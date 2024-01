El Barça regresa a la competición doméstica tras un inicio de año accidentado, en el que han dejado escapar un título. Con la resaca del partido ante Unionistas y el susto todavía en el cuerpo, los hombres de Xavi Hernández buscarán mañana recuperar el buen juego ante el Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín, a las 18:30 de la tarde. Un espejismo pasa por delante de los ojos de los futbolistas blaugrana con nostalgia incluida: la última gran actuación del equipo fue ante el conjunto verdiblanco en Montjuic, en el inicio de la temporada, con una goleada de 5-0. Ahora, la obligación de ganar en la capital andaluza es máxima en una situación límite para el banquillo, que depende de conseguir éxitos para mantener el puesto.

El reto es mayúsculo y las estadísticas lo avalan: Los béticos suman seis victorias y cuatro empates en el Benito Villamarín y, junto a Real Madrid y Atlético, son el único equipo de LaLiga que no ha perdido en casa en la presente campaña.

El batacazo de la Supercopa, difícil de superar

Ferrán, Sergi Roberto y Lewandowski lamentando una ocasión | FC Barcelona

Arabia sigue en la mente de los futbolistas, y es que la final de la Supercopa de España será un encuentro difícil de olvidar. Nunca es fácil una derrota contra el eterno rival, y menos si lo es con un marcador tan abultado, y con la compasión con la que el Real Madrid finalizó el encuentro. El Barça mostró estar sobrepasado ante un equipo que basó sus mayores bazas en los centellantes contraataques que orquestaban Vinicius y Rodrygo, que aniquilaron cualquier opción de competir en un partido crucial para el equipo. Un claro error táctico de Xavi que los jugadores no supieron leer dejaron en 'jaque' a un banquillo que comienza a dar síntomas de saber la teoría, pero no entender cómo aplicar la práctica. Como en todo, los resultados pueden avalar una mala racha, y es que Xavi todavía sigue vivo en las tres competiciones y cuenta con el apoyo de la directiva tras la exitosa campaña anterior. El técnico español dispone de un trío de cartuchos de escopeta con los que debe dar en el blanco en, al menos, una diana. Alguna más lejana que otra, pero no caben los errores.

El plan de resurgimiento pasa por una valiosa victoria en un estadio en el que nadie ha sido capaz de derrocar al anfitrión en competición liguera. Un fortín que, históricamente, ha sido un lugar en el que cada punto tenía un valor añadido. Ganar aquí no es como ganar en otros campos, y la afición y el conjunto de Manuel Pellegrini así lo hacen notar en cada partido. Con las bajas de Joao Cancelo y Raphinha, y una peligrosa eliminatoria, superada con éxito, ante el Unionistas, el Barça depende de sí mismo para seguir enganchado a la lucha por la competición liguera o despedir, casi con toda certeza, otro título en la presente temporada.

Un fortín inexpugnable

El conjunto blanquiverde en la piña previa a un encuentro | Real Betis Balompié vía X

La carta de competir en casa es la favorita del Real Betis Balompié en la presente temporada. Los abonados y aficionados que ocupan sus butacas semana tras semana no conocen lo que es ver a su equipo perder en Liga, tras una primera vuelta de altibajos en el equipo blanquiverde. Con un Ave Fénix en toda regla como lo es el malagueño Isco Alarcón, que comienza a recuperar su gran fútbol bajo los mandos del técnico que lo hizo Golden Boy, el Betis es séptimo en la tabla, a un sólo punto de la Real Sociedad y de los puestos europeos. Tras vencer al Granada con un tanto del jugador andaluz en el minuto 75, el conjunto hispalense recibe al vigente campeón de Liga en busca de velar por sus propios intereses, puntuar y seguir en la disputa de los tan codiciados puestos europeos, que habitúan ya en el Benito Villamarín.



Semana triste en el conjunto verdiblanco con la despedida de Andrés Guardado. El mexicano fue despedido como una leyenda, ante su familia y sus compañeros, tras confirmar su salida a Club León y regresar así a México.

Jesús Gil Manzano, el árbitro de la contienda

Un viejo conocido arbitrará al FC Barcelona en su visita al Real Betis Balompié. El colegiado extremeño ha sido encargado de arbitrar 37 partidos del Barça con un balance de 22 victorias, siete empates y ocho derrotas. Estas cifras se traducen en un 61% de victorias del lado blaugrana. También el FC Barcelona es el equipo al que más tarjetas rojas a mostrado a lo largo de su carrera, con 10. El conjunto catalán es precedido en esta estadística por el Málaga, con tan solo cuatro.

Acompañará al colegiado Del Cerro Grande en el VAR.

Declaraciones de Xavi Hernández

El técnico de Terrassa ha atendido a los medios para tratar la situación del club culé de cara al trascendental partido ante el club andaluz en el Benito Villamarín. El técnico blaugrana ha comenzado con un breve repaso de aquellas "materias pendientes" del equipo, que debe corregir si quiere ganar en feudo bético: "En línea defensiva estamos muy bien, en la presión alta también. Recuperamos balones y en estrategia estamos excelentes. Me refiero al último pase, a escoger bien, pero tenemos a gente muy joven. Me desespero porque yo veo el pase, que era mi calidad, pero es cuestión de tiempo. No era una crítica. Es una sensación de desesperación mía. Los jóvenes lo tienen que seguir intentando", expresó.

"En el entorno falta creer, ser más optimista. Es lo que más falta. No sé si es por nosotros, por los catalanes, el club, la historia, somos de temer mucho. Viene el Betis y el Atleti, y yo veo una oportunidad. Supongo que mi palmarés me da tranquilidad, pero también yo he perdido. Aceptamos el nivel de exigencia, pero muchas veces falta positividad", concluyó.

Convocatorias de ambos equipos

Real Betis: Héctor Bellerín, Johnny Cardoso, Germán Pezzella, Nabil Fekir, Borja Iglesias, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, Juan Cruz, Rodri Sánchez, Sokratis, Abner Vinicius, Marc Roca, Isco Alarcón, Sergi Altimira, Fran Vieites, Pleguezuelo, Visus, Assane Diao y Pablo Busto.

FC Barcelona: Balde, R. Araujo, Ferran, Pedri, Lewandowski, Iñaki Peña, João Félix, Romeu, Vitor Roque, S. Roberto, F. De Jong, Gündoğan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, Kochen, Fermín, Cubarsí, Marc Guiu y H. Fort.