas

Vallecas no es fácil. La Real llegaba de dulce días después del enfrentamiento de Champions en Da Luz y en un extraordinario momento de forma, pero el rendimiento en Europa está siendo superior al de Liga en este inicio de temporada para los txuri-urdin.

Los donostiarras continúan sin perder en Vallecas desde 2013, pero el objetivo son siempre los 3 puntos. El ambiente era apacible, como en cualquier choque entre dos aficiones amigas. Se podían apreciar muchas camisetas blanquiazules en las gradas del Estadio de Vallecas, además de una gran asistencia local.

Con las novedades de Jon Pacheco y Beñat Turrientes en el once, el partido comenzaba lento y reinaba la inacción en el césped. Las grandes ocasiones de peligro no llegaron hasta pasar media hora de encuentro, cuando el Rayo se adelantó con el gol de Mumin y Oyarzabal se encargó de la igualada con un remate exquisito. Ya en la segunda mitad, el capitán txuri-urdin convirtió el 1-2 desde los once metros, pero sucedió la hecatombe en el tiempo añadido.

15 minutos intensos

En la primera mitad, el juego de ambos equipos se concentró en el último cuarto de hora. Tanto Imanol como Francisco tantearon en la primera media hora. Sendos conjuntos ejercieron presión, pero ninguno de los dos quiso cometer errores en salidas precipitada. Hubo cierta incomodidad en el centro del campo y ninguno fue capaz de generar peligro.

La Real consiguió acercarse a la portería de Dimitrievski. En el minuto 13, Brais Méndez mandó el balón al larguero tras un lanzamiento de falta peligroso. Kubo le robó la cartera en la medialuna a Florian Lejeune, así que el zaguero rayista se vio obligado a frenar al japonés, un gesto que le costó la primera tarjeta amarilla del choque. Sin embargo, no fue hasta el minuto 32 que los locales asestaron el primer golpe. El propio Lejeune disparó a puerta en un saque de falta lejano que rechaza Álex Remiro, pero el rebote lo recogió Abdul Mumin y cruzó el esférico desde el lateral derecho del área pequeña para colocar el 1-0.

Ocasión clara a balón parado | Foto: Real Sociedad Twitter/X

La Real arrancó dormida y necesitó encajar un gol para despertar. En el 41', Barrenetxea se sirvió de una carrera por banda izquierda para despegarse de su marca y poner un gran balón en el interior del área. Oyarzabal, ejerciendo de '9' puro, remata al primer toque con su pierna derecha. Los guipuzcoanos apretaron en los últimos instantes, pero el encuentro se marchaba al descanso igualado.

Aferrarse a Oyarzabal

Salvo una jugada en solitario de Barrenetxea en la primera maniobra, fue la escuadra madrileña la que entró con más decisión al terreno de juego. La Real no manifestaba ideas. Además, Barrene tuvo que ser sustituido en el minuto 58. El extremo donostiarra presentaba ciertas molestias, lo que obligó al técnico oriotarra a producir el primer cambio. Momo Cho sería el elegido, calentando desde bien temprano de la primera parte.

Como una luz al final del túnel, el colegiado Busquets Ferrer señaló pena máxima por mano de Alfonso 'Pacha' Espino en el 65'. El brazo del defensa uruguayo se encontraba en posición antinatural cuando Kubo trató de centrar el cuero. Una acción similar a la ocurrida en el Metropolitano, pero que Munuera Montero se negó a pitar. El eibarrés no perdonó y reafirma su fiabilidad desde el punto de penalti. Lanzó suavemente a la cepa del poste derecho.

7 goles en 8 partidos para el '10' | Foto: EFE

Doblete del capitán que está volviendo a encontrarse cómodo después de su desafortunada lesión de ligamento. La Real recuperó confianza tras adelantarse en el marcador y consiguió dominar la posesión. Por desgracia, las piernas comenzaron a fallar en los compases finales de del partido. Fue Remiro, como de costumbre, quien logró evitar el empate de los locales en el minuto 89 a causa de un error garrafal de Zubeldia en el despeje.

Todo parecía controlado hasta que Bebé hizo retumbar Vallecas. El guardamenta de cascante no pudo con el testarazo del delantero nacionalizado caboverdiano. Recién inmersos en los 7 minutos de prolongación, Bebé se perfiló en la frontal y chutó la pelota pegada al palo izquierdo, sorprendiendo a todos e igualando la contienda. Umar Sadiq tuvo en el 97 la oportunidad de colocar el 2-3 y sentenciar al Rayo, pero el punta nigeriano cabeceó fuera de los tres palos un centro inmejorable de Traoré.

Sadiq se lamenta tras errar la útlima ocasión | Foto: LALIGA

La sensación en todo momento fue que la Real saldría victoriosa de otro partido enrevesado y sufrido. Otra victoria de equipo grande. Otro resultado quizá injusto para el rival, pero que no deja de ser fútbol. El cansancio pasa factura y el Rayo luchó. Bebé se ocupó de tirar por la borda el trabajo y sumar un punto vital para su equipo, que quiere luchar por puestos europeos. El lado positivo, además de sumar en un campo tan complicado, es volver a ver competir y marcar a Oyarzabal. La sonrisa de Mikel indica que las cosas se están haciendo de maneara correcta.