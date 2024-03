Lucien Agoumé

El primero en aterrizar a la capital andaluza sería Lucien Agoumé, un joven de 22 años proveniente del Inter de Milán. Vendría en calidad de cedido, junto a una opción de compra de unos ocho millones para el club de Nervión. Fichaje muy necesario, cabe recalcar que haría poco más de una semana Fernando Reges habría puesto fin a su contrato con el Sevilla, por lo que el club estaba falto de un pivote defensivo que pudiera acompañar o bien suplir al ya consagrado como titular Boubakary Soumare.

En cuanto al rendimiento del futbolista, poco podemos aportar, puesto que ha jugado un total de 164 minutos comprendidos en 4 partidos, esto es debido a una rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, lesión que hasta día de hoy le ha dejado fuera de los terrenos de juego. Sobre los minutos que ha disputado como jugador del Sevilla, se le ha visto muy sólido, siendo preciso y acertado en sus movimientos, incluso parecía que tras un par de actuaciones se había ganado el puesto en el once titular. Veremos próximamente cómo evoluciona la lesión de este jugador porque es un futbolista con mucho potencial para ser un gran centrocampista y el club tendrá que valorar si ejecutar esa opción de compra una vez finalice su estancia en la ciudad hispalense.

Lucien Agoumé frente al Rayo Vallecano | Foto: Getty Images

Hannibal Mejbri

El siguiente futbolista en llegar al club sería Hannibal Mejbri, futbolista franco-tunecino de 21 años proveniente del Manchester United. Nuevamente, una cesión con opción de compra, en este caso, la cantidad acordada para el traspaso sería de dieciocho millones de euros. Un futbolista que verdaderamente ilusionaba a la afición sevillista, por ser una de las mayores promesas de toda la premier league, y por una nacionalidad que obliga a todo sevillista a recordar a su “miarma”, Wissam Ben Yedder. Pese a las altas expectativas, el jugador no ha aterrizado con buen pie en el club, disputando pocos minutos y sin tener aparentemente la confianza del entrenador. Mejbri es un “jugón”, y posee una calidad en sus botas inmensa. Sin embargo, en algunos momentos del partido parece estar ausente, incluso algo perdido por el campo, como si no supiera bien hacia donde ir, ni como posicionarse correctamente acorde al equipo. Estas desconexiones le han hecho disputar pocos minutos desde su llegada, habiendo sido titular en tan solo un partido y disputando los minutos finales de algunos otros.

Probablemente estemos hablando de que en unos años sea uno de los centrocampistas del momento, pero a día de hoy el futbolista está muy lejos de esos dieciocho millones de cláusula, y si ya el día de su anuncio parecía muy complicado que el Sevilla fuera a estar dispuesto a pagar esa cantidad, viendo el rol que está teniendo en el equipo parece una decisión prácticamente inminente que en junio regresará a los diablos rojos.

Debut de Hannibal Mejbri frente al Girona | Foto: Getty Images

Alejo Veliz

El tercer y último futbolista que llegaría para reforzar las filas sevillistas sería Alejo veliz. El delantero centro argentino cedido del Tottenham vendría para acompañar a Youssef En-nesyri en la delantera sevillista. El jugador, que llegó con la intención de ser titular, debido a la mala campaña de Rafa Mir, una vez más, y al fracaso de Mariano, se ha encontrado con la irrupción de un joven Isaac Romero que se ha convertido de lejos en el futbolista más en forma de toda la plantilla. Por otra parte, en-nesyri está batiendo récords también, y entre los dos suman ya 10 goles desde que abrió el mercado invernal. Esta mejora en la delantera sevillista ha hecho que Alejo Veliz tan solo dispute 23 minutos con el club rojiblanco en los cuales, al ser minutos finales de partido, no ha tenido gran protagonismo y apenas ha podido brillar.

Es una pena lo poco que hemos visto jugar a este futbolista, ojalá en lo que reste de temporada tengamos la oportunidad de verlo disputar más minutos y de anotar goles con nuestra camiseta.

Alejo Veliz rematando un balón en su primer partido como sevillista contra el Valencia | Foto: Getty IMages

Sevilla Atlético

Mateo Mejía disputando un balón contra el Real Balompédica Linense | Foto: Instagram del jugador (@jose7mateo)

Por último, hablar sobre los principales fichajes del Sevilla Atlético, Stanis Idumbo Muzambo y Mateo Mejía, provenientes del Manchester United y el Ajax respectivamente. Estos futbolistas se encuentran actualmente a un nivel descomunal, tanto es así, que ya suman 5 goles con el filial sevillista, y tienen al equipo líder de la segunda federación española de fútbol. Debido a este nivel tan destacado, ya no extraña la presencia de estos jugadores en las convocatorias con el primer equipo, y desde luego que más pronto que tarde tendrán sus primeros minutos en el fútbol de élite.

Stanis Idumbo entrenando junto a la plantilla del primer equipo | Foto: Instagram del jugador (@stanis_idumbo7)

Análisis

Una vez repasado todos los fichajes, observamos una clara distinción entre el rendimiento de unos y otros, dándose el caso de que los fichados para la cantera sevillista están aportando un rendimiento mayor al club. La falta de minutos de los nuevos jugadores del primer equipo está haciendo que no sean considerados como aportes demasiado efectivos para la entidad, por lo que muchos critican el mercado del director técnico. Pese a ello, el balance del mercado de Víctor Orta no es malo del todo, ha seguido un plan fijo de traer jugadores cedidos, y una vez visto su rendimiento, se estudiará si ficharlos o no. Esta es la fórmula que el Sevilla debe seguir hasta solucionar sus problemas económicos, de esta manera minimizas pérdidas, y los jugadores que fiches son porque realmente han aportado un gran rendimiento en su paso por Sevilla.

Tras este análisis, cualquiera podría afirmar que se trata de un mercado desastroso, en el que no se ha conseguido verdaderamente reforzar el once inicial. Sin embargo, no deberíamos precipitarnos, aún queda mucho por demostrar por parte de estos jugadores, los cuales se dejarán la piel en los minutos que jueguen con el club. Además, la realidad es que ahora mismo el equipo se encuentra en una zona algo más cómoda respecto al descenso, por lo que habrá que esperar a hacer una valoración final con el transcurso de las jornadas, cuando estos fichajes se hayan podido desenvolver mejor en el césped.