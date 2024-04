Victor Orta en su primera planificación con el equipo sevillano demostró la desconfianza puesta en Gonzalo Montiel y se pasó un verano entero de rumores de salida hasta que encontró el interés del Nottingham Forest que finalmente se hizo con sus servicios.

Inicios en Argentina

Gonzalo Montiel salió de la cantera de River Plate y desde su debut este demostró un nivel fuera de serie ilusionando a toda la afición argentina. Estuvo en el club desde la temporada 15/16 donde fue acumulando experiencia, minutos e importancia en un club tan grande en Argentina como es River Plate. En esos años ganó todo tipo de competiciones compartiendo vestuario con jugadores como Julián Álvarez entre otros grandes jugadores en Europa, a pesar de una gran vestuario Gonzalo fue el responsable de tirar desde los 11 metros algo que hablaba muy bien del lateral.

Montiel en River Plate | Foto: @RiverPlate

Un verano de locura

En 2021 Gonzalo Montiel afrontó un verano lleno de equipos interesados en su servicios y todos esos equipos eran grandes de países como España, Italia y Francia pero finalmente se encaminó por el Sevilla FC, el equipo andaluz pagó 11 millones de euros.

El movimiento causó muchas expectativas por parte de los aficionados sevillistas pero no todo es maravilloso ya que el argentino compartía posición con una leyenda absoluta del sevillismo como es Jesús Navas provocando una gran presión ya que se le nombraba como su relevo por sus apariencias futbolísticas y de su juventud como le había pasado anteriormente a Pozo que en ese mismo verano se incorporó al Almería.

Primera toma de contacto en España

El lateral diestro a pesar de las adversidades pudo tener varios minutos en su primera temporada en el Sevilla FC, en competición doméstica jugó justamente la mitad de los partidos disponibles, dando dos asistencias y demostrando un nivel medio ya que cometía varios errores pero a su vez demostraba que tenía nivel para estar en el equipo dirigido por Julen Lopetegui. En Europa lamentablemente demostró todo lo contario ya que a pesar de tener oportunidades este no supo como aprovecharlas cayendo junto a su equipo en fase de grupos en la Champions League y posteriormente en la Europa League ante el West Ham en Octavos de final.

Montiel jugando el derbi sevillano | Foto: @SevillaFC

Una temporada de pena y de gloria

En la temporada 23/24 el Sevilla FC vivió un infierno contando con hasta 3 entrenadores, primeramente se vivió la despedida de Julen Lopetegui como entrenador sevillista, para Montiel esta noticia pudo considerarse hasta positiva ya que significaba que iba a llegar un entrenador que pudiera contar con el lateral diestro, días después de la despedida de Lopetegui llegó el que fue un viejo conocido como Jorge Sampaoli. El entrenador argentino si daba oportunidades a Gonzalo Montiel pero los resultados no acompañaron a los dos y el Sevilla FC tuvo que cesar por segunda vez a Jorge Sampaoli pero entre tantas desgracias llegó José Luis Mendilibar que para todo el club fue la luz entre tanta oscuridad dentro de una temporada pero para Montiel no fue tan buena noticia individualmente esto se debe a que el vasco optó por la veteranía de Jesús Navas dando a la leyenda sevillista una segunda juventud.

Una final soñada

El 31 de mayo se vivió uno de los mejores días en la carrera de Gonzalo Montiel y ese fue la gran final de la Europa League ante la AS Roma de por aquel entonces dirigida por Mourinho. El lateral diestro no estuvo presente en el once inicial pero el entrenador vasco le dio luz verde a su entrada al campo en la prórroga justamente en el 95' recibiendo a lo largo del tiempo extra una tarjeta amarilla. El partido terminó en la tanda de penaltis ya que el resultado terminó 1-1, la suerte se encaminó por el equipo español ya que hasta el quinto penalti a favor del Sevilla el conjunto andaluz iba 3-1 ganando dicha tanda pero todo dependía de Gonzalo Montiel que justamente venía de darle la Copa del Mundo a su país en el último lanzamiento desde los 11 metros y las dos finales terminaron igual ya que el argentino daba la séptima Europa League al Sevilla FC convirtiéndose en héroe del sevillismo por aquel entonces.

Montiel tirando el penalti decisivo | Foto: AP

El efecto Juanlu

En verano de 2023 el argentino fue mandado entre los nombres con búsqueda de salida por la simple razón de la desconfianza de José Luis Mendilibar hacia el exjugador de River, pero esto no era el único motivo de su salida a Inglaterra sino que en dicha pretemporada se presentó en la posición del lateral diestro un chaval salido de la cantera sevillana que venía de hacer una gran temporada cedido en el Mirandés y esto provocó la petición de todo el sevillismo de probar al chaval y de tenerlo como pieza importante en el club algo que respectivamente se ha hecho realidad.

Desaparecido en Inglaterra con vía de escape

En la Premier League el jugador argentino no ha encontrado su sitio y no está convenciendo a todos los entrenadores que han pasado por le banquillo del conjunto inglés a todo esto hay que añadirle alguna que otra lesión que lo ha apartado del césped. Todo tiene pinta que el club no ejecutará su opción de compra y que volverá a Sevilla junto a un interés aún más fuerte por parte de lo que fue su casa como es River Plate algo que al Sevilla le gustaría ya que como es aceptado por todos los bandos, Gonzalo Montiel no formará parte de la plantilla sevillista salvo giro radical.