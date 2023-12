La gota que colma el bidón

Para sorpresa de nadie el Sevilla FC ha vuelto a perder en la jornada 17. Esta vez, contra el Getafe en casa. Y no de cualquier forma. Si dolorosa estaba siendo la semana por la eliminación de Europa que le deja sin ningún viaje más allá de España en lo que queda de año, lo culmina con una jornada liguera donde se ha cargado toda esa mejoría en el juego que se le estaba viendo partidos atrás.

Abonados a encajar antes del minuto cinco

Lo del conjunto rojiblanco y los goles encajados prácticamente nada mas iniciar el encuentro esta siendo costumbre ya este año. Contra la Real Sociedad ya le ocurrió, y esta vez de nuevo con un penalti por mano de Juanlu Sánchez que venía de rebote del cuerpo del defensa, pero la realidad es que el brazo no tiene una posición natural. Al minuto tres ya iba por detrás el equipo de Diego Alonso. Mazazo muy gordo que hundió a todos, y el equipo a diferencias de otros días no sacó el estilo ni el juego que se venía haciendo. De hecho, lejos de empatar, pues hizo 0 tiros en la primera mitad, concedió el 0 a 2 que dejó una diferencia muy amplia tal y como está el equipo sevillano.

Sow durante la derrota contra el getafe en el primer tiempo | Foto: Sevilla FC

Si todo sigue igual, el resultado no se mueve

Salió con el mismo equipo salvo Januzaj por Kike Salas al segundo tiempo. Un cambio un poco irrelevante viendo el nivel del belga en la entidad desde que aterrizó en 2022. Y de hecho no cambió absolutamente nada, todo siguió igual. El Sevilla sin potencial ofensivo y el Getafe proponiendo y disputando un partido muy cómodo para ellos y desesperante para los anfitriones. Se sucedían los minutos y el técnico uruguayo hizo cambios como el de Ocampos por Suso o Rafa Mir para sumar más ataque, pero fue totalmente inútil. De nuevo, un penalti por mano de Juanlu Sánchez que ha hecho el peor partido hasta la fecha como sevillista y de largo además, puso aún más tierra de por medio y puso el tercero para los visitantes. El Sevilla FC era un coladero, sin idea ni en área propia, ni en área rival, ni en medio campo. Absolutamente nulo ante su afición que empieza a estar agotada tal y como muestran en sus cánticos contra jugadores y directiva

Soumaré en el partido contra el Getafe | Foto: Sevilla FC

La situación del Sevilla ahora mismo es muy preocupante. Si a día de hoy no desciende será porque habrá tres equipos peores, no por méritos propios. Y eso, dicho de un club de semejante calaña, suena triste. La afición no puede más, ve que unos días dan todo, son superiores pero aún así, pierde o a lo sumo empata. Y de repente otros días como el de esta jornada, en su feudo, conceden goles como churros, le atacan con una facilidad pasmosa, toda la que no tienen ellos para hacer lo mismo. Cuesta de esta forma mantener al técnico en el banquillo, pues aunque en los anteriores cinco partidos si hubo mejoría e incluso mereció ganar por lo menos tres de esos cinco encuentros, la realidad es que no lo hizo. Y si cuando juegas bien no tienes suerte, y luego realizas 90 minutos como los de hoy, se mancha aún más la imagen y acaba siendo la gota que colma el bidón de confianza que le han dado desde que llegó. Es difícil pensar por tanto que tras perder de goleada, sigan confiando en él. Habrá que ver, de cualquier manera, quien endereza el rumbo de esto.