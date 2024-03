Las últimas semanas para el "Pipo" Baraja y los suyos no han sido las más prometedoras. Los ches han cosechado solamente cinco puntos de los doce posibles en sus últimos encuentros, sin embargo el partido ante los blancos les ha subido el ánimo. La temporada para los murciélagos está siendo bastante prometedora, a pesar de tener un plantel extremadamente joven. Habiendo jugado un partido menos los del Pipo son novenos a tres puntos de los txuriurdines; quienes marcan la “zona UEFA”.

Almería

Choque casi impecable de los ches, se pusieron dos a cero en menos de media hora con las dianas de Hugo Duro y Yaremchuk. Arribas descontó al comienzo de la segunda parte a pase de Centellos y aprovechando un fallo de demarcación en la defensa valencianista. En el minuto 57 el asturiano Hugo López logró escabullirse como una lagartija provocando un penalti por falta previa de Centellos. La prodigiosa diestra de Pepelu sería la encargada de patear la pena máxima, pero lamentablemente el balón se estrelló en el palo. Dicho juego terminaría con los tres puntos quedándose en Mestalla.

Las Palmas

Los de Pimienta se mantuvieron fuertes en casa y en dos maravillosas apariciones de Marc Cardona vencieron a sus rivales directos en un choque de titanes. Cristhian Mosquera en una actuación estelar no pudo impedir la derrota de los murciélagos. Quienes realizaron un partido competitivo, pero que debido al cansancio y al poco acierto de mediocampo en adelante acabron volviendo a casa con las manos vacias. Los zagueros valencianistas cumplieron durante ochenta minutos pero se despistaron en dos acciones posteriores que les costaron tres puntos.

Sevilla

Partido con un solo equipo en el césped, no intenten entender cómo el marcador no se movió en este encuentro. Un Valencia muy superior no pudo pasar del empate ante un Sevilla que no tuvo nada que ofrecer. Muy destacados Sergi Canos con sus grandes disparos, Foulquier y Fran Pérez siendo incisivos, un Pepelu de orquesta y la pareja Diakhaby - Mosquera que estuvo imperial. La buena actuación sirvió para obtener un punto que supo a poquísimo, mientras que para los andaluces fue una gesta no salir goleados de Mestalla.

Real Madrid

Un partido marcado por la polémica. En una primera hora horripilante de los merengues los de Baraja aprovecharon para adelantarse con los goles del español Hugo Duro y el ucraniano Yaremchuk. Después de esos sucesos los blancos empezaron a competir y consiguieron darle la vuelta a la tortilla. A pesar de ello, los ches tuvieron dos ocasiones de poner el tercero en el marcador pero Lunin estuvo inspirado, al igual que Mamardashvili; cosa que ya no sorprende. Aunque la peor de las noticias fue la terrorífica lesión de Diakhaby quien estaba cuajando una buena campaña.

Ausencias

En este encuentro los valencianos no podrán contar con Mouctar Diakhaby, que estará lesionado posiblemente más de un año. No hay más bajas a la vista, sin embargo tanto Hugo Guillamón como Fran Pérez tienen cuatro amarillas en sus bolsillos, por lo que podrían perderse la próxima fecha si son amonestados en Mestalla.

Lesión de Diakhaby en el Valencia - Real Madrid | Foto: Marca

Grandes nombres

Hugo Duro: El joven ariete de 24 años es la principal referancia en ataque de los ches. Un delantero que pelea cada balón y que puede rematar de mil maneras. No será el más rápido, ni el más fuerte, pero es listo como el solo. El perro rabioso imsprescindible para el Pipo. El sheriff de Mestalla.

Mosquera: Son 19 los años pero parece que lleva jugando en Mestalla durante décadas. Seguro en la salida de balón, aunque esa no sea su mayor virtud. Corpulento y alto, pero con una gran zancada. Sabe medir los tiempos pero también morder los tobillos. Y sobre todo, es una amenaza en el balón parado. Talento en la zaga.

Mamardashvili: La temporada que está completando los ches no se podría entender sin el georgiano. Es sin lugar a dudas uno de los jugadores más importantes, y con apenas 23 años. Su repertorio de "highlights" es tan amplio que debería tener su propio canal de Youtube.Definitivamente, si no se le vende, hay portero para rato en Valencia. El héroe inesperado.

¿Por qué están ahí?

La temporada de los blanquinegros se define en tres palabras: bloque, juventud y valentía. Bloque porque este conjunto es una pieza de lego, cuando se juntan es muy difícil separarlos. Juventud porque la mayoría de sus jugadores tienen menos de 25 años. Y por último la valentía, porque para lograr la gesta que está orquestando el Valencia se necesita una cualidad muy clave: echarle narices.