El Sevilla y los entrenadores: mal de amores en 2023

El 2023 no ha sido, ni mucho menos, un año fácil para el Sevilla y su gente. Ha sido un año donde, a pesar del título europeo, no ha parado de ser un sufrimiento para la entidad y la afición. Parte de esa angustia crónica que ha padecido el club en general ha llegado por la absoluta inestabilidad en el banquillo del equipo hispalense. Los constantes e incoherentes cambios de rumbo que pega el actual Consejo de Administración en sus decisiones no eximen al departamento futbolístico, que es el que más sufre con los vaivenes del club.

Por ello y por más razones, las cuales no es fácil dar con ellas, el Sevilla ha tenido este año natural hasta a cuatro entrenadores distintos. ¡Cuatro! En una entidad seria y que venía teniendo un mínimo de rigor los últimos años, era algo absolutamente imprevisible y, afortunadamente para sus intereses, que aún se ha saldado con un balance demasiado positivo respecto al contexto que se podría haber formado.

Jorge Sampaoli

El año 2023 iniciaba en medio de la segunda andadura del técnico argentino en Nervión. Si bien la primera etapa dejó un más que agradable sabor de boca en todo el sevillismo, su segundo ciclo no pintaba a que fuera a obtener el mismo resultado. En ese momento, el equipo tan solo había podido ganar en dos encuentros en LaLiga, mientras que en Europa seguía vivo, pero en la Europa League. Tras el mundial, el conjunto dirigido por el de Casilda llegó a encadenar una racha de cuatro victorias seguidas en su feudo (Getafe, Cádiz, Elche y Mallorca, que hicieron sumar 12 puntos muy valiosos de cara a la situación clasificatoria. Entre tanto, superó al Deportivo Alavés en Mendizorroza y se plantó en los cuartos de final de la Copa del Rey. En dicha ronda, el cuadro hispalense se midió al CA Osasuna, quien venció a los de Sampaoli por 2-1, tras pasar la eliminatoria por el tiempo extra.

A pesar del varapalo copero, tras las llegadas de Loïc Badé, Pape Gueye y el regreso de Bryan Gil (todas las incorporaciones en calidad de cedidos) auguraban que el equipo iría para arriba. También se cortó la cesión de Ocampos al Ajax, y el mismo Ocampos fue clave en la apabullante victoria de los de Sampaoli sobre el PSV en la ronda preliminar de la UEFA Europa League, en la que finalizó 3-0. A pesar de caer 2-0 en el Phillips Stadium en un polémico choque, los ánimos parecían que iban en aumento. Hasta que, de nuevo en un enfrentamiento ante CA Osasuna, el equipo de Jagoba le sacó las costuras al andaluz, que dio una bochornosa imagen en su casa, que supuso el retorno de las dudas en torno a la figura del técnico.

Las dudas crecieron como la espuma tras la humillante derrota en el aún Wanda Metropolitano por 6-1. De nuevo, la Europa League daría una bocanada de aire al club sevillano, que ganó 2-0 la ida de los octavos de final ante el Fenerbache. La magia europea continuó, y los sevillistas ganaron por 2-1 a la UD Almería. Las derrotas en Turquía (1-0), a pesar de pasar de ronda sufriendo como perros, y en Getafe (2-0) sentenciaron a un entrenador que estaba más que cuestionado, principalmente por su férrea idea de proponer un fútbol combinativo que no requería ni demandaba ni el club ni los jugadores, anteponiendo esto a los resultados.

José Luis Mendilibar

En una situación límite, Monchi decidió apostar por un perfil de entrenador experimentado en la competición doméstica y con las ideas claras. Pocos entrenadores ofrecían ese perfil aparte del finalmente seleccionado José Luis Mendilibar. Un tío simple, con las ideas claras y sin pelos en la lengua. Con su clásico 1-4-2-3-1, su idea de juego arriesgada y poniendo a los jugadores donde rinden, su Sevilla empezó a carburar. Tras encadenar buenos resultados en LaLiga, el club no podía mirar hacia otro lado en el panorama europeo. En Old Trafford y tras sufrir una barbaridad, el conjunto hispalense salió con vida del 'Teatro de los Sueños' (2-2) y lo dejaba todo para una vuelta que poca historia tendría.

