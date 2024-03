Este sábado se disputará uno de los partidos de la temporada. Visitar Mestalla nunca es una tarea sencilla para ningún equipo y menos para el Real Madrid. El estadio será un infierno para un Madrid que necesita seguir ganando para mantener la diferencia respecto al segundo en Laliga.

En el otro lado, el Valencia quiere resarcirse de lo ocurrido la pasada temporada, cuando se les cerró el estadio tras el partido ante el equipo blanco. Además en la ida les golearon en el Bernabéu con el peor partido del Valencia en todo el curso.

El Valencia debe de tratar conseguir una victoria para agarrarse al tren de la séptima plaza. En caso de que el Athletic Club gane la Copa del Rey, el séptimo puesto también tendrá pasaporte europeo. Debe aprovechar que los visitantes tienen la vuelta de los Octavos de Champions League entre semana.

Un Valencia muy fuerte en casa

Además de ser un gran local, vienen muy descansados ya que llevan dos semanas sin jugar, ya que les aplazaron el partido de la semana pasada por los incendios en Valencia en el barrio de Campanar. Esta temporada en casa han perdido solo dos partidos. Pero ambos fueron antes de la jornada siete, desde entonces no han perdido en casa.

En los últimos cinco partidos como local, son tres victorias y dos empates, ante rivales complicados como Athletic Club o Barcelona. Se enfrentan dos de las mejores defensas de la Liga, pero en ataque ambos equipos tienen mucho peligro.

El Madrid necesita sumar y seguir

En la pelea por el titulo, los blancos son los máximos candidatos al titulo. Tan solo una derrota en Liga en toda la temporada, aunque hace no tanto se dejaron puntos en el feudo del Rayo Vallecano. Aunque los de Ancelotti saben sacar adelante partidos difíciles, han ganado muchos partidos en los últimos minutos.

Fran García peleando con RDT/ Fuente: Getty Images

El Madrid cuenta con muchas bajas, especialmente en defensa. Militao, Courtois y Alaba están descartados para mañana pero es probable que Bellingham y Joselu puedan tener minutos en la segunda parte.

Antecedentes de enfrentamientos: Uno de los campos más difíciles de España

Mestalla no es un estadio que se le de nada bien al Madrid, de hecho, han perdido más veces de las que han ganado. Son 38 victorias para el Valencia, 27 para el Madrid y 23 empates. En las últimas cinco visitas del Madrid a Mestalla tan solo ha conseguido una victoria.

En la temporada 20/21, el Valencia goleo al Madrid con un hat trick de Carlos Soler, que era uno de los mayores verdugos de los vikingos. La pasada temporada se vivió un encuentro con mucha tensión y en el que Vinicius fue expulsado, y el conjunto ché sacó los tres puntos claves para la salvación.

Jugadores clave

El primero y el que estará en el foco de todo el mundo, Vinicius Jr, que intentará reivindicarse en Mestalla. Además esta firmando una gran temporada, con doce goles en toda la temporada. Uno de sus compañeros, Jude Bellingham, reaparecerá en Mestalla tras una lesión. Es el máximo goleador de la Liga siendo centrocampista.

​ Vinicius y Bellingham ante el Girona/ Fuente: Getty Images ​

En el Valencia, uno de sus jugadores claves es Hugo Duro, el máximo goleador del equipo con diez goles en el presente curso. Pero uno de los mejores jugadores que muchas veces pasa desapercibido, es Pepelu, una de las revelaciones de la temporada en el pivote, que además tiene un gran pie en el balón parado.

Pepelu/ Fuente: Getty Images

Hay muchos más jugadores, pues si algo tendrá este choque es mucha calidad. Brahim y Diego López están a un gran nivel. En las defensas, Rüdiger y Mosquera son de los mejores centrales de la Liga. Y en colectivo, logran ser equipos muy compactos.

Declaraciones previas

Ancelotti

Sobre la lesión de Bellingham: "Sí, está al cien por cien. La verdad es que no se ha entrenado mucho con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual, lo ha hecho. Está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo. Entonces, está a tope y mañana va a jugar".

Sobre las polémicas de Vinicius: "No me he planteado no convocarle. La idea mañana es ir a jugar un gran partido de fútbol, contra un rival fuerte. Creo que el Valencia piensa lo mismo, de jugar ung ran partido de fútbol porque esto es lo que esto siempre, antes de un partido, es lo que quiere una afición, lo que quieren los equipos. Jugar un gran espectáculo, un espectáculo entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que cuando hay actos racistas tenemos que condenarlo y rectificarlo. El mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado, porque ha identificado los que han hecho un delito, porque el racismo es un delito y es todo lo que tenemos que hacer todos, toda la familia del fútbol. No necesita este tipo de actos. Pero como he dicho, vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia y estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas en Valencia. Por eso, es más importante llegar para jugar el mejor partido posible por parte nuestra y pienso que también el Valencia piensa lo mismo".

Rubén Baraja

Sobre André Almeida, Thierry y Diego López :"Los tres están bien, están ya completando la última semana completa. De hecho, para el partido del Granada incluso André y Diego estaban con opciones y este partido están los tres disponibles. La verdad que es una gran noticia porque por primera vez en la temporada están todos disponibles para la temporada. Muy contentos por poder contar con toda la plantilla".

Sobre el partido de mañana :"Bueno, nosotros... creo que la primera parte en Madrid fue buena, más allá del resultado. Creo que tuvimos opciones, momentos con ocasiones, pero en la segunda parte no competimos bien y en el inicio de la segunda parte les dimos la posibilidad de que el marcador fuera más amplio. No estuvimos a nuestro nivel y eso me molestó, porque el Real Madrid es un equipo que, lo normal, es que tenga muchas oportunidades de ganar un partido, pero no hay que ayudarles a que eso suceda. No estuvimos a nuestro nivel. Este es un partido distinto, donde tenemos que tratar de hacer las cosas mejor que allí. Es un escenario diferente y sabemos de la gran dificultad que tiene el partido. Lo vamos a afrontar con una gran mentalidad en Mestalla, con nuestro público y pensamos que, si hacemos muchas cosas bien o rozamos casi la perfección en el partido, podemos tener opciones. Las vamos a apurar a tope".

Alineaciones probables

Valencia CF: Mamardashvili, Foulquier, Mosquera, Diakhaby, Gayà, Pepelu, Guillamón, Canós, Diego López, Yaremchuk y Hugo Duro. Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Modric, Valverde, Brahim, Vinícius y Rodrygo.