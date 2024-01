Una tímida Real Sociedad consigue el pase a octavos

La Real Sociedad y el Málaga se vieron las caras en los 1/16 de la copa del Rey en la Rosaleda en busca de su regalo de reyes. El regalo llegó del lado de la Real de mano de un gol en propia puerta de Einar Galilea. La Real consiguió el gol gracias a un balón parado en la segunda parte. La Real está otra vez en octavos de final gracias a su tercer 0-1 seguido ante rivales de menos categoría. El Málaga apretó, pero no consiguió pasar de asustar a la Real.

Brais Méndez luchando un balón contra el Málaga CF. Fuente: Real Sociedad X.

Imanol salió con todo

El técnico tiró de los titulares que le quedan para ir con todo a por el Málaga. No le asustó haberse quedado sin Cho, André Silva, Kubo y Sadiq. Jugaron Oyarzabal, Barrenetxea y Zakharyan arriba, y no Fernández o Magunazelaia. Jugó la pareja de centrales habitual y el trío élite de la medular y no Turrientes, Urko u Olasagasti. ​​​​

Jugadores de la Real Sociedad en el encuentro. Fuente: Real Sociedad X.

Una primera parte superior de la Real

La Real Sociedad comenzó el partido intentando sobrevivir a la presión alta ejercida por el Málaga, pese a esta presión fueron los primeros en probar suerte con una falta peligrosa que tiró Brais Méndez. Su disparo lo despejó Carlos López al córner con apuros.

La Eeal siguió jugando a lo suyo y poco después el capitán, Mikel Oyarzabal, tendría tres ocasiones seguidas. La primera en el minuto 14 en un balón suelto que cazó en el área, pero su remate se estrella en un defensa del Málaga. La más clara en el minuto 15 con un cabezazo venido de una falta tirada por Zakharyan. Pero su cabezazo se marcha rozando el palo de la portería de López. La última en el minuto 20, que estrelló su remate en el portero del Málaga tras una gran asistencia de Aihen desde la izquierda.

Minutos después apretó el Málaga que estuvo a punto de ponerse por delante. Victor García aprovechó la caída de Zubimendi en la frontal para robar el balón y estrellar su zurdazo en la portería de Marrero. El rechace lo recogió en el otro lado Gabilondo que puso un centro peligroso que estuvo a punto de rematar Fernández.

Unai Marrero en el encuentro. Fuente: Real Sociedad X.

La más clara de la primera parte la tuvo Zakharyan, que tuvo un partido de más a menos. El ruso, con todo a su favor, remató muy desviado con la pierna mala un centro de oro de Barrenetxea, tras varios regates que le habían acercado a pocos metros del marco. Probó con la zurda desde la frontal pero el balón llegó raso a las manos del portero.

Hubo mucho más, ya que la Real gozó de fuerza y ​​éxito en ambos lados, con Aihen y Odriozola en las bandas y Barrenetxea y Zakharyan involucrados activamente en el mando y la toma de decisiones. Odriozola provocó la falta en la frontal del área que Brais convirtió en el minuto ocho para tener la primera gran ocasión del partido. La fórmula de Imanol de juntar a dos o tres jugadores en banda funcionó. Oyarzabal disfrutó de dos disparos al primer palo después de que Barrenetxea y Merino no lograran convertir. Además, un centro de Zakharyan en un tiro libre que envió de cabeza fuera.

La Real fue superior en términos generales y generó lo suficiente como para haber cerrado la eliminatoria antes del descanso y poder sentar a los pilares. Pero perdonaron excesivamente. Se fueron en empate al descanso.

Anestesia final

Imanol removió el banquillo a la salida del descanso, con cambios que parecían estar pactados. Puesto que retiró a Zubimendi y Zakharyan por Turrientes y Fernández. Oyarzabal pasó a la banda y el beasaindarra cogió el bastón de mando en la posición de ‘4’.

Pacheco rematando un balón. Fuente: Real Sociedad X.

El gol llegó rápido, faltando poco para llegar al minuto 50 minutos, y la Real Sociedad respiró aliviada. Una vez más, se trató de acción a balón parado, protagonizada por Brais y Merino. El gallego sacó una falta larga muy alta y el navarro cabeceó hacia el segundo palo buscando al tercer hombre Zubeldía, pero Einar Galilea cabeceó en propia portería.

El Málaga hizo cambios en el banquillo en busca del empate, dando entrada a titulares que faltaban en el once, pero poco asustaron a un confiado Marrero. Imanol dio un respiro a Barrenetxea para introducir las garras de Magunazelaia. Brais intentó volear desde la delantera y el balón se fue desviado, Aihen salvó el balón desde la banda, recortó dos veces hacia adentro y disparó desviado con el pie derecho. Marrero bloqueó un saque de esquina de Medina.

Una Real, poco lucida ya, trató de dormir el encuentro para cerrarlo por completo. Odriozola pidió el cambio e Imanol aprovechó y cambió los dos laterales. Se quedaron sin jugar Pacheco, Urko y Olasagasti.

Una ‘picadita’ del capitán y el posterior remate sin éxito, una muy buena salida de Marrero para despejar de cabeza, una falta evitable de Aritz y un disparo alto de los malagueños en el 89’ fueron lo único destacable de un final soso, pero seguro para la Real. Que consiguen un año más el pase a octavos.