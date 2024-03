El Real Madrid venció ayer en El Sadar al Osasuna gracias a un doblete de Vinicius. Sin embargo, el brasileño se quedó con ganas de hacer algún gol más: "“No pienso tanto en los goles que marco sino en las que no he marcado". "Al final del partido he pensado en la que he fallado porque podría haber marcado más goles", declaró el jugador del Real Madrid.

Tras este partido de Liga llega el parón de selecciones: "“Estamos todos muy contentos de cara al parón de selecciones, ojalá podamos disfrutar y nadie llegue con lesiones porque empieza el momento clave”, puntualizó el internacional brasileño.

También, analizó su posición en el campo: “Siempre intento mejorar mi juego y jugar más por dentro para marcar más goles". Carlo Ancelotti confía en su jugador: "El míster me ha dado esta responsabilidad y la estoy aprovechando”.

Vinicius y Brahim celebrando el gol el 1-3 | Fuente: X (@RealMadrid)

Todos suman gol

Además, del doblete de Vinicius, Brahim y Carvajal también se sumaron a la goleada ante el equipo pamplonés. El lateral derecho marcó en el minuto dieciocho poniendo al equipo por delante tras el empate de Budimir: “Este año las estoy enchufando, estoy contento y ojalá siga con la racha a final de la temporada para ayudar al equipo con sus objetivos”, dijo el español.

Además, mencionó su química con el centrocampista Uruguayo Fede Valverde, que es quien le dio la asistencia: "He llegado al área, la ha puesto Fede y la he clavado con el exterior. He intentado ponerla a contrapié para Herrera y ha funcionado”.

Respecto a su compañero Vinicius: "“Ha estado sublime, lo ha hecho todo bien con goles y creando ocasiones. Se iba del rival, encaraba cuando le tocaba encarar y ha hecho un partido fantástico".

“Hay que meter el gol sea como sea. Hice muy buen control, saqué metros al que tenía al lado, luego miré al portero y le engañé”, añadió el Brahim Díaz que hizo el 1-3 del encuentro.

Los jugadores del Real Madrid celebrando juntos | Fuente: X (@RealMadrid)

Los cuartos de Champions

El pasado viernes se celebró el sorteo de Champions League. Los blancos consiguieron el pase a cuartos tras vencer al Leipzig en el Santiago Bernabéu. Su rival en esta ronda será el Manchester City al que ya se ha enfrentado varias veces en las últimas temporadas: "Tenemos que dar nuestra mejor versión, seguir como hemos hecho hoy ganando en un campo muy difícil”, añadió Vinicus.

