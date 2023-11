Paco López: "Mañana tiene que ser el día"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa al encuentro de este próximo sábado de los nazaríes, que recibirán en su casa al Getafe CF.

Primero, el míster rojiblanco se ha mostrado "muy agradecido por las palabras de Bordalás" y ha dicho que "los equipos de él" se sabe que son "muy competitivos". "Es muy difícil ganar al Getafe. Sus partidos muestran una gran dificultad para superarles. Es un equipo que su identidad está clara, pero hay que intentar neutralizarlos", ha dicho.

"Los jugadores son inteligentes. Saben dónde tenemos que poner el foco: en el partido. El pasado es el pasado y con eso no vivimos (actuaciones arbitrales y eliminación de Copa del Rey). Estamos todos concienciados. Uno desea jugar en Los Cármenes ya que, desde el recibimiento, se empieza a emocionar y crear ese ambiente. Eso nos da una fuerte energía. Mañana tiene que ser el día. El equipo hace muchas cosas bien, otras no tanto, pero mañana tenemos que conseguir nuestro fruto", ha manifestado, recalcando esa necesidad imperiosa de ganar.

Ha verbalizado que mañana es un partido "para ser inteligentes": "Estoy convencido de que la gente nos va a seguir empujando y sabe contra qué equipo nos enfrentamos. Hay partidos que pueden ser de ida y vuelta. No va a ser fácil. Con balón, el Getafe es un equipo muy directo, de centro lateral, apretándote en la posible pérdida... Creo que va a ser atractivo".

El entrenador del Granada CF todavía sigue sin contar con Raúl Fernández, Jesús Vallejo y Miguel Rubio, en sus respectivas recuperaciones, mientras que ha añadido que "hay algunos que han tenidos problemas musculares, pero valoraremos hoy ya qué necesitamos, ya que tenemos que tener gente al 100% para el partido".

Uno de los nombres propios fue el de Shon Weissman, debido a su salida con la selección donde Paco López ha asegurado que "hay intranquilidad con Weissman y toda la gente que está sufriendo en la guerra". "Hay un jugador nuestro en un conflicto que no nos gusta a nadie. Cada uno está en el derecho de pedir aplazar el partido, pero nosotros ni nos lo hemos planteado", en relación con aplazar esta jornada por el duelo internacional de Israel.

El de Sila, que cumple un año como técnico granadinista, se ha mostrado "orgulloso de llevar ya un año en Granada", sintiendo "por la acogida y el cariño de la gente parece que llevo mucho más tiempo".

No obstante, sigue siendo realista y entiende que su puesto sigue siendo posicionado por la gente: "Nosotros somos conscientes de que vivimos de los resultados (los entrenadores), aunque cuando las situaciones no son buenas te gustaría que los análisis fueron más amplios. Es bueno saber cómo se produce todo, de dónde venimos... Pocas veces se hace dicho análisis. Ya normalizamos cuando un entrenador no le vaya bien las cosas, pero no deja de ser doloroso. Yo siento toda la confianza del mundo, justo la que recibí cuando llegué hace un año. Una confianza en mi trabajo y en los que tengo ahí trabajando".

También hubo palabras para Bryan Zaragoza, quien no ha entrado en la última convocatoria de España: "Hay que tener el foco de Bryan en su mejora. Trataremos de que lo del alrededor no influya en su trabajo. Evidentemente nos hacía a todos mucha ilusión que volviera a ir con la Selección, pero si pone su foco en la mejora y el trabajo seguro que volverá".

Además, Paco López ha mostrado "respeto" por "las iniciativas de los aficionados" en relación a la queja pacífica por las últimas actuaciones de los colegiados. "Ellos sienten que es una forma pacífica de reivindicar algo que todos opinamos. Mientras sea con respeto, adelante. Yo tengo que defender a mi club y sus aficionados. Siempre respeto la labor de los árbitros. Da igual quién nos pite", ha terminado diciendo.