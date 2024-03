Mouctar Diakhaby atraviesa quizás uno de los momentos más duros de su trayectoria deportiva hasta la fecha.

El jugador del Valencia, quien sufrió una lesión en la rodilla durante el enfrentamiento contra el Real Madrid (2-2) en Mestalla el pasado sábado, experimentó un giro drástico en su destino futbolístico tras un encontronazo con Tchouameni.

Bastó con observar las expresiones de consternación en los rostros de los jugadores de ambos equipos apenas instantes después de la acción para comprender la gravedad del suceso.

Atención sanitaria tras la lesión / Fuente: Valencia CF

· Lesión

El doctor Enrique Gastaldi explicó en SER Deportivos Valencia que la lesión que ha sufrido Diakhaby " se ha llevado por delante el ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior". Lo que trae consecuencias negativas para la recuperación de este.

"Piensa que cuando la rodilla se luxa, se sale del sitio... es que se sale el hueso del sitio. Y eso supone romper los ligamentos, el cruzado anterior, posterior, lateral, externo... Y para salirse el hueso tiene que romper los ligamentos. Y una vez que rompe los ligamentos, puede tener una complicación, que siempre hay que tener en cuenta en una luxación de rodilla, que es que no tenga una lesión vascular. La arteria poplítea viene por detrás de la rodilla y pasa junto al hueso. Y cuando el hueso se sale puede desgarrar la arteria, la vena... o el nervio. Son lesiones gravísimas de entrada", explicó con más profundidad el doctor Enrique Gastaldi.

Salida de Diakhaby del terreno de juego / Fuente: Super Deporte

Por tanto, la luxación de rodilla conlleva graves consecuencias para la recuperación debido a los ligamentos (anterior, posterior, lateral, externo) que estabilizan la articulación. Estas lesiones son consideradas muy graves desde el principio y requieren una atención médica urgente y especializada.

· Recuperación

"La batalla será larga, pero estoy listo para ello y haré todo lo posible para regresar lo más pronto posible a los campos y aún más fuerte", fueron las palabras que escribió el futbolista valencianista en sus redes sociales tras conocer el diagnóstico de su lesión.

Sobre la dificil recuperación, el doctor Enrique Gastaldi señalaba: "Lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas... Y no hablamos de menos de 9 o 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones". Confirmando así la larga y dificultosa baja que tendrá Diakhaby fuera del terreno de juego y desatando miedo en el equipo che por si la situación le obliga a retirarse del fútbol.

Fueron muchos los compañeros de profesión que le desearon la pronta recuperación y mostraron muestras de afecto por la grave lesión. Madridistas como Vini JR: "Una pronta recuperación hermano!! Mucha fuerza!!" y Tchouameni Aurélien: "Vraiment désolé de ce qu'il s'est passé @Diakhaby_5, je te souhaite un rétablissement rapide". (Lamento mucho lo que pasó @Diakhaby_5, le deseo una pronta recuperación).

Mensajes de apoyo / Fuente: Super Deporte

· Reestructuración la plantilla

La baja temporal o el posible futuro abandono de Mouctar Diakhaby de la plantilla del Valencia tendría varias consecuencias para el equipo.

En defensa se perdería calidad, por su importancia en la línea defensiva, además dejaría vacía su posición afectando a las acciones de defensa. La falta de su presencia en el terreno de juego podría debilitar la solidez y la cohesión defensiva del equipo, afectando así su capacidad para contener los ataques rivales y mantener la integridad.

En formación del once inicial, Diakhaby solía ser una pieza fundamental y clásica, jornada tras jornada. Su salida deja a Rubén Baraja con dos centrales en la primera plantilla.

Los dos son sub 23 Cristhian Mosquera, de 19 años, y Cenk Özkacar, de 23, para los doce encuentros que quedan en Liga.

Mosquera ha logrado establecerse como titular indiscutible en el centro de la defensa, mientras que Cenk, por su parte, había sido relegado al rol de cuarto central en la jerarquía del equipo. Sin embargo, la salida de Gabriel Paulista en el mercado de invierno y la lesión de Diakhaby representan un giro para Cenk, abriéndole así la puerta hacia la titularidad en los próximos partidos.

Durante esta temporada han jugado juntos dos partidos de LALIGA y uno de Copa. Fueron el Valencia-Almería, que terminó con 2-1 a favor de los de Mestalla y el duelo en Las Palmas que acabó con 2-0 en contra de los de Baraja. Tres goles en contra y siempre fue una solución de urgencia ante las bajas de Gabriel Paulista o el lesionado Diakhaby.

En Copa también formaron el conjunto inicial contra el FC Cartagena (1-2), partido que el Valencia tuvo que ir a la prórroga. El resto de enfrentamientos en los que coincidieron, salvo cuando Mosquera entró por Cenk en Vitoria, lo han hecho con el turco o el joven español como laterales.

La partida "provisional" de Diakhaby podría implicar que el club tenga que reestructurar su plantilla para suplir su ausencia y anticipar con mayor precisión las alternativas defensivas a futuro, evitando así posibles contratiempos en caso de lesiones.