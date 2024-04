Puntuaciones del Athletic Club, final de la Copa del Rey

Mallorca y Athletic se enfrentaban en un duelo histórico en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja para ver si bien los baleares, o los bilbaínos alzaban la Copa del Rey.

El RCD Mallorca tan solo contaba con un título de la Copa en sus vitrinas, uno conseguido en el año 2003 ante el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, en las filas del Mallorca, un tipo grande del fútbol como lo es Samuel Etoo.

El Athletic Club, por su parte, ya contaba con más historia que los baleares en esta competición. Con 24 títulos en sus vitrinas llegaban los bilbaínos a Sevilla, pero también con mucho miedo, y es que, en 2009, 2012, 2015, 2020 y 2021 llegaron a la final de la Copa del Rey, pero en todas terminaron siendo derrotados cruelmente.

La Copa del Rey del 84 / Fuente: David Rugama Vavel

Resumen

La primera mitad del partido fue una masacre total por parte del RCD Mallorca. El Athletic no olía un balón en el medio campo, además, sufrían y mucho con los balones parados.

Tanto es así, que en el minuto 20, Dani Rodríguez abría la lata en el partido tras realizar un remate sin marca desde la frontal del área después de varias paradas de Julen Aguirrezabala, y los no despejes de los defensas roji-blancos. Desde ese momento, todo parecía perdido.

Aunque en la segunda parte el Athletic de Ernesto Valverde salió con otra cara, y gracias al cambio de Vesga por Prados, el equipo ganó mucho más terreno en el medio campo y mucha más confianza.

Gracias a eso, en el minuto 50 se desataba la locura en el Estadio de la Cartuja, y es que, tras un pase filtrado exquisito de Nico Williams a Oihan Sancet, el media punta controlaba con el exterior de su pie derecho elevando el balón, propiciando después un disparo ajustado perfecto hacia la escuadra derecha de la portería de Greif.

Pese a los más intentos del equipo roji-blanco por meter el segundo, el partido terminó marchándose a la prórroga, donde las más claras las tuvo el Athletic, quién también tuvo mucha más presencia en el campo. Aunque las contras del Mallorca hicieron que Julen se luciera para evitar la victoria de los baleares en los últimos instantes de partido.

Los jugadores del Athletic celebrando la Copa del Rey / Fuente: El Periodico

Criterios de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin clasificar)

9/ Eficaz. Cuando tuvo que aparecer lo hizo, cuando tuvo que hacerse grande también lo hizo, fue un partido muy serio de Julen. Al principio estuvo muy dubitativo con salir o no a esos balones altos en el área, también se le notaba con miedo a la hora de agarrar de primeras el balón, pero de cara a portería detuvo todo lo que pudo y más, y en la tanda de penaltis paró 1, y acertó el lado de todos menos del primero.

Julen y Unai con la Copa / Fuente: Getty Images

Óscar de Marcos

8/ Ya era hora. Todo apuntaba a que De Marcos no jugaría de titular esta final, pero Ernesto Valverde lo tenía muy claro, era la noche perfecta para él. Jugó como si fuese su último partido de su vida, hizo buenas acciones y aunque estuvo algo perdido en la primera parte, realizó un partido a la altura de su nivel. Merecido el título.

De Marcos, Herrera e Iker Muniain llorando tras ser campeones / Fuente: Getty ImAages

Paredes

8/ Presente. Fue su primera final, y parecía que llevaba mucha más en su carrera. Durante toda la liga, Paredes siempre iba un pasito por detrás de su compañero Vivian, pero ese día, cuando Vivian no estaba bien, él apareció, solucionó los problemas y ayudó a levantar la ansiada 25.

Paredes con la Copa / Fuente: Getty Images

Vivian

5/ Flojo. Vivian, ese tipo que vio perder a su equipo dos finales sin poder disputar ninguna de ellas. Iñigo Martínez se fue, Yeray se lesionó, y él tuvo que reaccionar. Durante la liga lo hizo, fue el líder de la defensa, aunque en la final estuvo flojo, perdió muchos duelos y una acción nada más arrancar la segunda parte casi hace que Larin marcará el 0-2 casi definitivo, aun así fue agarrando confianza y terminó mejor de lo que empezó.

Vivian con la Copa / Fuente: Getty Images

Yuri

8/ Garra. Antes de arrancar la final, él ya lo dijo todo "cambiaría todos mis títulos por este trofeo", y así lo demostró en el campó. Partido muy bueno de Yuri con balón, y sin balón. Otro jugador que vio perder a su equipo 2 finales, pero que esta vez consiguió lo que otros no pudieron.

Yuri con la Copa / Fuente: Getty Images

Prados

4/ Bajo de altura. Prados llegó a inicios de pretemporada sin saber si sería jugador del Athletic esta temporada. Todo apuntaba a cesión, pero tras lesiones, aprovechó la oportunidad, enamoró a todo Bilbao, y mucho más a Valverde, se convirtió en uno fijo en el once y llegó a su primera final de Copa. No fue si final soñada, el Athletic jugó con dos medios bajos de altura, y el Mallorca jugó a ganar el medio a base de salto, por eso esta vez no pudo brillar en el campo y fue sustituido al descanso, algo lógico en ese momento.

Prados con la Copa / Fuente: Getty Images

Galarreta

5/ "Galaxirreta". Esta final fue algo especial para Galarreta, jugaba con el equipo de su vida, ante su ex equipo, el RCD Mallorca, quién le ayudó a volver a ser llamado por el Athletic. El bueno de Iñigo no pudo a jugar a lo que le gustaba por el juego del Mallorca, no pudo brillar en exceso, aunque cuando tuvo el balón hacía magia.

