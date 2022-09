Pablo Torre: "Soy jugador del Barça y lo que me digan haré"

El filial azulgrana lograba una nueva victoria en la Primera RFEF que lo sitúa provisionalmente como líder de su grupo. Los azulgranas ganaban al Real Murcia, por dos goles a cero, en el Johan Cruyff.

Una vez finalizado el encuentro, tres jugadores atendieron en zona mixta a los medios de comunicación; Pablo Torre, Pelayo y Álvaro Sanz.

Las palabras de Pablo Torre

El centrocampista, que en un inicio parecía haber llegado para jugar en el primer equipo, debutaba como titular con el filial y valoraba su partido: "A pesar de no estar muy rodado, he trabajado bien durante la semana y se ha visto que he llegado cansado al tramo final, pero estoy contento por la victoria y del debut", afirmaba el jugador.

"Rafa me pedía prácticamente lo mismo que en el primer equipo, buscar los cuadrados, jugar fácil y siempre que pudiese jugara hacia delante", explicaba Pablo.

"Soy jugador del Barça y lo que me digan haré. Estoy dispuesto a venir aquí cuando sea necesario, igual que en el primer equipo, donde trabajaré al máximo para quedarme", dejaba claro el ex jugador del Racing sus intenciones.

Pelayo en zona mixta

Tras el encuentro, también hablaría Pelayo, que destacaba su buen rendimiento junto a Riad: "Con Chadi llevamos muchos años juntos, formamos una pareja de centrales bastante buena. El míster nos ha pedido que fuéramos valientes con el balón, lo hemos intentado ante su buena presión. Tener a Rafa como míster es un privilegio, sabemos todos quien es, nos ayuda mucho", afirmaba el central.

El zaguero, también habló de su lesión y de como se encuentra: "La lesión está olvidada, me encuentro muy bien. Cuando estás tanto tiempo inactivo necesitas que el entrenador te dé confianza y Rafa ha confiado en mí desde el primer momento". Por último, comentó la posibilidad de subir al primer equipo: "Nosotros estamos pendientes del filial y de hacer bien las cosas, si nos llega la oportunidad será bienvenida, pero primero estamos aquí", aclaraba Pelayo.

Álvaro Sanz en los micrófonos

Por último, comparecería ante los medios el goleador y capitán del partido, Sanz, que analizaba la situación general del equipo: "Tenemos una plantilla muy amplia y llegamos a cubrir las bajas. Es un grupo muy bueno en el que ha subido del juvenil, los que llevamos más tiempo aquí intentamos ayudar con nuestra experiencia y todos están respondiendo bien", afirmaba el azulgrana.

Entrando en detalles del partido, el dorsal 8 del filial comentaba la jugada de su tanto: "El gol nos ha dado oxígeno, sobre todo en la segunda parte donde nos estaban apretando más. En esta posición suelo saltar mucho a la presión y he tenido la suerte de poder aprovechar el error del portero", explicaba Sanz.

Y cerrando con las declaraciones, el centrocampista culer habló de su rol y lo que puede aportar: "Soy un jugador veterano, llevo tres años aquí. Mi rol es ayudar a los jovenes y en cuanto a la posición, el año pasado terminé como interior, esta temporada la empiezo de la misma manera, y la verdad es que me encuentro muy bien", finalizaba Álvaro Sanz sus declaraciones.