¿Peligra el puesto de Alberto Toril?

El último mes y medio del Real Madrid ha sido gris. Las blancas no terminan de encadenar buenos resultados ni buen juego. Esto sumado a la eliminación de la Champions pone el foco en el entrenador, Alberto Toril.

Malos resultados contra los rivales directos

El Real Madrid se sitúa segundo en la clasificación de la Liga F, en un triple empate con el Levante y el Madrid CFF, un punto por delante del Atlético de Madrid y nueve por detrás del FC Barcelona. Aún así, el Real Madrid no ha conseguido ganar a ninguno de sus rivales directos esta temporada. Contra el FC Barcelona perdieron 5-0 en un encuentro muy pobre, marcado por la falta de compromiso, de actitud y de buen juego. Contra el Levante también perdieron, 2-1 en casa, en un partido muy gris.

Linda protesta a la árbitra durante el Real Madrid - Levante. Fuente Alejandro Ibáñez

El primer partido que tienen las blancas por delante tras el parón navideño es contra el Madrid CFF, una prueba de fuego. También está pendiente de jugarse el derbi contra el Atlético de Madrid, ya que se ha tenido que aplazar por la Supercopa de España. Dos encuentros clave que medirán el juego y el nivel del equipo merengue esta temporada, si es posible soñar con la Champions o se quedarán fuera de los puestos clasificatorios.

Toril, respaldado por las jugadoras, pero no por la afición

Cuando empezaron a cosecharse malos resultados y un pobre nivel de juego empezaron los primeros pitos desde la grada. Ya van varios partidos en los que la afición que acude a Valdebebas recibe al entrenador blanco con silbidos, dejando claro que no quiere que continúe.

Abrazo de Athenea a Alberto Toril tras marcar un gol contra el Sporting de Huelva. Fuente realmadrid.com

Sin embargo, Alberto Toril sí está respaldado por las jugadoras. Primero fue Athenea del Castillo la que, en el partido contra el Sporting de Huelva tras marcar un gol, fue corriendo a abrazar al técnico para celebrarlo con él. Hace unos días fue Olga Carmona la que, al ser preguntada por el míster, dijo: “En el fútbol siempre se señala al entrenador, no debemos buscar excusas, somos nosotras las que damos la cara en el campo, la cara más responsable de lo que está pasando somos nosotras".

La eliminación en Champions, la gota que colmó el vaso

El partido contra el Paris FC era clave, el Real Madrid tenía que ganarlo sí o sí para seguir con opciones. Sin embargo, las blancas perdieron y quedaron eliminadas matemáticamente de la Champions. Esta derrota fue la gota que colmó el vaso y la que plantea más dudas sobre el futuro de Toril. Es el segundo año consecutivo que el equipo no pasa de fase de grupos.

La temporada pasada el grupo fue más complicado, con PSG y Chelsea, y se consiguieron mejores resultados que en esta, con un grupo más asequible. El año pasado el Real Madrid acabó la fase de grupos con 8 puntos, ya que ganó 2 partidos, empató otros 2 y perdió los 2 restantes. Si bien este año solo ha conseguido 1 punto de 12 posibles, ya que ha empatado un partido y ha perdido los otros 3. Por lo tanto, aunque ganen los dos restantes, conseguiría solo 7 puntos y no sería suficiente para pasar a la siguiente ronda.

Toril echó balones fuera al acabar el partido: “No es un fracaso cuando lo intentas. Llevamos muchos kilómetros encima y estoy contento con el trabajo hecho”. Al mismo tiempo que señaló a Maite Oroz por el penalti que dio la victoria al París FC: “Es infantil, lo digo porque lo es. Es muy evitable y que no se debe cometer. La acción determina el partido”.

Florentino Pérez y Alberto Toril. Fuente Twitter @realmadridfem

Respaldado por la directiva

A pesar de esta mala racha, Toril sí cuenta con el apoyo de la directiva. Cuenta con la confianza que le supone ser un entrenador que conoce el Real Madrid, ya que entrenó previamente al Castilla.

Aunque no ha conseguido ningún título, ya que la Copa de la Reina se perdió en los minutos finales, donde también fue señalado por los cambios que hizo y no utilizar a jugadoras como Esther o Nahikari; aunque los resultados son peores que la temporada pasada a estas alturas, aunque no ha ganado a rivales directos o no cuenta con el apoyo de la afición, la directiva del club parece que, de momento, no va a prescindir de sus servicios.