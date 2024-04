El futuro del banquillo sevillista en el aire

Tras la dolorosa marcha de Julen Lopetegui en octubre de 2022, el banquillo sevillista ha rotado de técnico hasta en 4 ocasiones. El conjunto de Nervión no ha sido capaz de encontrar un entrenador que se estabilice, con el que formar un proyecto a futuro como fue el caso del vasco en sus más de tres temporadas dirigiendo a los rojiblancos. Quique Sánchez Flores, actual director técnico, no ha estado para muchos a la altura de los requerimientos del club, pues no ven en él un proyecto sólido en el que poder resurgir al Sevilla y mandarlo de vuelta a las máximas competiciones continentales.

Comparativa entre los técnicos 2023/24

La campaña de los hispalenses está siendo desastrosa, para olvidarla. Hasta tres entrenadores han pasado por los banquillos en un solo año, sin lograr ninguno asentarse en el puesto. Sus actuaciones no han sido memorables, es por eso que el Sevilla se encuentra en la cuerda floja, al borde del abismo. Mendilibar y Diego Alonso disputaron ocho jornadas ligueras cada uno, en las que sumaron ocho y cinco puntos respectivamente. Quique Sánchez flores, por su parte, aunque ha permanecido como entrenador seis partidos más que el resto, ha logrado alcanzar 18 puntos. Esto que, sin ser cifras alucinantes y dignas del Sevilla, es la causa por la que el club no se encuentra en puestos de descenso. Ha logrado reconducir parcialmente el transcurso de la temporada, de lo que parecía una debacle catastrófica, a una simple mala campaña que, de ser salvada como se está haciendo ahora, podrá pasar desapercibida en el futuro.

Gráfica mostrando la distribución de puntos de la campaña 23/24 | Gráfico: Pablo Alonso

Continuidad del entrenador en el club

Pese a la disconformidad de una gran parte de la afición, lo que ocurrirá con el banquillo sevillista en el futuro es francamente incierto. Los resultados vistos no son acordes a las expectativas de un club con semejante grandeza, y su continuidad está siendo puesta en duda. Aún así, a día de hoy su permanencia durante lo que resta de competición está prácticamente asegurada, puesto que el club se aleja lentamente del descenso y la situación es, dentro de lo que cabe, sostenible. Lo que a día de hoy nadie puede asegurar es que Quique Sánchez Flores continúe en el club el año que viene.

El técnico rojiblanco termina contrato en Junio de 2024, aunque existe una variable en este mismo que lo ampliaría un año más si quedara en el décimo puesto o en posiciones superiores. Debido a la complejidad del cumplimiento de estas condiciones, se presupone que el contrato expirará. Aquí es cuando a los sevillistas les surge la siguiente cuestión. ¿Será renovado Quique Sánchez Flores? O, por otra parte, se buscará otro entrenador con el que hacer una verdadera apuesta a futuro, brindándole un equipo construido para él en verano, renovado desde 0. La viabilidad de la ampliación de su contrato permanece única y exclusivamente en la idea que tengan los altos mandos del club, que deberán tomar en pocos meses una de las decisiones que determinarán el futuro inmediato de la entidad.

Quique Sánchez Flores pensativo antes de un encuentro | Foto: Getty Images

¿Posibles sustitutos?

Es imposible que cualquier aficionado no piense en él cada vez que el club se encuentra en la tesitura de buscar un nuevo entrenador. A todos los aficionados sevillistas se les ha tenido que pasar por la cabeza aunque sea un efímero pensamiento sobre el regreso de este hombre: Joaquín Caparrós.

Se trata de un seguro para el Sevilla. Siempre que el club se ha encontrado en una mala situación, ha llegado para revertirla. Muchos fueron los seguidores hispalenses que hicieron eco al rumor de su posible llegada los días previos al anuncio de Quique Sánchez Flores. Así mismo, él dejó entrever su posible disponibilidad para ponerse al cargo del equipo, desmintiendo los bulos sobre un posible mal estado de salud que no pudiera permitirle ejercer el cargo.

Twit de Joaquín Caparrós : Captura: Twitter (@JoaquinCaparros)

La idea de que Caparrós pueda volver al Sevilla ilusiona a todos sus aficionados. Sin embargo, posiblemente no sea la mejor solución. Como bien hemos mencionado con anterioridad, la necesidad de un proyecto a largo plazo es primordial para el conjunto de Nervión, y esto, por desgracia, no es algo que él pueda aportar. Ya se ha visto en otras ocasiones en las que se le ha necesitado. Él permaneciendo un corto periodo de tiempo en el equipo, siendo suficiente para ser capaz de transmitir las emociones necesarias para generar un cambio drástico en la actitud de sus futbolistas. Una vez entrados en dinámica, volver de nuevo a la apuesta de un entrenador que tome las riendas de este equipo ya reconducido,y así tratar de llevarlo nuevamente a la gloria.

Esta decisión podría haber sido tópico de debate si se hubiera tratado de una situación en medio del transcurso de la competición liguera. Sin embargo, al encontrarse el club en la posición de que una supuesta necesidad de entrenador llegaría a darse en verano, deben apostar de primera mano por un técnico que se ajuste a todas las pretensiones mencionadas previamente. Además, que tenga la capacidad de adaptarse a los jugadores que posee, más aquellos que llegarán, para así no repetir una temporada como la que se está viviendo en estos momentos.

Joaquín Caparrós dirigiendo un encuentro con el Sevill FC | Foto: Getty Images

La otra alternativa y que también suena con fuerza sería la vuelta de Diego Martínez a la capital hispalense. El ex-entrenador del filial y ex-ayudante de Unai Emery en el primer equipo ha expresado su deseo de volver al club en el que se dio a conocer: "Hay una conexión especial" afirmaba el técnico tras una pregunta en relación con el Sevilla. Esta alternativa al banquillo es más coherente, brindaría la oportunidad de formar un equipo sólido, dirigido por él mismo. Conoce perfectamente las instalaciones, además de tener una buena relación con la directiva y saber de sobra lo que se le exige estando en un club como este.

En su paso por la cantera sevillista, llevó al equipo en volandas hacia lo más alto de la clasificación, pero sus caminos se separaron en la búsqueda propia de un equipo con nivel superior. Tras un no gran paso por Osasuna, llegaría al Granada, dónde se convirtió en un hito para su historia, logrando ascender de categoría y llegando en la temporada posterior hasta los cuartos de final de la UEFA Europa League, siendo eliminados por el Manchester United.

Diego Martínez en el banquillo del Espanyol | Foto: Getty Images

Este paso por el Granada muestra la gran capacidad que tiene este técnico y, sin duda, debería ser una opción real que el Sevilla, de la mano de Víctor Orta y José María del Nido Carrasco, deberían plantearse de cara al futuro. ​​​​​Especialmente, hay que tener en cuenta que en estos momentos se encuentra sin club, por lo que resulta una maravilloso momento para que sus caminos vuelvan a cruzarse.