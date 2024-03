El destino es caprichoso y los sorteos lo son aún más. El Real Madrid y el Manchester City se volverán a jugar una eliminatoria de la UEFA Champions League, con la ida el 9/10 de abril y la vuelta el 16/17 del mismo mes, por tercer año consecutivo.

El 'Rey de Europa' y el actual campeón de la 'Orejona' será el gran duelo de estos cuartos. El morbo se notará en ambos encuentros y las ganas de revancha estará presente desde el primer minuto de la eliminatoria.

Un duelo en el que solo puede quedar uno y en el que tanto el Bernabéu como el Etihad se convertirán en una verdadera olla a presión.

El nuevo Santiago Bernabéu será el lugar en el que se de el inicio de la eliminatoria, con un Carlo Ancelotti que reza por contar con todos los efectivos. El italiano espera tener la enfermería vacía para la que será sin duda la eliminatoria del año. La vuelta de Courtois y Militao es lo que más esperan los aficionados blancos.

Si que es verdad que ambos clubes, con estos cuartos aún por disputar, sería la tercera temporada consecutiva en enfrentarse en Europa: semifinales de 2022 con el Real Madrid campeón y semifinales de 2023 con el Manchester City como vencedor. ¿Destino o casualidad? El ganador de esta eliminatoria se ha llevado la 'Orejona', en las últimas dos campañas, ¿será igual el próximo 1 de junio en Londres?

La gran diferencia, con respecto a los dos años anteriores, es que el conjunto blanco contará con la presencia de uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial. Jude Bellingham, número 5 blanco, regresará a su país natal con un claro objetivo: llevar al Real Madrid a nueva semifinal.

La eliminatoria contará con, al menos, 180 minutos y es bastante probable que todo se decida en terreno inglés, bajo la mirada de más de 50.000 aficionados. Ahí es cuando los miedos acechan entre el madridismo, ya que el Madrid dejó la competición 2022/2023, en semifinales tras el baño (4-0) recibido en Manchester.

El pase a las semifinales no es nada fácil ni para los de Carlo Ancelotti, ni para los de Pep Guardiola. El equipo que consiga hacerse con la eliminatoria se topará con el ganador del choque, Bayern Münich vs Arsenal.

Eso sí, de cara a la posible semifinal, hay que tener en cuenta el ganador de la eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City jugará la vuelta en casa.

En el caso de pasar el conjunto blanco, podría ser importante recibir al conjunto alemán o al inglés, en su casa. El apoyo y el aliento de la afición puede llegar a ser crucial, en esa hipotética busca de la gran final.

Un sorteo que ha dejado grandes enfrentamientos, ya que otros como el Barça volverán a verse las caras con el PSG, dejando también la puerta abierta a una nueva final europea española, ya sea entre el Real Madrid, si supera su cuadro… y Barça o Atleti si hacen lo propio.

La única certeza, es que veremos duelos de altos vuelos en europea por hacerse con el trofeo más difícil pero también más bonito del fútbol europeo.

We will face Bayern Munich in the quarter-finals of the UEFA @ChampionsLeague 👇