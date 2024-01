El Barça juega este miércoles en San Mamés, un campo complicadísimo: “Nos jugamos un título a cara o cruz contra un equipo que no queríamos, sobre todo en su campo. Son muy fuertes, y más con su gente. Es uno de los equipos más en forma de La Liga, pese a perder en Mestalla. Rival muy difícil, escenario complicadísimo, pero bueno, estamos preparados. Estamos a tres partidos de jugar una final de Copa, este es el sentimiento de positividad que tenemos”.

Raphinha tras marcar en San Mamés | FC Barcelona

Hoy vuelven a jugar los cuartos de final de la Copa del Rey y Xavi cree que se juegan mucho: “Uno de los dos equipos quedará fuera, es la competición del KO. Hay que estar con los cinco sentidos y competir de la mejor manera posible, nos jugamos un título”. “Cada partido es un examen, pero nos lo tomamos de forma positiva”. “Nos fue muy bien la victoria en el Villamarín, y más como la conseguimos: al final, celebrándolo como una familia… muchísimas cosas positivas del otro día. Sobre todo el reencuentro en el juego, creo que hicimos un gran partido de futbol”, finalizó.

Desde hace tiempo, el técnico habla de un clic que les puede dar estabilidad en el juego: “El clic sería ganar hoy, la semifinal y la final, porque si pasamos, en dos semanas me volveréis a preguntar que si es el momento clave de la temporada”.

Durante gran parte de la rueda de prensa ha repetido que 'los leones' apretarán mucho en La Catedral con presión alta: “Tendremos menos tiempo para pensar, ellos son muy agresivos, saltan a la presión, lo hacen muy bien”. “Nos costará, será muy difícil”.

Cancelo dispuntando un balón con Yan Couto | FC Barcelona

Cancelo se lesionó el 4 de enero contra la UD Las Palmas y Christensen arrastraba molestias desde el partido contra Unionistas, el pasado 18 de enero. Pese a eso, todo parece indicar que uno de los dos será titular: “Están bien, seguramente ambos tengan muchos minutos, quizá no saldrán los dos de titulares, pero sí, están bien físicamente. Joao ya no tiene prácticamente ninguna molestia, pero quiere forzar”.

Xavi Hernández: “Cancelo quiere forzar”.

Polémica arbitral: Real Madrid - Almería

Al acabar el partido contra el Betis, el técnico culé se pronunció sobre la polémica del Real Madrid - Almería: “No me arrepiento, pero es que yo no controlo a la prensa”. “Yo no hablaría de la polémica si vosotros no me preguntarais”. “No quiero avivar la polémica, quiero hablar de futbol”.

El otro día, dijo que esta liga será muy difícil de ganar y ayer le preguntaron si cree en la honestidad de los árbitros: “Sí, creo, pero no me gustan las presiones que reciben”. “No sé si el CTA debería de hacer algo frente a las presiones que reciben los árbitros, es una pregunta para la RFEF y los árbitros. Ahora hacen ruedas de prensa, preguntarles, como se sienten. Os respondo por educación y luego me metéis host*** como panes”.

Unas horas después de la rueda de prensa del entrenador, Laporta se pronunció y dijo que “tras acabar el partido contra el Betis vi a los jugadores preocupados por lo que había pasado en el Bernabéu”: “Espero que en el vestuario les afecte de forma positiva. Que vean que nos costará ganar La Liga y que nos salga toda la ira para competir mejor”.

RMTV publicó un vídeo cuestionando toda la carrera de Xavi: “Al Madrid lo he respetado siempre. Nunca he faltado el respeto a nadie, y si lo he hecho he pedido perdón. Sin problema, respeto todo y me lo tomo con humor, no hay problema”.

Los jóvenes destacan en Can Barça

En el último partido del Barça, jugaron dos futbolistas de 16 años: Lamine Yamal y Pau Cubarsí. La situación económica del club blaugrana, lleva a dar protagonismo a canteranos: “Lamine ya es una realidad, Cubarsí demostró el otro día su talento, Héctor Fort ya ha debutado, Marc Guiu… Muchos futbolistas, Fermín también es debutante esta temporada. Tenemos muchos jugadores jóvenes preparados. Hay que tirar de la gente de casa, pero lo hacemos encantados”. “Lamine Yamal es un talento, cuando lo ves entrenar ves que puede marcar diferencias, que tiene uno contra uno, descaro, que se atreve… Es un talento espectacular. El otro día hizo uno de los mejores partidos desde que es jugador del primer equipo”. “Cubarsí es un jugador con una mentalidad muy buena, prácticamente todos los balones los jugó adelante, con decisión, dividiendo, fijando… El segundo gol viene de él.”

Lamine Yamal y Pau Cubarsí en el Benito Villamarín

Con un partido menos que el Girona, los culés están a ocho puntos del líder: “No descartamos La Liga, nos quedan 18 partidos, imagínate los puntos que quedan”.

El Athleic Club: en un estado de forma excepcional

El Athletic Club acabó la temporada con diez puntos más que esta temporada, pero les quedan 51 puntos en juego: “Esto muchas veces va de rendimiento del futbolista, del entrenador, que ha cuajado ya en el equipo. El Athletic tiene jugadores de nivel selección, lo estamos viendo: los hermanos Williams, Sancet, Vivian, el mismo Vesga, Galarreta, tienen futbolistas de nivel extraordinario, de élite. Les apoya una afición incondicional”. “Nico me parece un futbolista excepcional, perfil banda derecha, banda izquierda, uno contra uno, rápido, tiene gol, creo que este año está explotando su faceta en el gol”.

Nico Williams celebrando su gol contra el Rayo Vallecano | Athletic Club

Iñaki Peña, durante su carrera, ha estado en San Mamés, pero nunca ha jugado ahí: “Le veo preparado, ha jugado en Turquía, hay pocos países en los que se grite más. Iñaki está haciendo un gran trabajo, pese a encajar goles. Muchas veces no es trabajo suyo, sino de todo el equipo”.

Xavi y su staff han recibido varias tarjetas a lo largo de esta campaña: “Nos proponemos estar relajados cada partido, pero a los diez minutos… Competimos, somos pasionales, nos cuesta”.

Durante esta temporada han marcado muchos goles en los últimos quince minutos y les han dado muchos puntos: “Físicamente estamos muy bien, el equipo tiene fe. Creemos en lo que estamos haciendo, sobre todo los futbolistas”.

En una semana se cierra el mercado de fichajes: “No creo que haya ninguna novedad. Nos tenemos que centrar en los futbolistas que tenemos”.