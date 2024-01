Carlo Ancelotti: "No vamos a fichar"

Carlo Ancelotti ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación tras el parón navideño con motivo de la jornada 19 de LaLiga EA Sports en la que el Real Madrid se enfrentará al Mallorca el miércoles 3 de enero a las 19:15 horas. Es la primera rueda de prensa del técnico italiano tras anunciarse su renovación con el club blanco hasta junio de 2026.

“Las noticias son buenas y mañana intentaremos hacer un partido bueno”

Aprovechando que la llegada de los Reyes Magos está al caer, lo primero que ha hecho Ancelotti es pedir un deseo con respecto al primer partido del año: “Deseo empezar bien este nuevo tramo de la temporada. Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos. Vuelven Vini, Carvajal, Arda... Mendy y Camavinga volverán la próxima semana. Las noticias son buenas y mañana intentaremos hacer un partido bueno”.

Arda Güler durante el entrenamiento. Fuente: realmadrid.com

“Muy feliz por seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid”

Como no podría ser de otra manera, Ancelotti ha sido preguntado por la renovación en varias ocasiones. Primero le han preguntado sobre si le sorprendió: “Muy contento por la renovación. Ha sido bastante sencilla. Ha sido una renovación muy rápida. Muy feliz por seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid” ha respondido el entrenador madridista. Después sobre si es un éxito que la renovación sea a mitad de temporada, ya que no es habitual, y si tiene más valor así: “Para mí tiene valor el hecho de que el club quiera seguir con mi trabajo. La intrahistoria no es tan importante. Yo siempre he dicho que no tenía prisa con la renovación. El club ha elegido hacerlo ahora porque probablemente está contento con el trabajo que estamos haciendo y quiere seguir. No sé si es un éxito. El éxito aquí es ganar los partidos” ha concluido Carlo.

“Tuve contactos con Brasil, pero estaba pendiente de mi situación con el Real Madrid”

Unido a esto le han preguntado sobre si los rumores sobre fichar por la selección brasileña eran ciertos: “La realidad, todo el mundo lo sabe, es que yo tuve contactos con el que era presidente de la CBF. Quiero agradecer el cariño y el interés mostrado por Ednaldo Rodrigues. Me ha hecho sentir muy honrado y orgulloso, pero esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid. Que esto quede claro para todos. Quiero agradecer el cariño, pero al final las cosas han sido como he querido: quedarme aquí” ha afirmado Ancelotti.

Del mismo modo, Ancelotti ha sido preguntado sobre qué pasará en 2026. Esto es lo que ha contestado: “Cuándo se acabará esto, no lo sé. Puedo seguir aquí después de 2026, después del éxito que podamos tener. 2026 puede ser el último año que no entrene o no. Yo quiero ser entrenador y ojalá pueda serlo en 2027 y 2028. Me gusta el Madrid y quiero quedarme aquí”.

“No vamos a fichar”

Ancelotti también ha zanjado que el Real Madrid no va a fichar a nadie en el mercado de invierno: “En estos momentos no contemplamos fichar otro central. No vamos a fichar. Nos faltan dos centrales muy importantes, pero tenemos otros dos en los que confiamos mucho, Rüdiger y Nacho, y Tchouameni y Carvajal lo pueden hacer bien en la emergencia”.

“Elegiré en cada partido el portero que me dé más confianza”

Otro tema que ha concluido es que “mañana jugará Lunin porque Kepa ha tenido una gripe y no ha entrenado en los últimos días”. Si bien, el debate en la portería lo ha dejado abierto: “No he tomado la decisión, porque los dos me hacen dudar. No es correcto para ninguno de los dos que yo diga en estos momentos el portero titular. Voy a elegir en cada partido el portero que me da más confianza” ha explicado Ancelotti.

Lunin durante el entrenamiento. Fuente realmadrid.com

En cuanto a los lesionados Vinicius, Carvajal y Güler ha aclarado que son lesiones diferentes y que ya se verá si juegan mañana o no: “No podemos comparar los tres. La baja de Güler es más larga. Carvajal va a jugar desde el principio y todavía no me he decidido con Vinicius. Tengo que hablarlo con el jugador y con los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy, muy bien”.

“No estamos pensando en el verano de 2024”

Por último, Ancelotti ha hablado sobre el futuro de algunos jugadores que acaban contrato: “Hay jugadores que acaban contrato, pero elegirán ellos mismo lo que quieren hacer. Kroos, Nacho, Modric... El futuro está ya delineado. No hay muchas cosas que hacer. Parece que es muy pronto. No estamos pensando en lo que va a pasar en el verano de 2024. No tenemos que hacer muchas cosas porque el equipo está en muy buena dirección con jóvenes muy importantes y otro que llegará que es muy bueno”.