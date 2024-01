Previa Athletic Club vs Real Sociedad: la fiesta del fútbol vasco vuelve a San Mamés

El fútbol es un deporte en el que dos equipos se enfrentan entre sí para llevarse la victoria. Eso suele ser suficiente para que los jugadores den todo en el terreno de juego. Sin embargo, hay partidos en los que hay más de tres puntos en juego. El Derbi Vasco es uno de ellos. Una fecha marcada en rojo para muchos aficionados que siguen este deporte, especialmente para seguidores de Real y Athletic. La rivalidad entre ambos perdió peso durante muchos años por la superioridad rojiblanca, pero en los últimos años las tornas han cambiado, y son los de Imanol los que suelen partir como favoritos a estos encuentros.

El crecimiento de la competitividad y la final de copa disputada el 3 de abril de 2021 han hecho crecer la rivalidad entre los dos principales clubes vascos. Además, el del próximo 14 de enero será diferente, porque una victoria local colocará al Athletic nueve puntos por encima de la Real, algo inusual en las últimas campañas. Sin embargo, los donostiarras son conscientes de que una victoria les deja a tres puntos de su máximo rival, algo que, sin duda, motivará a los de Imanol.

Situación de los equipos

El Athletic se presenta en un estado de forma inmejorable. Exhibiendo su mejor nivel de las últimas temporadas, parece que el 'Txingurri' Valverde ha dado con la clave para llevar un paso más allá a su plantilla. En puestos Champions y vivos en Copa, los vizcaínos llevan una dinámica muy buena. Por si eso fuera poco, las lesiones respetan a los leones. Solo Dani García se perderá el encuentro por lesión. Otro que no estará en San Mamés es Iñaki Williams, concentrado con su selección para disputar la Copa África. El delantero internacional con Ghana es el máximo goleador de su equipo junto a Guruzeta y un experto en los derbis, pero sus compromisos internacionales le impedirán disputar el encuentro contra la Real.

Los de Imanol, por su parte, encaran el partido en peor situación. Sus últimos partidos han dejado mucho que desear. Han ganado uno de sus últimos cinco encuentros ligueros. Es cierto que no conocen la derrota desde el pasado 4 de noviembre, pero los empates contra rivales, sobre el papel, inferiores han hecho saltar las alarmas en Donosti. Además, en la última victoria ante el Málaga, no fue lo superior que se esperaba, teniendo en cuenta que se enfrentaba a un equipo que compite en la tercera categoría del fútbol español. Imanol no podrá contar con piezas clave de su esquema. Kubo, Traoré y Sadiq, al igual que Williams, disputarán competiciones continentales con sus respectivos países, por lo que no estarán disponibles para el derbi. Otro que será baja es Remiro. El guardameta vio la tarjeta roja ante el Alavés y tendrá que cumplir sanción. André Silva se ha ejercitado con el grupo y apunta a entrar en la convocatoria, pero su estado es una incógnita.

Enfrentamientos anteriores

En los útlimos años ha habido muchos derbis que permanecerán en las memorias de los aficionados para siempre. El último, el de la goleada del pasado mes de septiembre. La Real le endosó un contundente 3-0 al Athletic y Kubo nos dejó una celebración tan divertida como icónica.

Kubo celebrando su gol ante el Athletic. / Foto: Real Sociedad

Otro que no se olvida es el 4-0 del Athletic a la Real en 2022. Los de Imanol jugaron el derbi entre la eliminatoria contra el Leipzig, algo que les pasó factura. Sin embargo, el resultado fue muy abultado para lo que se vio aquel día en el verde, pero la efectividad local fue clave.

Puestos a hablar de derbis históricos, el del 3 de abril de 2021 no se puede pasar por alto. La final de la Copa del Rey 2020 retrasada hasta el año siguiente por culpa de la pandemia. El gol de Mikel Oyarzabal fue clave para que los donostiarras se llevaran el derbi más importante de todos los tiempos.

La Real campeona de Copa / Foto: Real Sociedad

Convocatorias

Athletic Club: Unai Simón, Agirrezabala; Vivian, Paredes, Yeray, Lekue, Yuri, De Marcos, Imanol, Nolaskoain; Vesga, Berenguer, Sancet, Muniain, Williams, Ruíz de Galarreta, Herrera, Prados, Unai Gómez, Jauregizar; Guruzeta, Villalibre, Raúl García.

Real Sociedad: Marrero, Ayesa, Fraga; Odriozola, Aihen, Zubeldia, Elustondo, Tierney, Pacheco, Le Normand; Zubimendi, Merino, Zakharyan, González de Zárate, Olasagasti, Turrientes, Brais Méndez; Barrenetxea, Carlos Fernández, Oyarzabal, André Silva, Magunazelaia, Fiabema.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Ruíz de Galarreta, Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta

Real Sociedad: Marrero; Odriozola, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Merino, Brais; Zakharyan, Barrene, Oyarzabal.