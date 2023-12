Sevilla FC: un gafe que le saca de Europa

El Sevilla jugaba el martes un partido de una importancia enorme para sus intereses deportivos y económicos. Tras una fase de grupos horrorosa, donde hubo de todo (menos victorias), la cerró de la misma forma, sin ganar. Y eso que el partido que hizo no fue malo, todo lo contrario. Pero varios factores hicieron que el conjunto de Diego Alonso esté a día de hoy fuera de competición internacional antes del mes de Enero, algo que no ocurría desde hace una década.

Contagiados por la mala dinámica

El equipo salió a un nivel digno de lo que se jugaba, No dejaron a los rivales conocer que había más allá de su campo, probaron a adelantarse centrando balones, tirando desde fuera (sobre todo Rakitic que tuvo una clara que le sacó el portero rival) e incluso en una cesión que el contrincante le concedió. La imagen de los rojiblancos estaba siendo casi sobresaliente, pues solo le faltaba el gol. La contundencia en área enemiga debía ser aún mayor y aunque eran claros dominadores y merecedores de ponerse por encima, tenían que transformarlo y ser efectivos. Sin embargo, cuando estás inmerso en una mala dinámica, no sale absolutamente nada. Y de hecho, se puso por delante antes los franceses que ellos, pese a que eran los sometidos durante todo el partido.

Nemanja Gudelj tras finalizar el partido | Foto: Gettyimages

Con polémica arbitral de nuevo

Sólo hace tres días que el Sevilla vivió una polémica con el árbitro por un gol anulado en liga frente al Mallorca por una supuesta mano de En Nesyri que parece golpear en la cadera, y no en el codo. Poco menos de 72 horas después, han vivido otra más, esta vez en Europa. Tras estar más de una hora encerrando a su contrincante, le otorgaban al conjunto francés la oportunidad de ponerse por delante desde los 11 metros. El árbitro contempló que Boubakary Soumaré derribó al jugador rival por detras. Sin embargo, el contacto no es nada claro, pues la intención del sevillista no es la de abatir al atacante, y además no parece que dicho contacto sea suficiente. El jugador del Lens tropieza posteriormente con el césped, y esto, en gran parte, es lo que causa la caída dentro del área. El colegiado indicó pena máxima, y la jugada que era como mínimo merecedora de ser revisada en el VAR o consultada con los árbitros situados en dicha sala, quedó con el castigo confirmado. Esto enfadó mucho de nuevo al lado rojiblanco, porque la falta de criterio a la hora de saber qué jugadas se revisan y cuáles no ya les desespera.

Rakitic y Nemanja Gudelj junto a Bamba y Frankowski | Foto: Gettyimages

Laterales de la casa dando la talla

Hay que destacar la gran presencia canterana que había en tierras francesas por parte del Sevilla, debido a la cantidad de bajas que tenían. Dos de ellos han tenido protagonismo en la noche del martes, dos de los más habituales en las convocatorias del primer equipo. Esos son Kike Salas y Juanlu Sánchez. Ambos canteranos disputaron el encuentro como lateral zurdo y lateral diestro respectivamente. Y los dos realizaron un encuentro muy serio, aportando en banda esa profundidad en línea de fondo a la vez que seguridad y contundencia detrás, impidiendo el avance de los atacantes franceses por esa zona. En momentos duros, siempre son buenas noticias ver a chicos del filial llegar a aportar y dar el 200% para cumplir su sueño de dejar huella en el orimer equipo. El nivel sobre todo de Juanlu Sánchez este año está siendo altísimo. En pretemporada se le dio la oportunidad y la ha aprovechado con creces, demostrando una madurez futbolística impropia de un chico de su edad. Por parte de Kike Salas, aunque le quedan detalles que pulir como la regularidad en la solidez defensiva, es innegable su entrega y sus ganas de triunfar, y en esta última jornada de champions ha sido fundamental para dar la tranquilidad a sus compañeros de que cuando fuese necesario, él estaría cubriendo las espaldas.

