Previa Sevilla FC vs Real Betis: Hora cero, Sevilla

El ambiente en el Sevilla FC está muy caliente. La situación del equipo, la actitud de la plantilla, y la ausencia de buenas noticias están desesperando a los aficionados del club. Partido a partido confían en ver algo distinto y ver al equipo que tiempo atrás admiraban. Ese que siempre luchaba de tú a tú ante todos. Sin embargo, se encuentran a jugadores que no hacen honor al lema de nunca rendirse. que lejos de plantar cara a cualquiera, cualquiera les planta cara a ellos. Y eso es lo que no quieren ver el Domingo.

Afrontan el partido más especial para la ciudad. Contra un Betis muy en forma este año. Con piezas arriba que pueden hacer mucho daño, aunque con ausencias atrás que les puede dar aire a los locales. El Sevilla tiene muchas carencias. Pero deberá disimularlas para aprovechar que la mayor debilidad del rival para este partido se conoce: la portería. El conjunto verdiblanco vio el jueves en su partido europeo como Claudio Bravo caía lesionado. Y con Rui Silva también en enfermería, deberá tirar de Veites, portero del filial. Eso es un dato importante para que el Sevilla haga de este partido un punto de inflexión.

Exigidos y necesitados

Un equipo como el Sevilla FC no puede dar la imagen que está dando. Sus aficionados no reconocen a su club. La actitud es impropia de ellos. Es precisamente la actitud y la voluntad de imponerse a los rivales sean cuales sean lo que ha dado tantas alegrías al club de Nervión. Y eso lo sabe la grada, que no ve eso que representaban y que deben representar los que defienden su escudo. Por ello, los nervionenses están en una situación donde son exigidos a sacar el carácter competitivo que ha demostrado en otras ocasiones.

Y por supuestos, también están necesitados. Su posición en liga es muy baja para una entidad con las exigencias del Sevilla. Otro año como el pasado resultaría un gran dolor para todos los suyos. Esta necesidad debe ser un motivo para salir a ser superiores al rival. Sea cual sea, pero más aún si es el eterno rival, otro motivo para buscar esa superioridad. No debe ser una excusa para ponerse nerviosos. La situación es dolorosa, pero aún no llega a ser catastrófica. Quedan partidos para cambiar resultados, sensaciones y actitudes. Quedarse en un rincón llorando por los errores pasados solo hará más difícil la escalada hacia arriba.

Djibril Sow en el partido frente al Celta de Vigo | Foto: Gettyimages

Con confianza pero sin querer confiarse

El Real Betis está haciendo una temporada bastante positiva. Cierto es que podría ser mejor aún por varios empates donde los de Pellegrini echaron de menos sobre todo mayor solidez atrás. Pero piezas como Isco, Ayoze Pérez o Marc Roca están siendo elementos fundamentales y decisivos jornada a jornada. Esas carencias defensivas en más de una ocasión se han balanceado con el potencial ofensivo. Y aunque no es lo más aconsejable tener una defensa un tanto corta, a los de Heliópolis de momento no les va mal.

Pese a esta confianza que tienen esta temporada, saben que no pueden confiarse. Mirando los datos, no son los más especialistas en este tipo de partidos. De por sí es conocido por todos que en un derbi no importa el rendimiento previo. Se han visto muchos en los que un equipo llegaba muy tocado, reflejando un juego gris, y se ha llevado el derbi. En ocasiones incluso cómodamente. En este partido sevillano tan especial no hay favoritos. Y el Betis, conocedor del estado de su eterno contrincante, puede tener en su mano su primera victoria en un derbi liguero desde aquel que se llevó en el Villamarín con gol de Joaquín. Saben que, en una oportunidad como esta, confiarse sería un error.

Isco en el partido frente al Mallorca de la jornada 12 | Foto: Gettyimages

Los anteriores derbis favorecen a los que serán los locales el domingo. El Sevilla FC ha ganado tres de los últimos siete, empatando en otros tres y perdiendo en sólo una ocasión, en aquellos octavos de final de copa del rey que tanta polémica trajo. Aquel encuentro que tuvo que ser pausado y reanudado al día siguiente debido a una agresión de un aficionado bético a Joan Jordan, acabó ganándolo los verdiblancos dos a uno. Un Sevilla muy tocado por las lesiones y las ausencias por la copa África fue incapaz de superar a su eterno rival aquel día pese a ponerse por delante y tener ocasiones.

En cuanto a los otros, el Sevilla ha logrado ganar en casa cuatro de los últimos cinco derbis, mientras que el restante quedó en tablas, que fue el del año pasado. En dicho empate, ambos equipos tuvieron ocasiones para llevárselo, pero ambos tuvieron también sus razones para que esto no fuese así. Los locales se encontraban con la mente en la final de Europa League y de hecho, reservó piezas importantes, sacando un once muy suplente. El Betis por su lado no estaba en su momento más eficaz, con Fekir lesionado, los delanteros con la pólvora mojada... La ausencia de ocasiones aprovechadas arriba hizo que por su parte el punto también fuese justo.

Sevilla y Betis en el último derbi disputado | Foto: Gettyimages

Cabe recalcar que el antecedente más reciente es un derbi lejos de España e incluso de Europa. Fue el disputado en México el pasado Agosto. Ambos clubes se veían las caras en un amistoso veraniego organizado por LaLiga, pues pertenecía a una gira que celebraba la competición nacional en E.E.U.U y México con Sevilla, Betis, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Este atípico derbi no ofreció un nivel de fútbol muy alto, como podría ser de esperar, aunque se lo llevó el Sevilla con gol de Yossef En Nesyri en el 92, tras un remate de volea.

Estadísticas Sevilla FC vs Real Betis 2023

Para los locales la temporada no está siendo brillante. Lleva 11 partidos jugados y sólo ha ganado dos, empatando cinco y perdiendo cuatro. Por tanto, lleva 11 puntos en 11 jornadas disputadas, en las que ha anotado 17 goles y recibido 16.

Para los visitantes los números son más positivos. Llevan cinco partidos ganados, cinco empatados y dos perdidos. Todo esto en 12 partidos en los que ha anotado 16 goles y recibido 15.