El Sánchez-Pizjuán, vestido de gala para llevar en volandas a su equipo. Fuente: Getty Images

Gracias al apoyo incondicional de la parroquia sevillista y del planteamiento arriesgado, pero correcto, de José Luis Mendilibar, el Sevilla dio un baño futbolístico al Manchester United de un Erik Ten Hag que se arrepentiría de haberse fiado tanto en el choque de ida. Finalmente, el doblete de En-Nesyri y el gol de Badé, hicieron al cuadro sevillano pasar a semifinales, donde esperaría la Juventus. Mientras tanto, en la competición doméstica tan solo se perdió en casa ante un gran Girona, en un enfrentamiento donde se hicieron diversas rotaciones. Con todos los focos puestos en la competición europea, la ida en Turín acabó amargamente por el empate de los turineses en una jugada que bordeaba el tiempo de descuento del segundo tiempo. Un gol, que como reconoció Mendilibar en zona mixta, hizo abrir el apetito al león de la competición. Así lo demostró en el partido de vuelta, donde de nuevo gracias al apoyo de la afición, el cuadro de Nervión consiguió remontar ante los italianos y se metieron en una nueva final europea.

Ante la Roma, el rey no abdicó y consiguió su séptimo título en apenas 17 años. Un hito para el fútbol europeo. Y más, por cómo se había desarrollado la temporada. En dos meses convirtió un panorama con ansias de renovación y revolución en un hervidero de optimismo. En LaLiga se acabó en la duodécima posición, salvados con creces los papeles de la salvación. Tras todo esto, los dirigentes se vieron forzados a ofrecerle una extensión de contrato al técnico de Zaldibar. A pesar de la poca credibilidad del Consejo de Administración en él, ni Pepe Castro ni Del Nido Jr quisieron ver la reacción del aficionado ni tan siquiera ante la duda de si renovaba o no. Monchi abandonó el club, en una marcha donde las formas dejaron bastante que desear, por lo que Víctor Orta asumió su rol y se encontró con un técnico que, a pesar del apoyo público, no creía en él.

Mendilibar tenía una buena relación con sus futbolistas. Fuente: Getty Images

Tras competir ante el Manchester City la final de la Supercopa de Europa, la temporada pintaba bien, pero la tardía de los refuerzos y la composición final de la plantilla no contentaron al vasco. Tras una serie de resultados ni buenos ni malos, fue fulminado. Es lo que tiene que te renueven sin confiar, que a las primeras de cambio no les tiembla el pulso a darte una puñalada por detrás y romper la supuesta confianza que había entre ambas partes.

Diego Alonso

El binomio Castro-Junior demandó a Víctor Orta que el sustituto de Mendilibar fuese un técnico sin experiencia en LaLiga, que aceptara un sueldo acorde a la delicada situación del club y que tan solo firmase hasta final de temporada. Y así fue como Diego Alonso terminó siendo el elegido por la dirección deportiva para coger las riendas del club sevillista. A pesar de mostrar dos buenas caras ante Real Madrid y Arsenal, el nivel del equipo disminuyó notoriamente. Los "buenos partidos" con el uruguayo se basaban en un estilo de ataque parecido al del anterior: mucho balón al área y aprovechar centros o segundas jugadas.

Total, que el uruguayo se acabó convirtiendo en un absoluto fiasco, tan solo venciendo a los equipos de más bajas en las eliminatorias de Copa del Rey. 5 de 24 puntos en LaLiga y cuatro derrotas en los cuatro partidos de Champions acabaron por ser su verdugo. Ese bagaje se le quedó al uruguayo, a quien se le está considerando de los peores técnicos que ha tenido el Sevilla en su historia.

Quique Sánchez Flores

Por último, en sustitución del uruguayo llegó un viejo conocido de LaLiga y sevillista. Sánchez Flores, con un discurso de tranquilidad, abriendo la puerta a la irrupción de todo tipo de jugadores. La victoria 0-3 en Granada y la derrota ante el Atlético de Madrid poco han tenido que ver con él, su sello de identidad se podrá ver a partir del cuatro de enero ante el Athletic Club.

Sea como sea, lo que está claro es que ese banquillo está maldito. Veremos si será Quique quien acabe ahí la temporada, pero lo que sí parece es que de esta situación negativa no se puede salir solo poniendo y quitando entrenadores.