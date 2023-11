Nico Paz: "Esto es un sueño"

Fue la noche soñada para Nico Paz, esa que esperaba desde niño y que, un 29 de noviembre que quedará marcado en el calendario, se hizo realidad. El oriundo de Tenerife, pero nacionalizado argentino, disputó su cuarto encuentro con la camiseta del Real Madrid, consiguiendo finalmente su tan ansiado debut en las redes, en un contexto ideal

Minuto 39 de la segunda mitad, duelo de UEFA Champions League entre Real Madrid y Napoli, con una igualdad 2-2 en el marcador. Nico Paz capturó el balón cerca del área rival y, con un potente zurdazo, quebró la resistencia del portero rival para marcar el camino de un triunfo que quedaría sellado minutos después, con Joselu anotando el 4-2 definitivo.

“Estoy muy feliz, esto es un sueño. Por un momento ni me lo creía. Muy feliz de poder ayudar al equipo. Me atreví. Estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Le pegué y bueno… flipando, la verdad”, admitió el joven de 19 años.

Paz y un golazo para el 3-2 | Foto: UEFA

“Mis compañeros están incluso más felices que yo. Quiero agradecerles el apoyo. Tenemos una de las mejores academias, por no decir la mejor. Estamos para ayudar. Esto también es un mensaje para los demás canteranos: es posible llegar. Ancelotti me ha felicitado, toda la plantilla. Son un grupo increíble y quiero agradecérselo a todos”, concluyó un emocionado Nico Paz, que seguramente ya tendrá este recuerdo marcado para siempre en su memoria.

En la historia grande

Apenas horas de diferencia hubo entre un récord de Alejandro Garnacho y Nicolás Paz. En Turquía, el atacante del Manchester United marcó el primer tanto del 3-3 entre los ‘Red Devils’ y el Galatasaray, convirtiéndose en ese momento en el segundo argentino más joven en anotar en la UEFA Champions League, con 19 años, 4 meses y 28 días.

Sin embargo, poco le duró la alegría a Garnacho, tanto por el partido como por su récord, ya que Nico Paz le arrebataría esa segunda posición con el gol ante Napoli y, con sus 19 años, 2 meses y 21 días, quedó en segundo lugar, solo por detrás de Lionel Messi, quien a los 18 años, 4 meses y 9 días le marcó al Panathinaikos el 2 de noviembre de 2005.