Dani y Galarreta con la Copa / Fuente: Getty Images

Sancet

10/ Ave fénix. ¿Quién lo iba a decir?, sus últimos partidos en liga estaban siendo muy pobres, estaba siendo muy cuestionado por su bajón de nivel, y durante la previa, muchos querían y creían que Unai Gómez jugaría antes que él de titular. No fue así, cerró la boca a todos aquellos que decían eso, ya que fue uno de los hombres del partido. Como si del ave fénix se tratase, Sancet volvió para quedarse en el día más clave del Athletic y levantó por fin la ansiada Copa del Rey marcando un auténtico golazo.

Sancet abrazando la Copa / Fuente<: Getty Images

Nico Williams

9/ MVP. Nico fue declarado el mejor del partido, pero todo parecía algo imposible, ya que durante la primera mitad, Nico estaba fatal, la cagó en el primer gol del Mallorca dando un pase atrás inútil, pero la segunda mitad fue algo espectacular, renació en menos de 15 minutos y fue una pieza clave para levantar el título. MVP merecido.

Iñaki Williams

4/ Desaparecido. Iñaki, otro tipo que ha visto perder muchas finales, y quién soñaba con devolver al Athletic todo ese cariño mostrado hacia él. Ganó, sí, pero no tuvo su día, estuvo torpe con el balón, y muy desesperado cuando el equipo iba por detrás, estaba muy descolocado en el campo, algo que no ayudó en absoluto, se le notaban los nervios. Aun así se merecía ganar por fin este título con el equipo de sus amores.

Nico e Iñaki con la Copa / Fuente: Getty Images

Guruzeta

5/ Solo. Partido muy complicado para Guruzeta, tenía una labor muy complicada, era un único hombre contra cinco del Mallorca, hizo lo que pudo. Estuvo a punto de empatar el partido en la primera parte, y en la segunda, tuvo en su cabeza el gol de la victoria para no necesitar los penaltis.

Guruzeta con la Copa / Fuente: Getty Images

Vesga

10/ "Magic". Si no llega a ser por él, el Athletic no sería campeón de Copa. Increíble, muy mala temporada de Vesga en liga, pero con este partido se ha merecido volver a tener el cariño de la afición, gracias a su altura, y el grandísimo nivel mostrado en la final, el Athletic Club podrá sacar la gabarra el día 11 y lucir la ansiada 25. En el penalti se resbaló, pero aun así metió un golazo por la esquina.

Unai Gómez

8/ Guerrero. Un tipo como los de antes, Unai Gómez, ese tío que se revienta la cabeza contra dos jugadores, le meten dos grapas en medio del partido, y sigue luchando como un auténtico guerrero romano. Partidazo sin balón de Unai y en general también. Él era el quinto lanzador, pero finalmente no lo necesitó el equipo.

Unai con la Copa / Fuente: Getty Images

Muniain

8/ Campeón. No se puede decir nada más del bueno de Iker. Fue el segundo en lanzar el penalti cuando el Mallorca había fallado, no tuvo presión, metió un golazo engañando a Greif, y durante el partido se encontró bastante cómodo con balón, aunque sin él sufrió. Iker Muniain por fin pudo agarrar la Copa de las manos del Rey de España, y lo celebró con todos sus compañeros de una forma única.

Lekue, Dani, Herrera, Imanol García de Albéniz e Iker Muniain con la Copa / Fuente: Getty Images

Berenguer

9/ Ídolo. Partidazo de Berenguer, salió en prórroga, ayudo mucho al equipo, tuvo en sus botas muchas ocasiones para ganar el partido, pero no fue hasta en la tanda de penaltis donde Berenguer pudo tocar la gloria. Otro tipo que merecía levantar este trofeo con el Athletic, ídolo de masas.

Berenguer con la Copa / Fuente: Getty Images

Raúl García

8/ León. Otro grandísimo jugador que merecía este trofeo. Ya lo ganó con el Atlético hace unos años, pero se merecía hacerlo con el Athletic. Partido bueno de Raúl, poniendo nervioso todo el rato a Greif, y a punto estuvo de meter gol. Fue el primero en anotar de penalti de una forma estupenda.

Raúl con la Copa / Fuente: Getty Images

Lekue

7/ Necesitado. Tuvo que entrar de urgencia ya que Yuri se lesionó debido al desgaste en la prórroga, no lo hizo mal, ayudó a defender las acciones peligrosas del Mallorca y pudo ganar por fin este título con el Athletic Club, y demostró con lágrimas lo que quiere al equipo de su vida.

Lekue con la Copa / Fuente: Getty Images

Ernesto Valverde

9/ "The man". Increíble, de ser expulsado del Barcelona a ganar la Copa con el Athletic. Partidazo fuera del campo del míster, vio los problemas, los solucionó, y ganamos "la 25". Si algo se le puede señalar, es haberse guardado 3 cambios para la prórroga cuando se veía que el equipo estaba muy cansado. Por suerte todo salió bien y Valverde pudo sonreír otra vez.

Valverde con la Copa / Fuente: Instagram

Afición

100/ Únicos. Llenaron San Mamés entero, entraron más de 35000 personas del Athletic a La Cartuja, y en Sevilla, estuvieron más de 100000 mil personas, esto solo lo hace un equipo, y ese es el Athletic Club de Bilbao.