Kike salas en el encuentro frente al Lens | Foto: Gettyimages

Exceso de veteranía

Algo de lo que peca el club hispalense es de tener una plantilla excesivamente alta de edad. Se dice que en una competición tan importante como la Champions League es clave tener algo de veteranía, pero ni un extremo ni otro. El Sevilla llegó a tener la alineación con la media de edad más elevada en la historia de la competición europea frente al PSV, y no es de extrañar. En el once de ayer salvo unos pocos, había jugadores como Sergio Ramos, Iván Rakitic, Gudelj, Marko Dmitrovic... Los cuales superan los 30 años, sobre todo el camero y el croata. Nada en exceso es bueno, y tener una plantilla con tantos veteranos hace que partidos abiertos contra equipos más jóvenes se desequilibren en contra. Ante el Lens le pasó factura cuando en el segundo tiempo el encuentro empezó a ser más ida y vuelta, cuando los franceses, aunque sin peligro, comenzaban a tocar más rápido el balón y a salir un poco de su terreno para buscar territorio sevillista. Esto disminuyó durante ese periodo las oportunidades de los visitantes y se culminó con el mencionado penalti que si, fue un premio muy alto para los anfitriones, pero que puede pasar cuando tienes una plantilla con el físico más limitado y empiezan a jugar a lo que no te conviene.

Sergio Ramos chutando el penalti del empate | Foto: Gettyimages

Un regreso a Europa que puede tardar

La eliminación de todos los torneos continentales supone para los sevillanos un golpe muy duro a corto plazo, pero a largo plazo es una incertidumbre que debe preocupar aún más. La situación de la entidad en todos los aspectos, incluso más allá de los deportivos, está en la cuerda floja. Se tambalea como una mesa coja. La consecuencia más lejana de momento es la participación en competición europea de nuevo. Con la caída de UCL y de UEL de un sólo golpe le quita una de las vías de acceso a Europa el año que viene, quedándole solo la liga, donde lo tiene complicado viendo su posición en la tabla (aunque quedan 66 puntos en juego y todo es revertible mientras los números indiquen lo contrario) y la copa, donde hay mucha competencia y va a ser difícil. Más aún viendo que en los últimos tiempos cuando ha llegado a rondas finales, siempre ha caído emparejado con Barça o Madrid. Por tanto, el timón debe dar un giro de 180 grados para empezar a subir como la espuma y luchar aunque sea por la plaza de Conference League, pese a que esta no da muchos ingresos económicos. Pero menos da una piedra.

Situación económica límite

Lógicamente, otra de los ámbitos donde se va a ver reflejado el derrumbamiento europeo tras perder la última jornada es en la economía del club. Si ya estando en torneo europeo tenía deudas y una situación que iba a tener que ser manejada con mucha cautela, ahora están andando por el borde de un precipicio. Sin patrocinador principal durante cuatro meses, sin Europa antes de Diciembre y con unas cuentas económicas que van de mal en peor. La incertidumbre que genera esto por no saber qué ocurrirá, por temer lo que puede llegar a pasar, y por parecer que no hay ninguna iniciativa de cambiar esto, llegando incluso a poner excusas o casi normalizarlo como hizo el presidente en la junta general de accionistas, diciendo que las cuentas están igual que cuando él llegó. Cosa que tiene dos errores graves: primero, no dar la suficiente importancia que merece una situación como esta. Quitar peso a lo que el Sevilla está viviendo en este ámbito es un fallo que puede llevar a ruina. Y el segundo, la poca ambición. Si para Pepe Castro tener la misma situación económica que cuando él cogió el club, después de todas las finales, títulos, años en UEL y años en UCL, además de quedar varias veces como cuarto clasificado en liga, es algo positivo, es que además de estar equivocado, es una falta de querer crecer enorme. Por no hablar de que es imposible tener ese "campamento champions" que decían existir con esa mentalidad.

El Sevilla FC se despidió de Europa contra el Lens | Foto: Gettyimages

El Sevilla FC está claro que está totalmente caído. Los dos últimos años han ido de desgracia en desgracia, ya sea por mala fortuna, por polémicas arbitrales, por actitud apática de los jugadores o entrenadores inadaptados. Pero sólo los tres últimos meses de la temporada pasada les hizo recordar eso que añoran, ese equipo ganador, competidor, que impone miedo. Ese ADN Sevilla que algunos han olvidado de nuevo esta temporada. Pero el ADN pertenece a uno desde que nace hasta que muere. Y recalco, el Sevilla está caído, no muerto. Su forma de ser, la de no rendirse nunca, la de plantar cara a todo aquel que osa ponerse delante y aquel que ha dejado claro en varias ocasiones que su sitio está entre los grandes, no se ha perdido. Sigue ahí, dentro de esos que ahora no encuentran el camino a su ser intrínseco. Pero es cuestión de tiempo que vuelvan a ser aquello que fueron. Caer está permitido, eso de que un equipo grande nunca se cae es mentira. Lo que sí es verdad es que cuando un grande cae, siempre se levanta, y es una obligación hacerlo.